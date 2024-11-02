«Не унывайте, будет хуже!» Мировой спорт после Баха может возглавить настоящий русофоб

Во многом из-за Себастьяна Коу наши легкоатлеты выпали из мирового спорта на девять лет.

В марте 2025 года пройдут выборы нового президента МОК. Многие надеялись, что с уходом Томаса Баха ситуация по отношению к россиянам в спорте может измениться. Это действительно так, вот только подвижки могут случиться не в лучшую сторону.

Виной всему этому – Себастьян Коу. Главу World Athletics называют одним из главных претендентов на должность главы МОК. Вот только есть нюанс – Коу уж очень не любит Россию и российских спортсменов.

«Нам паниковать точно не надо»

В конце августа Томас Бах, возглавлявший МОК с 2013 года, сообщил, что не будет избираться на ещё один срок. А уже в сентябре был оглашён список из кандидатов на должность президента организации: Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Давид Лапартьян, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Йохан Элиаш, Фейсал Аль-Хуссейн.

Выборы нового босса мирового спорта запланированы на конец марта, поэтому к январю 2025 года все кандидаты должны представить свои предвыборные программы.

Хотя о целях претендентов на должность известно немногое, многие иностранные и российские эксперты видят Себастьяна Коу главным фаворитом в борьбе за пост. И всё дело – в послужном списке британца.

Будучи спортсменом, Коу дважды брал олимпийское золото в беге на 1500 м. Уже после завершения карьеры Себастьян был членом палаты общин Великобритании, председателем Оргкомитета Олимпиады-2012, президентом Британской олимпийской ассоциации. В 2016 году Коу возглавил World Athletics и с тех пор был дважды переизбран на этот срок. Под руководством британца была создана Athletics Integrity Unit, которая стал более тщательно следить за соблюдением антидопинговых правил.

Себастьян Коу Фото: Daniel Pockett/Getty Images

«Очевидно, что фаворитом в борьбе за пост президента Международного олимпийского комитета будет Коу. Понятно, что это не лучший для России вариант. Он уже и на посту президента Международной федерации лёгкой атлетики, и во всем том, что связано с операционной деятельностью, много чего сделал не в пользу России. Хотя он стал олимпийским чемпионом, как и Томас Бах, именно в нашей стране в 1980 году. Конечно, это странное для них стечение обстоятельств, но всё именно так», – сказал депутат Госдумы и глава Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв «РИА Новости».

«Я сказал на уход Томаса Баха: «Рано радоваться. Может прийти тот, кто будет еще хуже». Есть знаменитая фраза Олега Борисова из фильма «На войне как на войне»: «Ну что, лейтенант, ужасно всё плохо? Не унывайте, будет и ещё хуже!» Пока главный претендент на этот пост – Себастьян Коу. Но не думаю, что его слово будет решающим в вопросах по допуску России. Оно останется за политиками. А нам паниковать точно не надо», – пояснил комментатор Дмитрий Губерниев «Матч ТВ».

«Российский спорт гибнет в адском пламени»

И действительно, Коу – не лучший президент МОК для России. Британец неоднократно высказывал и показывал свою нелюбовь к нашим спортсменам.

Буквально через три месяца после того, как Коу возглавил World Athletic (IAAF), российские легкоатлеты оказались выброшены из мирового спорта. Активная позиция Себастьяна сыграла немалую роль в лишении ВФЛА членства в международной организации.

В 2016 году совет IAAF во главе с Коу решил продлить отстранение нашей федерации, лишив российских легкоатлетов шанса поехать на ОИ-2016. Уже в 2019 году созданная под патронажем британца Athletics Integrity Unit отстранила от деятельности руководство ВФЛА, а в 2020-м потребовала исключить Россию из World Athletic, что и было сделано. В итоге на ОИ-2020 смогли попасть единицы российских легкоатлетов.

Никита Павлов Фото: РИА Новости

Коу, помимо прочего, внимательно изучил фильм «Икар» про беглого главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова:

«После чемпионата мира в Лондоне я в течение нескольких дней отдыхал с друзьями в Уэльсе и вместе с ними посмотрел фильм «Икар». Это настоящая документальная драма, режиссёр демонстрирует, как употребление коктейля из запрещённых препаратов способно повлиять на велогонщика.

