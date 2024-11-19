Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024, Дин Лижэнь — Гукеш Доммараджу, расписание, фаворит, статистика

Главная шахматная битва 2024 года — скоро! Что нужно знать о матче Дин Лижэня и Гукеша
Татьяна Постникова
Дин Лижэнь — Гукеш Доммараджу
Аудио-версия:
Комментарии
Сможет ли индийский вундеркинд отобрать титул у сломленного чемпиона?

В субботу, 23 ноября, в Сингапуре стартует главное событие 2024 года в шахматах – матч за звание чемпиона мира. В последние годы мы привыкли к тому, что за шахматную корону бьётся Ян Непомнящий. Увы, в этот раз соревнования пройдут без российского гроссмейстера.

Тем не менее битва между Дин Лижэнем (Китай) и Гукешем Доммараджу (Индия) будет интересной. Собрали для вас всё самое важное о матче.

Кто такой Дин Лижэнь?

Дин Лижэнь – 32-летний гроссмейстер из Китая, действующий чемпион мира. Сейчас шахматист занимает очень скромное для чемпиона 23-е место в мировом рейтинге. Однако не так давно он выглядел намного лучше: его наивысшей позицией в списке ФИДЕ было второе место в 2022-м.

Лижэнь неоднократно завоёвывал различные трофеи: он трижды побеждал в чемпионате Китая (2009, 2011, 2012), выигрывал командный чемпионат мира и шахматную Олимпиаду вместе со сборной. В 2023 году Дин одолел Яна Непомнящего на тай-брейке в матче за звание чемпиона мира, став первым китайским гроссмейстером, кому покорился мужской титул.

Как Лижэнь взял шахматную корону в 2023 году?
Чемпионское решение Дин Лижэня. В тяжёлой позиции отказался от ничьей и вырвал победу!
Чемпионское решение Дин Лижэня. В тяжёлой позиции отказался от ничьей и вырвал победу!

Ещё год назад Лижэнь считался сильнейшим гроссмейстером Китая и одним из лучших во всём мире, однако после победы в матче за шахматную корону у гроссмейстера возникли психологические проблемы. Дин не играл более полугода, а вернувшись за доску, показывал невыразительные результаты. Лижэня даже окрестили сломленным чемпионом.

Кто такой Гукеш Доммараджу?

Гукеш Доммараджу – 18-летний индийский гроссмейстер, пятый номер мирового рейтинга, победитель недавнего турнира претендентов и тот, кто попытается отобрать титул у действующего чемпиона.

Индийский шахматист приковывал к себе внимание с юных лет. Уже в 12 лет 7 месяцев вундеркинд получил звание гроссмейстера, став третьим самым молодым спортсменом, кому удавалось подобное.

Позднее Гукеш побил ещё несколько возрастных рекордов. В 16 лет он стал самым юным, кто обыграл Магнуса Карлсена как чемпиона мира. В 17 лет Доммараджу достиг рейтинга 2750, что ранее не удавалось столь молодым игрокам. Тогда же Гукеш превзошёл рекорд Виши Ананда, прервав его 37-летнее нахождение в статусе лучшего шахматиста Индии.

Вишванатан Ананд в одиночку обыграл весь мир. Как такое возможно?
Супершахматист в одиночку обыграл весь мир. Такого разгрома не ждал никто!
Супершахматист в одиночку обыграл весь мир. Такого разгрома не ждал никто!

На счету Доммараджу есть титул чемпиона Индии и бронза шахматной Олимпиады в составе сборной. В 2024 году 17-летний Гукеш одержал победу на турнире претендентов с очередным возрастным рекордом. Для молодого гроссмейстера поединок за титул в Сингапуре будет первым в карьере.

Когда и где пройдёт матч Лижэнь — Доммараджу?

Матч за звание чемпиона мира – 2024 пройдёт в Сингапуре с 23 ноября по 14 декабря. Место проведения было определено в начале июля. Помимо Сингапура, на турнир претендовали два индийских города: Нью-Дели и Ченнаи.

«Мы рады, что впервые в истории ФИДЕ матч на первенство мира пройдёт в Сингапуре. Сингапур не только является одним из самых знаковых мировых туристических и деловых центров, но и процветающим шахматным центром c большими амбициями и талантом», – пояснил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Расписание матча за титул чемпиона мира

Матч за звание чемпиона мира по шахматам – 2024 официально стартует 23 ноября. Именно в этот день в Сингапуре пройдёт церемония открытия турнира. Правда, первая партия состоится лишь 25 ноября. Всего запланировано 14 игровых дней и пять выходных.

Заключительная, 14-я партия состоится 12 декабря. 13 декабря в расписании матча стоит тай-брейк, если к этому моменту счёт у гроссмейстеров будет равным. 14 декабря же запланирована церемония закрытия турнира.

