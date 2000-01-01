Все чемпионы мира по шахматам. Полный список

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Все чемпионы мира по шахматам
Все чемпионы мира по шахматам
23 ноября в Сингапуре стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам. Мы решили вспомнить всех гроссмейстеров, которые побеждали в битве за шахматную корону.
AMP-версия
№1. Вильгельм Стейниц
№1. Вильгельм Стейниц
Австрийский и американский шахматист был первым чемпионом мира. Он удерживал титул с 1886 по 1894 год.
№2. Эмануил Ласкер
№2. Эмануил Ласкер
Немецкий гроссмейстер сохранял за собой звание чемпиона мира с 1894 по 1921 год.
№3. Хосе Рауль Капабланка
№3. Хосе Рауль Капабланка
Кубинский шахматист побеждал в матчах за шахматную корону с 1921 по 1927 год.
№4. Александр Алехин
№4. Александр Алехин
Российский и французский гроссмейстер удерживал титул с 1927 по 1935 год и с 1937-го до своей смерти в 1946 году.
№5. Макс Эйве
№5. Макс Эйве
Нидерландский шахматист находился в статусе чемпиона мира с 1935 по 1937 год.
№6. Михаил Ботвинник
№6. Михаил Ботвинник
Советский гроссмейстер побеждал в матчах за шахматную корону с 1948-го по 1957-й, с 1958-го по 1960-й, с 1961-го по 1963-й.
№7. Василий Смыслов
№7. Василий Смыслов
Советский шахматист сохранял за собой звание чемпиона мира в 1957-1958 годах.
№8. Михаил Таль
№8. Михаил Таль
Советский гроссмейстер удерживал титул в 1960-1961 годах.
№9. Тигран Петросян
№9. Тигран Петросян
Советский шахматист находился в статусе чемпиона мира в 1963-1969 годах.
№10. Борис Спасский
№10. Борис Спасский
Советский гроссмейстер побеждал в матчах за шахматную корону с 1969 по 1972 год.
№11. Роберт Фишер
№11. Роберт Фишер
Американский шахматист удерживал титул чемпиона мира в 1972-1975 годах.
№12. Анатолий Карпов
№12. Анатолий Карпов
Советский и российский гроссмейстер находился в статусе чемпиона мира в 1975-1985 годах.
№13. Гарри Каспаров*
№13. Гарри Каспаров*
Советский и российский гроссмейстер сохранял за собой звание чемпиона мира с 1985 по 1993 год.
*Каспаров внесён в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Чемпионы во время раскола
Чемпионы во время раскола
После раскола в 1993 году чемпионами мира по версии ПША становились Гарри Каспаров* (1993-2000) и Владимир Крамник (2000-2006).
*Каспаров внесён в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Анатолий Карпов
Анатолий Карпов
После раскола Карпов был чемпионом мира по версии ФИДЕ в 1993-1999 годах.
Александр Халифман
Александр Халифман
Российский гроссмейстер удерживал титул в 1999-2000 годах. Чемпионы нокаут-турниров ФИДЕ во время раскола не учитываются при общепринятом подсчёте.
Вишванатан Ананд
Вишванатан Ананд
Индийский шахматист побеждал в матчах за шахматную корону в 2000-2002 годах.
Руслан Пономарёв
Руслан Пономарёв
Украинский гроссмейстер сохранял за собой титул в 2002-2004 годах.
Рустам Касымджанов
Рустам Касымджанов
Шахматист из Узбекистана был чемпионом мира по шахматам в 2004-2005 годах.
Веселин Топалов
Веселин Топалов
Гроссмейстер из Болгарии побеждал в матчах за шахматную корону в 2005-2006 годах.
№14. Владимир Крамник
№14. Владимир Крамник
Российский шахматист стал первым чемпионом мира по шахматам после объединения в 2006 году. Титул он сохранял за собой до 2007 года.
№15. Вишванатан Ананд
№15. Вишванатан Ананд
Индийский гроссмейстер удерживал звание чемпиона мира с 2007 по 2013 год.
№16. Магнус Карлсен
№16. Магнус Карлсен
Норвежский шахматист был чемпионом мира с 2013 по 2023 год. Дальше Магнус отказался участвовать в битвах за шахматную корону.
№17. Дин Лижэнь
№17. Дин Лижэнь
Китаец — действующий чемпион мира по шахматам. Титул он завоевал в 2023 году.
Все чемпионы мира по шахматам. Полный список
Читайте также
Винисиус попробовал себя в паделе. Видео
Винисиус попробовал себя в паделе. Видео
Дюплантис нарядился в костюм главного мема ОИ-2024
Дюплантис нарядился в костюм главного мема ОИ-2024
Старейшему действующему шахматисту мира 103 года!
Старейшему действующему шахматисту мира 103 года!
Дочь Эминема подарила отцу джерси «Детройт Лайонс»
Дочь Эминема подарила отцу джерси «Детройт Лайонс»
Завораживающие соревнования по гребле в Индии
Завораживающие соревнования по гребле в Индии
Гукеш исполнил танец в национальном стиле. Видео
Гукеш исполнил танец в национальном стиле. Видео
Чемпион ОИ хочет завещать вору украденную медаль
Чемпион ОИ хочет завещать вору украденную медаль
Рейтинг самых длинных серий побед спортсменов
Рейтинг самых длинных серий побед спортсменов
Карлсен едва не опоздал на шахматную Олимпиаду
Карлсен едва не опоздал на шахматную Олимпиаду
Рэпер подарил гимнастке часы с бриллиантами
Рэпер подарил гимнастке часы с бриллиантами
Американец побил рекорд, съев 83 хот-дога
Американец побил рекорд, съев 83 хот-дога
Забег корги пошёл не по плану
Забег корги пошёл не по плану
Тебого по-королевски встретили в Ботсване. Видео
Тебого по-королевски встретили в Ботсване. Видео
В США объединили пул и мини-гольф. Видео
В США объединили пул и мини-гольф. Видео
Тяжеловес UFC попробовал себя в гимнастике. Видео
Тяжеловес UFC попробовал себя в гимнастике. Видео
Бейсбольный клуб проводил на пенсию собаку
Бейсбольный клуб проводил на пенсию собаку

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android