Российская шахматистка разнесла всех на этапе Гран-при! Даже китаянка пострадала

Пока в мужских шахматах мир замирает в ожидании схватки за мировую корону между чемпионом мира из Китая Дин Лижэнем и претендентом из Индии Гукешем Доммараджу, в женских шахматах сражение за право сыграть за титул чемпионки мира только начинается. И для российских болельщиков уже есть радостная новость:

Александра Горячкина буквально разнесла соперниц на этапе Гран-при ФИДЕ в Казахстане! Чистое первое место с результатом семь из девяти! После небольшого спада Александра снова в пятёрке лучших шахматисток мира и с оптимизмом смотрит в будущее.

Надеются на лучшее и её болельщики. Я верю, что судьба даст Горячкиной второй шанс сразиться за титул. О том, как это было в первый раз, вы, кстати, можете прочитать в новой книге «Александра Горячкина штурмует Олимп», которую написали мы с гроссмейстером Романом Овечкиным.

Александра Горячкина Фото: Пресс-служба FIDE

Но вернёмся к событиям, которые развернулись в Шымкенте. Всего в серии Гран-при принимают участие 20 шахматисток, каждая из которых сыграет на трёх этапах. Зачётные очки суммируются, и две лучшие шахматистки напрямую выйдут в турнир претенденток. Разумеется, в этом соревновании не обходится и без политических нюансов – на первом этапе, который принимала Грузия, россиянки не играли, зато на старт вышли сёстры Музычук с Украины.

В Тбилиси чистое первое место заняла бывшая москвичка Алина Кашлинская, вышедшая несколько лет назад за польского гроссмейстера Радослава Войташека и ныне живущая в Варшаве. Прекрасную игру показала лидер казахских шахмат Бибисара Асаубаева. И это ещё при том, что своё слово не сказали записные фавориты – китаянки Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе.

На втором этапе в Казахстане от россиянок Екатерины Лагно и Александры Горячкиной ждали многого – турнирная дистанция короткая, а конкурентки уже рвутся в дамки. Однако у Екатерины турнир не сложился – седьмое место, хотя по ходу соревнования Лагно сумела красиво обыграть Асаубаеву и тем самым серьёзно подсобить своей подруге по сборной.

Горячкина же начала с ничьих, а потом стала играть просто феноменально: внезапный переход в разящую атаку с Дивьей Дишмукх (Индия), красивый выигрыш пешки и отточенное добивание со Ставрулой Цолакиду (Греция), агрессивная игра и мощнейший прессинг на позицию Тань Чжунъи (Китай), челябинский накат на оставившую короля без присмотра Бат Монгонтуул (Монголия), урок эндшпиля в партии с Элизабет Петц (Германия).

Экс-чемпионка мира, одна из лидеров мирового рейтинга китаянка Тань Чжунъи до последнего боролась с Александрой, но в итоге посланница Востока отстала всего на пол-очка. Важнейшую роль здесь сыграла личная встреча – на финише Тань продолжала наступать как робот, и для Горячкиной было очень важно выиграть у неё личную встречу, чтобы обеспечить отрыв.

Тань Чжунъи (Китай) — Александра Горячкина (Россия)

Александра Горячкина за неделю выдала серию из пяти выигрышей! Последней под её каток попала первая доска Монголии – весь турнир в Шымкенте россиянка старалась играть очень динамично: атаковала, жертвовала, словно хотела опровергнуть сложившийся шаблон, согласно которому её считают «технарём» и «ударом», «женским Петросяном».

Бат Монгонтуул (Монголия) — Александра Горячкина (Россия)

В итоге Александра Горячкина за своё первое место получила 130 очков. Столько же у Алины Кашлинской, и сейчас девушки делят третье-четвёртое места. Выше только Бибисара Асаубаева и Ставрула Цолакиду, которые провели по два этапа. Гречанка высокое место занять не сможет, а вот представительница Казахстана со 182,5 балла будет бороться за топ-2. Правда, не стоит забывать, что своего слова пока не сказала китаянка Лэй Тинцзе, которая впервые выступит лишь на третьем этапе.

Екатерина Лагно получила в Шымкенте скромные 40 очков – ей необходимо компенсировать эту неудачу победами в следующих этапах Гран-при.