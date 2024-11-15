«Любит гольф больше, чем деньги». Как Дональд Трамп пытался покорить американский спорт

Дональд Трамп не только значимый политик, бизнесмен и будущий (а также бывший) президент США. Он ещё и шоумен, приложивший руку к спорту.

В его биографии, кажется, были все возможные в Америке спортивные увлечения. В юношестве Трамп играл в бейсбол, потом сделал своей страстью гольф. Уже будучи бизнесменом, он спонсировал велогонки, приобрёл клуб и развалил целую лигу американского футбола, запустил карьеру Майка Тайсона и стал членом Зала славы WWE. Мощный послужной список!

Бейсбол. А мог ведь стать спортсменом!

Трамп, который сейчас всячески противостоит любой физической активности, в молодости планировал стать профессиональным спортсменом.

В 1960-х годах во время обучения в Нью-Йорской военной академии будущий президент США занимался футболом, баскетболом и боулингом. Но лучше всего у него получалось в бейсболе. Как рассказывали его партнёры по команде, Трамп шикарно играл на позиции питчера (того, кто бросает мяч). Несмотря на крутую игру, Дональду пришлось завершить карьеру.

Дональд Трамп Фото: Тhe New York Military Academy yearbook

«Я должен был стать профессиональным бейсболистом. В Нью-Йоркской военной академии я был капитаном бейсбольной команды. Я усердно работал, как и все остальные, но у меня был талант. После академии никогда не играл в бейсбол, потому что у меня просто не было в нём будущего. Мне пришлось бы заниматься этим только ради любви к игре, а это было не для меня», – признавался Трамп в книге Брайана Килмида.

Гольф. Любит его больше, чем деньги

Однако спорт не ушёл из жизни бизнесмена. Вместо бейсбола он нашёл для себя новую страсть – гольф. Один из величайших гольфистов Джек Никлаус утверждал, что Дональд Трамп «любит игру в гольф больше, чем деньги».

В 1999 году Дональд начал приобретать себе поля для гольфа по всему миру. Сейчас в активах президента США 18 площадок, самая известная из которых – Trump International в Шотландии. На его полях неоднократно проводились юношеские и взрослые чемпионаты по гольфу разного уровня.

«Для миллионов людей, мужчин, женщин, молодых и пожилых по всему миру, гольф – это больше, чем игра. Это страсть», – писал Трамп в 2005-м.

Дональд Трамп Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Американский футбол. Прогорел и разозлился

Одной из первых бизнес-проб Трампа в спорте был американский футбол. В 1980 году будущий президент пытался приобрести «Балтимор Колтс», а в 1984 году – «Даллас Ковбойс», но оба раза покупки в НФЛ завершились неудачно.

В 1984 году Дональд ушёл в Футбольную лигу США (USFL), игры в которой проводились во время межсезонья в НФЛ, и купил «Нью-Джерси Дженералс». Вскоре команда стала одной из самой популярных в лиге, так как Трамп подписывал игроков из НФЛ и перспективных новичков из студенческих лиг.

Из-за безмерных трат будущего президента на футболистов и взлетевшего потолка зарплат в USFL начались проблемы. Тогда-то Трамп предложил другим командам провернуть трюк, чтобы заработать много денег. Они перевели календарь на «осень-зима», что не понравилось НФЛ, которая отказалась делиться своими стадионами. Воспользовавшись этим, Дональд сразу подал иск в суд, обвинив НФЛ в нарушении антимонопольного законодательства. И план бизнесмена сработал. Точнее, почти сработал. На слушании жюри присяжных признало НФЛ виновной, но при этом постановило, что USFL поменяла календарь из корыстных целей. Вместо ожидаемых $ 1,7 млрд лига получила копейки: чуть больше $ 3 и возмещение судебных издержек.

Из-за этого решения суда USFL отложила старт следующего сезона на год, но так и не запустилась заново.

Дональд Трамп Фото: Drew Angerer/Getty Images

А в 2014 году Трамп предпринял свою последнюю попытку в американском футболе, попытавшись приобрести «Баффало Биллс» из НФЛ. Но сделка не состоялась и с тех пор Дональд жёстко высказывается об этом виде спорта.

