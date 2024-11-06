Ронни О’Салливан этой осенью проигрывает один матч за другим. Всё, звезда погасла?

Осенью 2024-го Ронни О’Салливан после двухмесячной паузы, связанной с травмами, вернулся к выступлениям. Первым турниром для Ракеты после возвращения стал International Championship. Вот только состязание завершилось для англичанина совсем не так, как хотелось бы.

Суперчемпион вылетел уже в 1/16 финала, досадно проиграв Пан Цзюньсюю. Пугает, что это уже шестое поражение Ракеты в стартовавшем совсем недавно сезоне. И всё бы ничего, но Ронни не сыграл и два десятка матчей.

Чёрная полоса

Текущий сезон начался для О’Салливана посредственно. На первом этапе Championship League Ракета стал лишь третьим в группе. По ходу турнира англичанин одержал победу над Кайденом Брирли (3:0), сыграл вничью с Митчеллом Манном (2:2) и неожиданно потерпел сокрушительное поражение от Хэ Гоцяна (0:3).

Дальше Ронни вроде бы улучшал свои результаты: дошёл до полуфиналов на Shanghai Masters, где уступил Джадду Трампу (3:10), и на Гран-при в Китае, где проиграл Кайрену Уилсону (4:6). Не самым плохим было и выступление на новеньком Saudi Arabia Masters. О’Салливан вылетел в четвертьфинале, потерпев поражение от Сы Цзяхуэя (4:6).

Переломным моментом стал матч на старте English Open с Хэ Гоцяном. Второй раз за сезон О’Салливан болезненно проиграл юному китайцу (2:4). После этого почти два месяца мультичемпион не появлялся на турнирах, ссылаясь на травмы. Ракете даже пришлось сняться с Northern Irelan Open.

В начале ноября Ракета вернулся. В квалификации International Championship англичанин попотел в матче с первым номером женского рейтинга Минк Нутчарут. Мультичемпион был близок к поражению (3:4), но собрался (6:3). Зато в первом раунде Ронни очень легко взял реванш у Хэ Гоцяна (6:2).

Однако победная серия О’Салливана продлилась недолго. В 1/16 финала англичанин проиграл Пан Цзюньсюю (4:6). Битва с китайцем получилась по-настоящему ожесточённой. Сперва Пан вышел вперёд (4:2), но Ронни сумел сравнять счёт (4:4). В концовке сильнее оказался Цзюньсюй.

Закат карьеры?

Для Ракеты это поражение стало шестым в текущем сезоне. Казалось бы, не так уж много. Но проблема в том, что О’Салливан провёл всего 19 матчей. Так что Ронни проиграл практически треть проведённых поединков.

Ронни О’Салливан Фото: George Wood/Getty Images

Для сравнения приведём статистику Джада Трампа. Первый номер рейтинга тоже потерпел шесть поражений, но провёл 41 матч. При этом Трамп взял титулы Shanghai Masters и Saudi Arabia Masters, а также дважды сыграл в финалах, где уступил Кайрену Уилсону.

Статистика явно говорит о не слишком хорошей форме Ракеты, который к тому же пропускает немало турниров из-за травм. Хотя сам О’Салливан, кажется, не сильно расстраивается из-за своих поражений.

«Разочарован, что не играю дальше. Но я чувствую себя хорошо», – Ронни выложил фото с пробежки после вылета с International Championship.

В 2024 году Ронни заявлен ещё на два турнира: Champion of Champions и UK Championship. Но сам британец ещё не решил, примет ли он в них участие.

«Я ещё посмотрю, сыграю ли на этих турнирах. Я всегда решаю за день до турнира, буду ли играть или нет. Если ты чувствуешь себя хорошо, хочешь играть и готов это сделать – тогда выступаешь. Если ты не готов – не играешь. Так что, надеюсь, я буду готов играть. Вот и всё. Сейчас я играю в снукер столько, сколько чувствую, что могу», – пояснил Ронни в интервью The Sun.

Действительно, выступает О’Салливан не слишком часто. Возможно, ему не хватает финансовой мотивации. Хотя и большие призовые не сработают, если сам Ронни просто не тянет. Только остаток нынешнего сезона разъяснит, способен ли Ракета ещё бороться за титулы или его время уже ушло.