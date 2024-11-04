Самые сильные борцы в истории России и СССР. Садулаев, Карелин, Медведь — кто круче всех?

Отечественная школы борьбы вот уже много десятилетий дарит стране выдающихся атлетов-чемпионов, которых знают, уважают и боятся по всему миру. Абдулрашид Садулаев, Роман Власов, Александр Карелин, Иван Ярыгин, Александр Медведь – вот лишь малая часть славного списка.
Мы решили собрать дюжину наиболее ярких и титулованных представителей спортивной борьбы из России и Советского Союза и предложить вам, нашим читателям, самостоятельно определить, кто же из них сильнее всех.
В ходе голосования спортсмены будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Александр Карелин
Трёхкратный олимпийский чемпион (1988, 1992, 1996), серебряный призёр ОИ (2000).
Девятикратный чемпион мира (1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999).
В течение 13 лет борец греко-римского стиля из Новосибирска не проиграл ни одной схватки, за что и был включён в Книгу рекордов Гиннесса. Также выступил на четырёх Олимпиадах, остановившись в шаге от исторического достижения – четырёх золотых наград на Олимпийских играх. Живая легенда мировой борьбы!
Александр Медведь
Трёхкратный олимпийский чемпион (1964, 1968, 1972). Семикратный чемпион мира (1962, 1963, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971).
Легендарный Медведь ушёл из жизни совсем недавно – 2 сентября 2024 года. Мир запомнил его как первого в истории борца, которому удалось выиграть три Олимпиады. Отметим, что легендарный вольник при этом был лучшим в трёх разных весовых категориях (до 97 кг, свыше 97 кг и свыше 100 кг).
Иван Ярыгин
Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976).
Чемпион мира (1973).
Первое золото на Играх-1972 в Мюнхене Иван Ярыгин завоевал за 8 минут 40 секунд – ровно столько времени он провёл на ковре, укладывая соперников на лопатки. Этот рекорд до сих пор не побил никто. Он же является единственным борцом, которому удалось одержать досрочные победы над всеми соперниками на трёх главных турнирах – ОИ, ЧМ, и ЧЕ.
Валерий Резанцев
Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976).
Пятикратный чемпион мира (1970, 1971, 1973, 1974, 1975).
Резанцев пришёл в борьбу в возрасте 17 лет после занятий велоспортом. 98% своих побед он одержал с помощью излюбленного приёма под названием «бычок» – перевода в партер толчком. Безраздельно доминировал в весовой категории до 90 кг в первой половине 70-х годов прошлого столетия.
Сергей Белоглазов
Двукратный олимпийский чемпион (1980, 1988). Шестикратный чемпион мира (1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987).
Сергей Белоглазов также многократный триумфатор Кубка мира и чемпионата Европы, победитель Игр дружбы, проходивших в СССР вместо Олимпиады-1984. Все свои главные победы он одержал в весовой категории до 57 кг, однако в 1982 году в Эдмонтоне поднялся до 62 кг и всё равно победил!
На многих турнирах выступал вместе с братом-близнецом Анатолием.
Роман Власов
Двукратный олимпийский чемпион (2012, 2016).
Трёхкратный чемпион мира (2011, 2015, 2021).
Власов – один из последних чемпионов Игр из России в греко-римской борьбе на данный момент и последний, кому удалось выиграть золото ЧМ. В 2015 году новосибирец был признан лучшим спортсменом России.
Арсен Фадзаев
Двукратный олимпийский чемпион (1988, 1992). Шестикратный чемпион мира (1983, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991).
Этот осетинский борец-вольник в период расцвета своей карьеры стал заложником политических конфликтов, как и Садулаев в наши дни. В 1984-м из-за бойкота Фадзаев пропустил Игры в Лос-Анджелесе, но взял золото в Сеуле и в Барселоне. А в карьере проиграл лишь один крупный финал в 1989 году.
Бувайсар Сайтиев
Трёхкратный олимпийский чемпион (1996, 2004, 2008). Шестикратный чемпион мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005).
В 20 лет старший из братьев Сайтиевых (младший брат – Адам) завоевал первое золото ЧМ, а уже на следующий год выиграл и Олимпиаду в Атланте. Пять раз признавался лучшим борцом планеты и на протяжении пяти лет (с 1995-го по 2000-й) не уступил ни в одной схватке. Завоевал золото на всех крупных борцовских турнирах в своей карьере.
Абдулрашид Садулаев
Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020). Шестикратный чемпион мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2024).
Действующий лидер национальной команды страны. Русский танк 31 октября 2024 года выиграл шестое золото чемпионатов мира. При этом в олимпийский год Садулаева не допустили до Игр в Париже. Вполне вероятно, что именно во Франции дагестанский спортсмен вольного стиля мог стать трёхкратным победителем Олимпиады. Но политика оказалась сильнее.
Махарбек Хадарцев
Двукратный олимпийский чемпион (1988, 1992).
Пятикратный чемпион мира (1986, 1987, 1989, 1990, 1991).
Хадарцев, выступавший в весовой категории до 90 кг, выиграл все Олимпиады и чемпионаты мира на протяжении шести лет подряд. Он же долгие восемь лет оставался на подиуме ЧМ и ЧЕ.
Сослан Андиев
Двукратный олимпийский чемпион (1976, 1980). Четырёхкратный чемпион мира (1973, 1975, 1977, 1978).
Тяжеловес Андиев на ковре демонстрировал огромный арсенал разнообразных приёмов. Специалисты отмечали его пластичность и атлетичность. Вершиной его карьеры была победа на Играх в Москве.
Анатолий Белоглазов
Олимпийский чемпион (1980).
Трёхкратный чемпион мира (1977, 1978, 1982).
Был участником семи Олимпиад в качестве спортсмена, а впоследствии и тренера. Выиграл одну – московскую в 1980 году. Мог претендовать и на победу в Лос-Анджелесе в 1984-м, но из-за бойкота в США не выступал.