В конце фильма показывается, что происходит со спортивным миром. Олимпиада в Рио-де-Жанейро прошла без российских легкоатлетов. Остальные же спортсмены из России, кроме тяжелоатлетов, получили право выступить. Независимая комиссия IAAF Руне Андерсена отслеживает выполнение Россией критериев по восстановлению. Если Икар из греческой мифологии утонул в море, потому что подлетел слишком близко к солнцу, то российский спорт, изображённый Фогелем, гибнет в адском пламени».

Хотя у Коу были и ободряющие высказывания в адрес наших спортсменов.

«Надеюсь, что проблема допинга в России будет решена в обозримом будущем. Я не совсем в этом уверен, но буду использовать слово «ближайшее». Не возьмусь точно оценить этот период, но это должно быть нашей целью. Нехорошо, когда такая страна, как Россия, вне нашего спорта. Я хотел бы, чтобы Россия вернулась в качестве полноправного, ответственного члена – такого же, как и другие», – делился мыслями Коу в 2020 году.

С начала СВО World Athletic заняла жёсткую позицию по допуску россиян и белорусов на международные турниры. На легкоатлетов наложили бан в феврале 2022 года, и с тех пор ничего не менялось. Коу намекал, что наши спортсмены смогут вернуться только после окончания конфликта.

Перед Играми-2024 в Париже, пока другие федерации оставляли россиянам малейшую надежду на Олимпиаду, World Athletic сразу разрушила её.

«Вряд ли российские и белорусские легкоатлеты попадут на Олимпиаду. Совет принял чёткую позицию, я буду очень удивлён, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень непохоже, что ситуация изменится, с учётом того, что происходит на Украине», – сказал Коу в августе 2023 года.

Уже осенью 2024-го глава подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольга Саладуха встретилась с Себастьяном Коу на Конвенции европейской лёгкой атлетики в Северной Македонии. После она поделилась деталями разговора с боссом лёгкой атлетики, которые никак не выглядят радужными для россиян.

«Себастьян Коу указал, что рассмотрит этот вопрос (об ужесточении санкций. – Прим. «Чемпионата»), а также подчеркнул, что россиян и белорусов и дальше не будет на международных легкоатлетических соревнованиях ни под своими флагами, ни в качестве нейтральных», – написала Саладуха в соцсетях.

Неудивительно, что после всего этого Коу считают русофобом.

Надежда умирает последней

Точно понятно, что с Себастьяном Коу во главе МОК российских спортсменов не ждёт ничего хорошего. Пока нам остаётся только надеяться, что британец не будет избран новым президентом. И, несмотря на статус фаворита, предпосылки к поражению чиновника на выборах есть.

Первая – возраст. Главе World Athletics сейчас 68 лет, а, согласно правилам МОК, он может находиться в правлении организации до 70 лет. При этом у Коу будет возможность продлить свои полномочия ещё на четыре года специальным прошением. Если его удовлетворят, то проработать в качестве босса мирового спорта британец сможет до 2032 года.

Вторая – конфликты с МОК. Коу неоднократно вставлял палки в колёса организации и лично Томасу Баху, в том числе своим решением не давать шанса россиянам отобраться на Олимпиаду в Париже. Также перед Играми-2024 World Athletics объявила, что вручит олимпийским чемпионам по лёгкой атлетике по £ 50 000. Это привело к конфликтам МОК и федераций.

Третья – политика равенства. Президентами МОК на протяжении всей истории были исключительно мужчины, причём из 10 человек девять были европейцами и один – американцем. По этой причине преимущество получают три кандидата: представители Азии Моринари Ватанабэ (Япония) и Фейсал Аль-Хуссейн (Иордания), а также Кирсти Ковентри из Зимбабве.

Теоретически больше всего шансов составить конкуренцию Коу есть у Ковентри, ведь она может стать не только первой женщиной во главе МОК, но и первым представителем из Африки у руля организации. Кроме того, Кирсти активно поддерживает Томас Бах, так как она занимала должности в координационных комиссиях ОИ-2020, ОИ-2032 и юношеских ОИ-2026. В пользу Ковентри играет и её возраст – ей всего 44 года, что может сделать её самым молодым президентом МОК со времён Пьера де Кубертена.

Кирсти Ковентри Фото: Chris Hyde/Getty Images

Помимо Ковентри, серьёзным конкурентом Коу является и Хуан Антонио Самаранч-младший. В МОК прекрасно знают испанца, ведь он буквально вырос в стенах организации, пока мировой спорт возглавлял его отец. Хуан Антонио, в отличие от Себастьяна, пользуется огромным уважением и всегда поддерживал политику международной организации.

Шансы проиграть у Коу есть, а значит, и у наших атлетов есть надежда.