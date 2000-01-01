Дюплантис нарядился в костюм главного мема ОИ-2024
Арман Дюплантис вместе со своей невестой Дезире Ингландер выбрали необычные костюмы на Хэллоуин. Возлюбленные нарядились в главные мемы Олимпиады-2024!
Герои Олимпиады
Дюплантис перевоплотился в турецкого стрелка Юсуфа Дикеча, проставившегося своей расслабленной позой. А Ингландер примерила образ би-гёрл Рэйчел Ганн, выдавшей странный танец на Играх и не заработавшей ни одного очка.
Дюплантис с невестой перевоплотился в главные мемы Олимпиады-2024. Фото
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