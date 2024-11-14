Пойдёт ли Русский танк на третью Олимпиаду? Судьбоносное решение Абдулрашида Садулаева

Абдулрашид Садулаев – бесспорно, один из самых значимых героев мировой борьбы. К тому же прямо сейчас это один из немногих российских атлетов, не преданных забвению на международном уровне из-за санкций.

На Олимпиаду в Париже его не пустили. И теперь перед ним стоит вопрос: продолжать ли свою карьеру до Олимпийских игр 2028 года?

Русский танк — мировой герой

Да, в борьбе всё не так, как в большинстве олимпийских видов спорта. По-другому. Россиян допускали и допускают на ЧМ и ЧЕ в нейтральном статусе. При том что в биатлоне или лёгкой атлетике нас возвращать не собираются.

В условиях столь лояльного отношения наличие такой персоны, как Абдулрашид Садулаев – огромный плюс для нашего спорта. Мы живы, и наш голос слышен. Наш борец-чемпион вкладывает в это немало сил.

Абдулрашид Садулаев Фото: wrestrus.ru

Каждое появление Русского танка – событие, причём не только для российских болельщиков. Международная федерация – Объединённый мир борьбы (UWW) – так или иначе рассчитывала на участие Садулаева как на чемпионате Европы в Бухаресте, так и на Олимпиаде в Париже. Но по стечению обстоятельств россиянина ни на один из двух турниров не пустили.

Не пускают то местные власти, то МОК. UWW же за Садулаева.

Наверное, если бы и Объединённый мир борьбы был против, карьеру можно было бы потихоньку заканчивать. Но в текущих обстоятельствах ставить перед собой цель забрать третье олимпийское золото в карьере можно.

Моложе не становится?

Безусловно, со времён победного Токио появились новые соперники, которые могли бы спутать карты россиянину и в Париже. Но кто, как не Садулаев, знает всё о подводке к главному старту в сезоне?! Хотя да, стало только сложнее.

При этом в 2028 году в Лос-Анджелесе лидеру сборной по борьбе исполнится 31 год. Его пока что основному сопернику – Ахмеду Тажудинову – 24.

Не стоит забывать и о том, что на следующих Играх Садулаев будет выступать с пластиной в шее. Той самой, которую ему установили после ЧМ-2023. Именно тогда россиянин не смог побороться в полуфинале с Тажудиновым.

Моложе лучший российский борец последних лет не становится, однако у него достаточно опыта, умения и мощи, чтобы исполнять мечту о третьем золоте.

Хочется верить, что Абдулрашид выйдет в путь за третьим золотом.

Он нужен и нам, и мировой борьбе. Даже несмотря на все санкции.