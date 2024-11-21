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Российская шахматистка Ольга Карманова стала чемпионкой мира, выиграв партию на заказ, кто она такая, достижения

«Все знали, откуда мы». Российская шахматистка в драматичной борьбе стала чемпионкой мира
Андрей Шитихин
Шахматистка Ольга Карманова стала чемпионкой мира
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Ольга Карманова выиграла последнюю партию «на заказ» — её не устраивала даже ничья.

Российская школьница Ольга Карманова из Санкт-Петербурга стала чемпионкой мира по шахматам среди спортсменок не старше 18 лет, победив на турнире, который недавно завершился в Бразилии. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» 11-классница рассказала, как победила «на заказ» в последнем туре, как отнеслась к тому, что играла под флагом ФИДЕ, а также ответила на вопрос, видит ли она своё ближайшее будущее в шахматах.

«Расстроена тем, что не могла играть под российским флагом»

— Сейчас эмоции от победы немного улеглись?
— Да, более-менее. Однако после того как стало ясно, что я завоевала титул, они просто переполняли. Наверное, это можно назвать счастьем. Когда выходила из игрового зала, меня уже судьи поздравляли, но я тогда ещё сдерживалась, а вот когда пришла в номер – от радости готова была прыгать!

Ольга Карманова

Ольга Карманова

Фото: ruchess.ru

— Сложно было на последнюю партию выходить, зная, что нужна только победа?
— Безумно тяжело. Я очень плохо спала, нервничала, боялась, что не выиграю. Всё ведь могла решить в предпоследнем туре, но вместо победы – поражение. Нужна была победа «на заказ» – только в этом случае я выигрывала турнир. Когда партия началась, волнение не проходило. Я какое-то время потеряла, чтобы просто успокоиться. Да ещё и не попала в подготовку – соперница другое продолжение выбрала, нежели мы рассчитывали. Я долго готовилась, сделала первый ход, а ответный оказался для меня неожиданным. Пришлось творить за доской (улыбается). Я минуты три сидела, думала, как дальше ходить, потом над каждым следующим ходом тоже долго думать приходилось, но уже на выходе из дебюта я получила перевес. Я даже самой себе доказала, что могу в любых ситуациях находить правильные решения. Хотя на самом турнире были случаи, когда я по 15 ходов из домашней подготовки делала. Главное — итоговый результат в мою пользу. Звание чемпионки мира – это очень круто!

— Особенно в наше время, когда не так много российских спортсменов выступает на международных соревнованиях.
— Да, турниров стало меньше. Да и в Бразилии мы не под флагом России играли, а под флагом ФИДЕ.

— Для тебя это имело какое-то значение – важно ли играть под флагом своей страны?
— Конечно, я расстроена тем, что не могла играть под российским флагом. И на награждении пришлось слушать гимн ФИДЕ, а не гимн России. Я прекрасно помню те чувства, когда выиграла в 2018-м первенство Европы, обернулась национальным флагом и так стояла на награждении – это такая гордость! Жаль, что сейчас нельзя было сделать так же. Но главной задачей было играть в шахматы, и играть хорошо. В любом случае все знали, откуда мы.

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«Мне очень нравится, как играет Валентина Гунина – у неё нет скучных партий»

— Последняя партия – кульминация всего турнира. А вообще, были какие-то сложности в Бразилии – не в спортивном, возможно, в чисто бытовом плане?
— У нас был очень сложный и долгий перелёт – мы трое суток до места добирались, большая разница во времени, другой климат, тяжело было первую партию играть. Первые дни просыпалась раньше семи утра – для меня, совы, это просто очень рано и непривычно, я раньше 10:00 во время турниров не просыпаюсь. Но к середине турнира перестроилась, и стало легче. Из минусов отметила бы проблемы с интернетом, у нас вообще не ловил Wi-Fi, пришлось местные симки покупать – спасибо огромное за это нашему старшему тренеру Демидову Михаилу Геннадьевичу и менеджеру Пугачёву Артёму Игоревичу. Они вообще оперативно решали все бытовые проблемы. Кроме интернета, у нас были сложности с розетками, ноутбук не удалось подключить, пока не был приобретён переходник. Удивительно, что зарядки от телефона можно было спокойно вставить, а от ноутбука – нет.

— Ты начинаешь путь Бет Хармон?
— Было бы неплохо, но только в части шахмат. Кстати, после сериала «Ход королевы» даже мои одноклассники заинтересовались шахматами. А до этого хоть и знали, что я занимаюсь шахматами, но так – играет и играет. Затем ажиотаж после сериала утих, всё опять стало ровно, сейчас выиграла чемпионат мира – опять вопросы про шахматы пошли.

Ольга Карманова

Ольга Карманова

Фото: ruchess.ru

— В школе как относятся к твоим частым пропускам? Ты же в 11-м классе, ЕГЭ предстоит сдавать.
— Учителя по-разному воспринимают: кто-то радуется, что я играю на высоком уровне и могу ездить по разным странам, а кому-то всё равно на шахматы – главное, чтобы я была в школе и сдавала вовремя все задания, у них негативная реакция на мои пропуски. Слава богу, сочинение выпускное – допуск к ЕГЭ по русскому языку – 4 декабря. Я как раз дома буду.

— Твои любимые школьные предметы?
— Математика и информатика – как раз их сдавать буду. Математику все сдают, но я буду профильную сдавать, поскольку хочу поступить в вуз на IT-специальность, заниматься программированием.

— У тебя есть ориентиры в шахматах? На кого ты равняешься?
— Я бы равнялась на Яна Непомнящего. Мировая известность – это приятно. А вообще, мне очень нравится, как играет Валентина Гунина – у неё нет скучных партий, всегда стремится только к победе. И ещё она очень позитивный человек, несмотря на сложности со здоровьем.

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«Я уже могу прыгать тулуп и сальхов»

— Помимо шахмат, ты ещё чем-то увлекаешься?
— Пару лет назад стала заниматься фигурным катанием. Нужно же отвлекаться от шахмат, да и спорт – важная составляющая подготовки, а фигурное катание выносливость повышает. Мне очень понравилось с первой же тренировки, сейчас уже прыжки осваиваю – одинарные тулуп и сальхов могу сделать. Стараюсь заниматься регулярно – четыре-пять занятий в месяц точно провожу, просто сложно совмещать с турнирами. Ещё люблю фэнтези читать.

— В Бразилии катка рядом не было?
— Нет, к сожалению. Вряд ли там вообще по стране много таких сооружений. Но мы каждый вечер играли в пляжный волейбол или футбол, просто гуляли. Я даже дважды в океане искупалась. Перед партиями, понятное дело, не до этого. Но один раз удалось после партии поплавать, а второй раз — уже по завершении турнира. Отметила победу, так скажем.

Ольга Карманова

Ольга Карманова

Фото: Из личного архива спортсменки

— Ты связываешь своё будущее с шахматами?
— Пока это сложный вопрос для меня, несмотря на последние достижения. Нужно ЕГЭ сдать хорошо. Понятно же, что всю жизнь играть в шахматы на высоком уровне невозможно.

— В какой степени тебе помогает Федерация шахмат России?
— На официальные турниры, такие как чемпионат мира и Европы, я езжу за счёт федерации, если добиваюсь права на участие. Ещё меня на сборы приглашают – в декабре как раз после итогового сочинения поеду с женской сборной страны в Кисловодск. Иногда помогает и мой клуб «Аничков дворец». Но по большей части на турниры езжу за счёт родителей.

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