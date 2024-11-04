Шахматист из Индии ворвался в элитный клуб чемпионов. Россиянин невольно ему помог

Арджун Эригайси в лайв-рейтинге превысил отметку 2800. До него это делали всего 15 человек в истории.

Индийский гроссмейстер Арджун Эригайси в новом рейтинге ФИДЕ на 1 ноября 2024 года остановился всего в одном шаге от покорения отметки в 2800 баллов. При этом в лайв-рейтинге в конце октября его показатели после победы над россиянином Дмитрием Андрейкиным превышали этот космический барьер, но ничья с украинцем Василием Иванчуком вновь отбросила индийского шахматиста за пределы элитного клуба.

21-летний Эригайси – представитель нового поколения индийских гроссмейстеров, которые скоро захватят не только мировую корону, но и заполонят десятку лучших в рейтинге. За календарный год он совершил умопомрачительный взлёт к вершинам. В октябре 2023 года рейтинг Арджуна составлял 2712 баллов (30-е место), а 31 октября в официальном рейтинге у него оказалось уже 2799 баллов и четвёртое место! 87 баллов за год на самом высоком мировом уровне – это просто невероятный результат!

За это время он принял участие в 12 турнирах и лишь однажды не сумел попасть в тройку призёров. Только в нынешнем календарном году индиец провёл 86 партий, одержав 52 победы и потерпев только два поражения. Пусть не все победы были одержаны над элитными шахматистами, но он вообще не проигрывал тем, у кого рейтинг более 2700 пунктов.

Арджун Эригайси Фото: FIDE

Эригайси никогда не считался таким же талантливым, как претендент на звание чемпиона мира Гукеш Доммараджу или как Рамешбабу Прагнанандха, не имел колоссальной поддержки и ресурсов в своей стране, но упорно карабкался наверх. И в итоге стал вторым после Вишванатана Ананда представителем Индии, который забрался выше 2800 баллов.

Для понимания – за всю историю лишь 15 человек (до Эригайси) сумели преодолеть супергроссмейстерскую отметку в 2800 баллов в лайв-рейтинге, при этом 14 из них удержали позицию после официального обсчёта.

Вот список тех, кто официально стал восьмисотником: Гарри Каспаров* (СССР, Россия), Владимир Крамник (Россия), Веселин Топалов (Болгария), Вишванатан Ананд (Индия), Магнус Карлсен (Норвегия), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана (США), Александр Грищук (Россия), Хикару Накамура (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Уэсли Со (США), Дин Лижэнь (Китай), Алиреза Фируджа (Франция).

* Гарри Каспаров внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

И лишь Аниш Гири из Нидерландов в феврале 2015 года, в лайв-рейтинге добравшись до высочайшего показателя 2802,7 балла, к концу месяца не удержал позиции до официального обсчёта.

Эригайси, чтобы перешагнуть барьер, нужно было здорово выступить на клубном чемпионате Европы в Сербии. Арджун и сделал это. Необходимые пять пунктов рейтинга он прибавил после красивой победы над россиянином Дмитрием Андрейкиным в 5-м туре. Чтобы сохранить позиции до подсчётов ФИДЕ, ему нужно было в последнем туре побеждать Василия Иванчука, но опытнейший украинец стал для Эригайси непреодолимой преградой.

Впрочем, Арджун, кажется, вообще не расстроился. Журналистам он заявил, что вообще забил на все рейтинги и ему важна только каждая предстоящая партия. Эригайси сейчас лидирует в отборочном цикле ФИДЕ, по итогам которого двое лучших попадут в новый турнир претендентов, и эта задача для него важнее. Ну а высокое место в рейтинге – только приятный бонус.

* Гарри Каспаров внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.