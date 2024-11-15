Мир устал от борцов из России. Федерация придумала для них новые ограничения

Нет ни одного олимпийского вида спорта, в котором позиции и авторитет России были бы так же сильны, как в спортивной борьбе. И это несмотря на действующие в отношении нашего спорта тотальные санкции!
Да, звёзд нашей борьбы по разным причинам не всегда пускают на ключевые турниры, но все точно знают, что атлеты из России – это грозная сила.
Из-за действующих ограничений многие борцы из второго и третьего эшелона сборной покинули Россию и устроились в национальных командах других стран. И на подиумах, несмотря на отсутствие российских флагов, всё чаще слышна русская речь и видны знакомые уху нашего болельщика фамилии.
Однако после Игр в Париже экспансию нашей школы остановят.
Шесть новых правил
Объединённый мир борьбы (UWW) решил изменить правила смены спортивного гражданства. Об этом в своём телеграм-канале сообщил директор центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов.
Чермен Валиев
Фото: United World Wrestling/Getty Images
Итак, что поменялось?
- Если раньше для выступления за другую страну условному российскому борцу достаточно было иметь вид на жительство, то теперь обязательным становится наличие паспорта гражданина новой страны.
- После получения паспорта должно пройти три года с момента последнего выступления за бывшую страну на континентальных или мировых чемпионатах, турнирах рейтинговых серий, кубках. И вообще на соревнованиях олимпийского, континентального или регионального уровней.
- Каждая национальная федерация может получить разрешение только на одну смену гражданства для каждого пола (по одному для мужчин и для женщин) вне зависимости от возраста привлекаемых атлетов.
- Заявки на смену гражданства будут приниматься только с 1 октября по 20 декабря. Если все условия перехода будут выполнены, то смена гражданства произойдёт с 1 января следующего года. В текущем году же заявки в качестве исключения будут приниматься до 19 января 2025 года.
- Появился сбор в UWW и компенсация за тренировочный процесс.
- Спортсмен с двойным гражданством, который решил представлять другую страну, должен доказать своё проживание в новой стране двумя способами. Первый – получение гражданства при рождении или до достижения 10 лет, второй – факт самого проживания..
Письмо разослано во все национальные федерации и уже начало действовать.
Поддержка местных борцов
Актуальные – самое подходящее определение к этим изменениям.
UWW стремится ограничить почти бесконтрольные и массовые переходы из одной сборной в другую и защитить интересы местных борцов. Как ни странно, от этого больше всего может выиграть Россия, чьи воспитанники в последнее время разъехались в другие страны. Счёт пошёл уже на десятки.
Посудите сами. Количество победителей Олимпиад и чемпионатов мира из числа бывших россиян кратно выросло в последние годы. Это как раз те спортсмены, которые при нынешних правилах должны были бы выждать трёхлетний карантин. Ну или добираться до сборной России. Только на ОИ-2024 экс-россияне одарили золотом Бахрейн, Болгарию и Узбекистан.
чемпионат мира – 2019: 0 – 0 – 4;
Олимпийские игры – 2020: 0 – 1 – 0;
чемпионат мира – 2022: 1 – 1 – 0;
чемпионат мира – 2023: 1 – 0 – 3;
Олимпийские игры – 2024: 3 – 0 – 3.
В бюро UWW решили поддержать спортсменов, которые принадлежат своей стране с рождения. Так, в 2025 и 2026 годах в каждом стиле борьбы допускается максимум по два натурализованных спортсмена при условии участия не менее двух спортсменов национального происхождения.
В последующие два года будут допускать максимум по два спортсмена с новым паспортом при условии участия вдвое большего числа «своих» атлетов.
А с 2029 года можно будет выставить на соревнования максимум одного спортсмена с обретённым недавно гражданством при том условии, что спортсменов национального происхождения вчетверо больше.
Таким образом, на квалификацию к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе каждая страна сможет выставить максимум по два спортсмена, сменивших гражданство. А уже к Брисбену-2032 – только по одному.
На что это повлияет?
Период лояльных правил переходов окончен.
Мы привыкли к тому, что на крупных турнирах в одной весовой категории могут выступать сразу несколько экс-россиян. С годами эта ситуация постепенно исчезнет. Понятно, что слабые сборные, которые заманивали сильных борцов, не пробившихся в основу российской команды, не будут в одночасье отказываться от их услуг. Но они поставлены в такие условия, что придётся воспитывать своих спортсменов. Иначе – никак.
Что это значит для России? В среднесрочной перспективе – рост внутренней конкуренции, который может способствовать повышению результатов.
Температура воды в кипящем отборочном котле сборной вырастет. Главное – чтобы атлетам из нашей страны не перекрыли выходы на мировую арену. Хочется верить, что UWW действительно лояльна по отношению к нашим борцам и не будет одной рукой ограничивать отток атлетов из России, а другой – оставлять их без международных соревнований.