Велоспорт. Спародировал «Тур де Франс»

Ещё одной неудачей для бизнесмена обернулся велоспорт. В конце 1980-х баскетбольный комментатор Билли Пэкер предложил Трампу проспонсировать аналог «Тур де Франс» по восточному побережью США. Будущий президент согласился, и в Штатах появилась многодневка «Тур де Трамп», финишировавшая в Атлантик-Сити прямо перед казино Трампа.

Новый турнир, несмотря на неудачное расположение в календаре — прямо между «Тур де Франс» и «Джиро д`Италия», привлёк множество топов. Во многом это случилось благодаря солидному призовому фонду в $ 250 тыс. Спортсмены даже пропускали солидную «Вуэльту» ради этого!

Однако уже в 1991 году финансовые проблемы в бизнесе вынудили Дональда отказаться от спонсирования велогонки. Многодневка просуществовала ещё пару лет под названием «Тур Дюпон» и прекратила своё существование.

Бокс. Раскрутил Майка Тайсона!

Параллельно с неудачами в велоспорте и американском футболе Трамп сумел нащупать золотую жилу в боксе. В 1984 году Дональд стал раскручивать сеть своих казино в Атлантик-Сити и для привлечения людей решил проводить в игорных заведениях поединки боксёров. Эта идея сработала, ведь зрители, пришедшие посмотреть на бои, оставляли немало денег в азартных играх. Дошло до того, что в год бизнесмен устраивал более сотни поединков.

В тот момент Трамп познакомился с 18-летним Майком Тайсоном, подававшим большие надежды. Для своего нового подопечного бизнесмен организовал бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе с Майклом Спинксом. На тот поединок собрались главные звёзды: Мохаммед Али, Стивен Кинг, Мадонна, Брюс Уиллис и многие другие. Тогда Дональд не только помог Тайсону, но и получил $ 25 млн за вечер.

После того поединка Майк Тайсон долгие годы находился под патронажем бизнесмена. Трамп даже заступился за боксёра, когда тот сел за изнасилование.

Дональд завершил свою деятельность в боксе в 1991 году, но после активно помогал миру UFC. В первые годы появления MMA Трамп разрешил Дане Уайту проводить запрещённые на телевидении бои в своих заведениях. С тех пор президент США нередко появлялся на турнирах под эгидой организации.

Реслинг. Выиграл «Бой миллиардеров»

История любви Трампа и реслинга тоже началась в 1980-х. Тогда в казино бизнесмена проходили бои не только боксёров, но и рестлеров, а также проводились крупные турниры WrestleMania. В тот период Дональд подружился с главой WWE, которая в тот момент называлась WWF, Винсом Макмэном.

С тех пор Трамп неоднократно появлялся в кадрах трансляции во время матчей, а в 2007 году сам оказался в ринге! На Wrestlemania он поучаствовал в «Бое миллиардеров» с Макмэном. Правда, дрались друзья не сами. Каждый из них выбрал рестлера, представлявшего его интересы. У Трампа это был Бобби Лэшли, а у Макмэна – Умага. Победителем из этого поединка вышли Дональд с Бобби. После этого они прямо в ринге побрили Винса налысо – таков был уговор. Не на деньги же биться, в самом деле!

Трамп потом ещё не раз появлялся на шоу WWE как участник. Часто это были просто камео, подогревавшие противостояние с Макмэном. Неудивительно, что в 2013 году Трамп вошёл в зал славы WWE за вклад в развитие реслинга.

О своей любви к виду спорта Дональд не забыл, даже став президентом США. В 2017 году жена Макмэна Линдси получила назначение в Администрации президента по делам малого бизнеса.

Футбол. Пока Трампу не покорился

А вот попытки реализоваться в виде спорта №1 были неудачными. В 2012 году бизнесмен хотел спасти от банкротства шотландский «Рейнджерс». Казалось, всё складывалось в его пользу. В это время Дональд неоднократно говорил о своих шотландских корнях по линии матери и начал строить гольф-центр в Абердине. Но в итоге покупки не случилось. Команда Трампа решила, что финансовое положение «Рейнджерс» слишком тяжёлое для бизнесмена.

Спустя три года президент США попытался приобрести «Атлетико Насьональ» из Колумбии. Клуб, известный своей историей связи с наркобароном Пабло Эскобаром, запросил у Трампа $ 150 млн, однако бизнесмен не согласился. Сделка была сорвана, и Дональд опять остался без футбольной команды.