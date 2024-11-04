«Я видел сходивших с ума зрителей». Французский пловец побил уникальный мировой рекорд

Леон Маршан стал одним из героев Олимпиады в Париже, завоевав на главном старте сезона четыре золота. Но француз не остановился, а продолжил феерить и после домашних Игр. На этапе Кубка мира в Сингапуре француз побил уникальный мировой рекорд на короткой воде, державшийся 12 лет!

Леон Маршан и до Игр в Париже входил в число лучших пловцов планеты. Чего стоил только его мировой рекорд на 400 м комплексом на ЧМ-2023 в Фукуоке. Однако Олимпиада превратила француза в настоящую звезду. Он не только побеждал, но и обновил четыре олимпийских рекорда. Неудивительно, что на церемонии закрытия именно Маршану доверили олимпийский огонь.

После Игр француз не сбавил темпа и продолжал побеждать. За пару месяцев в его копилке прибавилось семь золотых медалей и два рекорда Европы.

Особенным для Леона оказался заплыв на 200 м на короткой воде на этапе Кубка мира в Шанхае. 19 октября француз преодолел дистанцию за 1.50,30, обновив лучший результат в Европе. До мирового рекорда, который ещё в 2012 году установил Райан Лохте, не хватило 0,63 секунды. Уже тогда стало ясно, что рано или поздно достижение американца покорится Маршану, но никто не ожидал, что случится это буквально спустя пару недель.

1 ноября на этапе Кубка мира в Сингапуре Леон преодолел 200 м комплексом за 1.48,88, побив мировой рекорд Лохте. Для Маршана это событие стало по-настоящему особенным по двум причинам. Первая – француз установил свой второй мировой рекорд и первый на короткой воде. Вторая – кроме Райана, ещё ни один человек не выплывал из 1.49 на 200 м комплексом.

«Я действительно к этому стремился. Честно говоря, две недели назад был в шести десятых от этого и знал, что могу многое улучшить. Так я и сделал. Я плыл немного быстрее на первой сотне, а затем, когда коснулся стены, то смог фактически видеть большой экран «мирового рекорда» и сходивших с ума зрителей. Так что я как бы уже всё знал. И да, это время – действительно крутое для меня, так что я доволен», – признался Леон пресс-службе World Aquatics.

Даже после мирового рекорда Маршан не остановился. В Сингапуре француз в придачу к этому достижению взял ещё серебро на 200 м вольным стилем и золото на 400 м комплексом. Все золотые награды на этом этапе Кубка мира Леон отмечал в прямом смысле по-королевски. Четырёхкратный олимпийский чемпион надевал на голову золотую корону и вместе с ней выходил на пьедестал. Дерзко и пафосно? Да. Но Маршан это заслужил.

Леон Маршан Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Кстати, после рекордного заплыва в Сингапуре у Райана Лохте осталось лишь одно историческое достижение – на 200 м комплексом в 50-метровом бассейне. Вот только есть нюанс. На Играх в Париже Маршан едва не сокрушил рекорд американца. Французу не хватило всего 0,06 секунды. А это значит, что в ближайшее время Леон ещё раз постарается расстроить Райана.