Довели? Брейкерша, ставшая известной после скандала на Олимпиаде, ушла из спорта

Олимпийские игры – 2024 в Париже отгремели уже почти полгода назад, однако её отзвуки поклонники спорта ощущают до сих пор.

Наверное, вы помните скандально известную Рэйчел Ганн, выступившую с очень странным танцем в соревнованиях по брейкингу? После Игр на неё обрушилась настоящая волна критики, и Рэйчел не выдержала.

«Я собиралась продолжать, но…»

Австралийская брейкерша, а точнее сказать, би-гёрл Рэйчел Ганн завершила спортивную карьеру. Об этом она заявила в эфире радиостанции 2 Day FM.

Причиной тому стала огромная волна негатива, которая обрушилась на Raygun после провального выступления на Олимпиаде. Там спортсменка не смогла набрать ни одного очка и проиграла во всех батлах. Уже потом её «разнесли» в социальных сетях и создали петицию с требованием извиниться.

Рэйчел Ганн Фото: DeFodi Images via Getty Images

«Конечно, я собиралась продолжать соревноваться, но, похоже, сейчас мне будет очень сложно это делать. Уровень внимания ко мне будет высоким, люди будут снимать это на видео, это попадёт в интернет», – сказала Ганн.

Потеряли лучшую в мире би-гёрл?

Рэйчел запомнилась не только неординарным танцем в Париже, но и тем, что она успела стать сильнейшей в мире через месяц после Игр, возглавив рейтинг Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF). Там учитывались очки только за континентальные чемпионаты и этап Мировой серии в Гонконге.

Вопрос о странности формирования рейтинга оставим международной федерации. Равно как и вопрос с попаданием австралийки на Олимпиаду.

Рэйчел просто воспользовалась представившимся ей шансом. Она выступала так, как чувствовала, поскольку имела на то возможность.

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«Я занимаюсь брейкингом в гостиной»

Впрочем, Рэйчел не собирается бросать любимое увлечение.

«Танцы – это весело. Они заставляют чувствовать себя хорошо. Не думаю, что люди должны ощущать себя плохо из-за того, как они танцуют.

Я всё ещё занимаюсь брейкингом, но уже в собственной гостиной с моим партнёром», – рассказывала спортсменка ВВС уже после Игр.

Теперь искусство танца спортсменки скрыто от всех. А в Международном олимпийском комитете (МОК) должны хорошо подумать и над критериями, и над тем, нужен ли был брейкинг вообще в программе Игр-2024?