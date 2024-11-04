Самые сильные борцы в истории России и СССР. Садулаев, Карелин, Медведь — кто круче всех?

Отечественная школы борьбы вот уже много десятилетий дарит стране выдающихся атлетов-чемпионов, которых знают, уважают и боятся по всему миру. Абдулрашид Садулаев, Роман Власов, Александр Карелин, Иван Ярыгин, Александр Медведь – вот лишь малая часть славного списка.

Мы решили собрать дюжину наиболее ярких и титулованных представителей спортивной борьбы из России и Советского Союза и предложить вам, нашим читателям, самостоятельно определить, кто же из них сильнее всех.

В ходе голосования спортсмены будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.