Расписание матча за титул чемпиона мира по шахматам — 2024
25-27 ноября – первая, вторя и третья партии;
29 ноября – 1 декабря – четвёртая, пятая и шестая партии;
3-5 декабря – седьмая, восьмая и девятая партии;
7-9 декабря – 10-я, 11-я и 12-я партии;
11-13 декабря – 13-я, 14-я партии и тай-брейк.

Новые правила тай-брейка

В матче за звание чемпиона мира по шахматам – 2024 будут обновлённые правила тай-брейка – серии укороченных партий при равном счёте.

В битве за шахматную корону – 2023 было четыре партии в рапид с контролем 25 минут + 10 секунд за каждый ход. Дальше две партии в блиц с контролем 5+3, потом – ещё две с теми же правилами при ничьей. Следом – одна с контролем 3+2. В случае равного счёта и в этой партии соперники меняют цвета и играют до тех пор, пока не будет определён победитель.

Битва Гукеша и Лижэня — самый слабый чемпионский матч в истории?
Звание чемпиона мира по шахматам совсем обесценилось? В титульном матче сыграют аутсайдеры
Звание чемпиона мира по шахматам совсем обесценилось? В титульном матче сыграют аутсайдеры

В этот раз будет четыре партии в рапид с контролем 15 минут + 10 секунд за каждый ход. В случае равного счёта шахматисты сыграют ещё две с контролем 10+5 за каждый ход. Дальше запланированы две партии в блиц 3+2, следом – одна с контролем 3+2 и жеребьёвкой. Если и тогда счёт на табло будет равным, то соперники играют со сменой цвета и контролем 3+2 до первой победы.

Призовые на матч за шахматную корону — 2024

В этом году и правила распределения призовых будут новые. Во многом выигрыш будет зависеть от результата матча.

Общий призовой фонд составит $ 2,5 млн. Если матч закончится в течение 14 поединков, то каждый участник получит по $ 200 тыс. за каждую выигранную партию. Оставшиеся деньги будут поделены поровну. Если же судьба титула будет решена на тай-брейке, то победитель заберёт $ 1,3 млн, а вице-чемпион – на $ 100 тыс. меньше.

Статистика личных встреч

Дин Лижэнь и Гукеш Доммараджу играли между собой всего четыре раза. В двух поединках в классических шахматах сильнее был китаец. Что интересно, обе встречи прошли на Tata Steel Masters, правда, с разницей в год.

В быстрых шахматах преимущество на стороне Доммараджу. Один раз соперники сыграли вничью, а один раз победу одержал Гукеш.

Гроссмейстеры могли сразиться на шахматной Олимпиаде – 2024, но тогда Лижэнь воспользовался правом замены и пропустил игру.

Неужели Лижэнь испугался Гукеша на шахматной Олимпиаде?
С новым чемпионом мира по шахматам всё ясно? Олимпиада показала, кто лучше всех в мире
С новым чемпионом мира по шахматам всё ясно? Олимпиада показала, кто лучше всех в мире

Кто фаворит матча за звание чемпиона мира — 2024?

Каждый из участников матча за шахматную корону признавался, что не видит себя фаворитом поединка.

«В целом я не верю в прогнозы и в то, кто является фаворитом. Я просто думаю, что тот, кто каждый день будет проявлять себя лучше, в конечном итоге победит. Я просто сосредоточен на процессе и стараюсь каждый день находиться в лучшей форме», – сказал Гукеш в интервью ФИДЕ.

«Очевидно, что я буду аутсайдером в этом матче. Надеюсь, что смогу стать совершенно другим игроком и хотя бы дать ему бой, чтобы замедлить его темп… чтобы у меня было несколько шансов на победу», – пояснил Лижэнь в интервью Take Take Take.

Какие шансы у Гукеша на победу в матче?
Мальчик для битья. Есть ли у Гукеша шансы свергнуть Дин Лижэня с шахматного трона?
Мальчик для битья. Есть ли у Гукеша шансы свергнуть Дин Лижэня с шахматного трона?

Другие гроссмейстеры же делают более смелые прогнозы. Например, лидер рейтинга ФИДЕ Магнус Карлсен отдал своё предпочтение Доммараджу.

«Очевидно, что Гукеш — явный фаворит. Это один из тех матчей, в котором, если Гукеш ударит первым, он выиграет без каких-либо проблем. Но чем дольше игра будет идти без побед, тем лучше для Дина. У него есть способности, но у него нет уверенности. Всё, что может потенциально придать ему эту уверенность, может помочь ему выиграть этот матч», – поделился мнением с ChessBase India Магнус.

На Гукеша также ставят Ян Непомнящий, Александр Грищук, Видит Гуджрати, Сергей Карякин. Предпочтение Лижэню из топов отдаёт лишь Фабиано Каруана.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android