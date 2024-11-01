А вся сборная России собрала в Албании комплект из пяти наград.

Российский борец стал шестикратным чемпионом мира. Садулаев спасся на последних секундах!

В Албании завершился чемпионат мира — 2024 в неолимпийских весовых категориях. Российские спортсмены выступали на турнире в полном составе. Накал страстей, нужно подчеркнуть, был что надо!

Непревзойдённый

Главный итог – Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом мира.

Лидер сборной России наконец добрался до международного турнира после недопусков на ЧЕ, в олимпийскую квалификацию и на сами Игры. И даже сменил привычный вес до 97 кг на тот, что полегче – до 92 кг. Сработало.

Абдулрашид Садулаев Фото: uww.org

Уже в квалификации Русский танк победил ключевого соперника из США – олимпийского чемпиона Дэвида Тейлора. А ведь эта встреча стала возможной только после переигровки со стороны организаторов. Они не учли рейтинговые баллы за ЧМ-2023 и провели жеребьёвку вновь.

В тот же день Садулаев спокойно дошёл до полуфинала, где его ждал ещё один титулованный соперник – иранец Камран Гасемпур.

Схватка складывалась непросто. За несколько секунд до её завершения Абдулрашид уступал два балла. Именно в этот миг россиянин провёл такое нужное результативное действие и заработал спасительные четыре балла. Итог – 5:3 и попадание в финал.

В главной схватке Садулаев не оставил ни единого шанса сопернику из Грузии Мириани Майсурадзе. Победа с разгромным счётом 6:0.

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Эта победа сделала борца из Дагестана, возможно, сильнейшим из действующих вольников мира. Теперь он единственный борец в мире, кому удалось завоевать золотые медали ЧМ и ЧЕ в трёх разных весах.

Россия завоевала пять медалей

Помимо Абдулрашида Садулаева, на пьедестал почёта борцы из России поднимались ещё четырежды.

Магомед Магомаев завоевал первую международную медаль в весе до 79 кг. Он уступил в финале грузину Автандилу Кенчадзе и остался с серебром.

Магомед Магомаев Фото: uww.org

С бронзой из Тираны уехали Иналбек Шериев (до 70 кг, вольная борьба), Эмин Сефершаев (до 55 кг, греко-римская борьба) и Садык Лалаев (до 63 кг, греко-римская борьба).

Неудачно этот турнир прошёл для олимпийского чемпиона Заура Угуева, который сначала проиграл японцу Масаносуке Оно, а уже затем не смог ничем удивить американца Виталия Оруджева в схватке за бронзу.

Не смогли порадовать болельщиков и представительницы женской борьбы. У них, к сожалению, ни одной медали.

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Что же до обидчика Заура Угуева, то он стал главным открытием ЧМ-2024.

20-летний Масаносуке Оно практически катком прошёлся по соперникам. Реактивный вольник решал вопросы на ковре всегда досрочно. Помимо россиянина, его жертвами стали китаец Ли Вэйюй, француз Арман Элоян, американец Виталий Оруджев и турок Ахмет Думан.

А общая разность баллов просто поражает — 65:2.

Если у одного спортсмена большой путь только начался, то Дэвид Тейлор карьеру в Албании завершал. Американец всё же взял бронзу в весе до 92 кг, а после расчувствовался на ковре.

Дэвид Тейлор Фото: uww.org

Чемпионат был скоротечным. Сборная России во главе с Хаджимуратом Гацаловым заняла четвёртое место в медальном зачёте. Лидер – команда Японии. А сборная США завоевала всего четыре бронзы.

ЧМ-2024. Медальный зачёт

1. Япония — 4 – 1 – 1 (всего — 6);

2. Азербайджан — 3 – 0 – 0 (3);

3. Казахстан — 1 – 2 – 0 (3);

4. Россия — 1 – 1 – 3 (5);

5. Грузия — 1 – 1 – 2 (4)…

Уже в следующем году мировое первенство пройдёт в привычном, полном формате вместе с представителями олимпийских весовых категорий. Место проведение — Загреб, Хорватия. Хочется верить, что и там сильнейшим россиянам позволят выступить, несмотря на все санкции.