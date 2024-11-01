Российский борец стал шестикратным чемпионом мира. Садулаев спасся на последних секундах!

В Албании завершился чемпионат мира — 2024 в неолимпийских весовых категориях. Российские спортсмены выступали на турнире в полном составе. Накал страстей, нужно подчеркнуть, был что надо!
Непревзойдённый
Главный итог – Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом мира.
Лидер сборной России наконец добрался до международного турнира после недопусков на ЧЕ, в олимпийскую квалификацию и на сами Игры. И даже сменил привычный вес до 97 кг на тот, что полегче – до 92 кг. Сработало.
Абдулрашид Садулаев
Фото: uww.org
Уже в квалификации Русский танк победил ключевого соперника из США – олимпийского чемпиона Дэвида Тейлора. А ведь эта встреча стала возможной только после переигровки со стороны организаторов. Они не учли рейтинговые баллы за ЧМ-2023 и провели жеребьёвку вновь.
В тот же день Садулаев спокойно дошёл до полуфинала, где его ждал ещё один титулованный соперник – иранец Камран Гасемпур.
Схватка складывалась непросто. За несколько секунд до её завершения Абдулрашид уступал два балла. Именно в этот миг россиянин провёл такое нужное результативное действие и заработал спасительные четыре балла. Итог – 5:3 и попадание в финал.
В главной схватке Садулаев не оставил ни единого шанса сопернику из Грузии Мириани Майсурадзе. Победа с разгромным счётом 6:0.
Эта победа сделала борца из Дагестана, возможно, сильнейшим из действующих вольников мира. Теперь он единственный борец в мире, кому удалось завоевать золотые медали ЧМ и ЧЕ в трёх разных весах.
Россия завоевала пять медалей
Помимо Абдулрашида Садулаева, на пьедестал почёта борцы из России поднимались ещё четырежды.
Магомед Магомаев завоевал первую международную медаль в весе до 79 кг. Он уступил в финале грузину Автандилу Кенчадзе и остался с серебром.
Магомед Магомаев
Фото: uww.org
С бронзой из Тираны уехали Иналбек Шериев (до 70 кг, вольная борьба), Эмин Сефершаев (до 55 кг, греко-римская борьба) и Садык Лалаев (до 63 кг, греко-римская борьба).
Неудачно этот турнир прошёл для олимпийского чемпиона Заура Угуева, который сначала проиграл японцу Масаносуке Оно, а уже затем не смог ничем удивить американца Виталия Оруджева в схватке за бронзу.
Не смогли порадовать болельщиков и представительницы женской борьбы. У них, к сожалению, ни одной медали.
Американец завершил карьеру, а японец всех разорвал
Что же до обидчика Заура Угуева, то он стал главным открытием ЧМ-2024.
20-летний Масаносуке Оно практически катком прошёлся по соперникам. Реактивный вольник решал вопросы на ковре всегда досрочно. Помимо россиянина, его жертвами стали китаец Ли Вэйюй, француз Арман Элоян, американец Виталий Оруджев и турок Ахмет Думан.
А общая разность баллов просто поражает — 65:2.
Если у одного спортсмена большой путь только начался, то Дэвид Тейлор карьеру в Албании завершал. Американец всё же взял бронзу в весе до 92 кг, а после расчувствовался на ковре.
Дэвид Тейлор
Фото: uww.org
Чемпионат был скоротечным. Сборная России во главе с Хаджимуратом Гацаловым заняла четвёртое место в медальном зачёте. Лидер – команда Японии. А сборная США завоевала всего четыре бронзы.
ЧМ-2024. Медальный зачёт
1. Япония — 4 – 1 – 1 (всего — 6);
2. Азербайджан — 3 – 0 – 0 (3);
3. Казахстан — 1 – 2 – 0 (3);
4. Россия — 1 – 1 – 3 (5);
5. Грузия — 1 – 1 – 2 (4)…
Уже в следующем году мировое первенство пройдёт в привычном, полном формате вместе с представителями олимпийских весовых категорий. Место проведение — Загреб, Хорватия. Хочется верить, что и там сильнейшим россиянам позволят выступить, несмотря на все санкции.