Впрочем, для нашей сборной это даже неплохо.

Мир устал от борцов из России. Федерация придумала для них новые ограничения

Нет ни одного олимпийского вида спорта, в котором позиции и авторитет России были бы так же сильны, как в спортивной борьбе. И это несмотря на действующие в отношении нашего спорта тотальные санкции!

Да, звёзд нашей борьбы по разным причинам не всегда пускают на ключевые турниры, но все точно знают, что атлеты из России – это грозная сила.

Из-за действующих ограничений многие борцы из второго и третьего эшелона сборной покинули Россию и устроились в национальных командах других стран. И на подиумах, несмотря на отсутствие российских флагов, всё чаще слышна русская речь и видны знакомые уху нашего болельщика фамилии.

Однако после Игр в Париже экспансию нашей школы остановят.

Шесть новых правил

Объединённый мир борьбы (UWW) решил изменить правила смены спортивного гражданства. Об этом в своём телеграм-канале сообщил директор центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов.

Чермен Валиев Фото: United World Wrestling/Getty Images

Итак, что поменялось?

Если раньше для выступления за другую страну условному российскому борцу достаточно было иметь вид на жительство, то теперь обязательным становится наличие паспорта гражданина новой страны. После получения паспорта должно пройти три года с момента последнего выступления за бывшую страну на континентальных или мировых чемпионатах, турнирах рейтинговых серий, кубках. И вообще на соревнованиях олимпийского, континентального или регионального уровней. Каждая национальная федерация может получить разрешение только на одну смену гражданства для каждого пола (по одному для мужчин и для женщин) вне зависимости от возраста привлекаемых атлетов. Заявки на смену гражданства будут приниматься только с 1 октября по 20 декабря. Если все условия перехода будут выполнены, то смена гражданства произойдёт с 1 января следующего года. В текущем году же заявки в качестве исключения будут приниматься до 19 января 2025 года. Появился сбор в UWW и компенсация за тренировочный процесс. Спортсмен с двойным гражданством, который решил представлять другую страну, должен доказать своё проживание в новой стране двумя способами. Первый – получение гражданства при рождении или до достижения 10 лет, второй – факт самого проживания..

Письмо разослано во все национальные федерации и уже начало действовать.

Поддержка местных борцов

Актуальные – самое подходящее определение к этим изменениям.

UWW стремится ограничить почти бесконтрольные и массовые переходы из одной сборной в другую и защитить интересы местных борцов. Как ни странно, от этого больше всего может выиграть Россия, чьи воспитанники в последнее время разъехались в другие страны. Счёт пошёл уже на десятки.

Посудите сами. Количество победителей Олимпиад и чемпионатов мира из числа бывших россиян кратно выросло в последние годы. Это как раз те спортсмены, которые при нынешних правилах должны были бы выждать трёхлетний карантин. Ну или добираться до сборной России. Только на ОИ-2024 экс-россияне одарили золотом Бахрейн, Болгарию и Узбекистан.

Число медалей, завоёванных экс-россиянами:

чемпионат мира – 2019: 0 – 0 – 4;

Олимпийские игры – 2020: 0 – 1 – 0;

чемпионат мира – 2022: 1 – 1 – 0;

чемпионат мира – 2023: 1 – 0 – 3;

Олимпийские игры – 2024: 3 – 0 – 3.

В бюро UWW решили поддержать спортсменов, которые принадлежат своей стране с рождения. Так, в 2025 и 2026 годах в каждом стиле борьбы допускается максимум по два натурализованных спортсмена при условии участия не менее двух спортсменов национального происхождения.

В последующие два года будут допускать максимум по два спортсмена с новым паспортом при условии участия вдвое большего числа «своих» атлетов.

А с 2029 года можно будет выставить на соревнования максимум одного спортсмена с обретённым недавно гражданством при том условии, что спортсменов национального происхождения вчетверо больше.

Таким образом, на квалификацию к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе каждая страна сможет выставить максимум по два спортсмена, сменивших гражданство. А уже к Брисбену-2032 – только по одному.

На что это повлияет?

Период лояльных правил переходов окончен.

Мы привыкли к тому, что на крупных турнирах в одной весовой категории могут выступать сразу несколько экс-россиян. С годами эта ситуация постепенно исчезнет. Понятно, что слабые сборные, которые заманивали сильных борцов, не пробившихся в основу российской команды, не будут в одночасье отказываться от их услуг. Но они поставлены в такие условия, что придётся воспитывать своих спортсменов. Иначе – никак.

Что это значит для России? В среднесрочной перспективе – рост внутренней конкуренции, который может способствовать повышению результатов.

Температура воды в кипящем отборочном котле сборной вырастет. Главное – чтобы атлетам из нашей страны не перекрыли выходы на мировую арену. Хочется верить, что UWW действительно лояльна по отношению к нашим борцам и не будет одной рукой ограничивать отток атлетов из России, а другой – оставлять их без международных соревнований.