Дюплантис с невестой перевоплотился в главные мемы Олимпиады-2024. Фото

Дюплантис нарядился в костюм главного мема ОИ-2024

Арман Дюплантис вместе со своей невестой Дезире Ингландер выбрали необычные костюмы на Хэллоуин. Возлюбленные нарядились в главные мемы Олимпиады-2024!