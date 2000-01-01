Все чемпионы мира по шахматам. Полный список

Все чемпионы мира по шахматам
23 ноября в Сингапуре стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам. Мы решили вспомнить всех гроссмейстеров, которые побеждали в битве за шахматную корону.
№1. Вильгельм Стейниц
Австрийский и американский шахматист был первым чемпионом мира. Он удерживал титул с 1886 по 1894 год.
№2. Эмануил Ласкер
Немецкий гроссмейстер сохранял за собой звание чемпиона мира с 1894 по 1921 год.
№3. Хосе Рауль Капабланка
Кубинский шахматист побеждал в матчах за шахматную корону с 1921 по 1927 год.
№4. Александр Алехин
Российский и французский гроссмейстер удерживал титул с 1927 по 1935 год и с 1937-го до своей смерти в 1946 году.
№5. Макс Эйве
Нидерландский шахматист находился в статусе чемпиона мира с 1935 по 1937 год.
№6. Михаил Ботвинник
Советский гроссмейстер побеждал в матчах за шахматную корону с 1948-го по 1957-й, с 1958-го по 1960-й, с 1961-го по 1963-й.
№7. Василий Смыслов
Советский шахматист сохранял за собой звание чемпиона мира в 1957-1958 годах.
№8. Михаил Таль
Советский гроссмейстер удерживал титул в 1960-1961 годах.
№9. Тигран Петросян
Советский шахматист находился в статусе чемпиона мира в 1963-1969 годах.
№10. Борис Спасский
Советский гроссмейстер побеждал в матчах за шахматную корону с 1969 по 1972 год.
№11. Роберт Фишер
Американский шахматист удерживал титул чемпиона мира в 1972-1975 годах.
№12. Анатолий Карпов
Советский и российский гроссмейстер находился в статусе чемпиона мира в 1975-1985 годах.
№13. Гарри Каспаров*
Советский и российский гроссмейстер сохранял за собой звание чемпиона мира с 1985 по 1993 год.
*Каспаров внесён в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
*Каспаров внесён в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Чемпионы во время раскола
После раскола в 1993 году чемпионами мира по версии ПША становились Гарри Каспаров* (1993-2000) и Владимир Крамник (2000-2006).
*Каспаров внесён в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
*Каспаров внесён в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Анатолий Карпов
После раскола Карпов был чемпионом мира по версии ФИДЕ в 1993-1999 годах.
Александр Халифман
Российский гроссмейстер удерживал титул в 1999-2000 годах. Чемпионы нокаут-турниров ФИДЕ во время раскола не учитываются при общепринятом подсчёте.
Вишванатан Ананд
Индийский шахматист побеждал в матчах за шахматную корону в 2000-2002 годах.
Руслан Пономарёв
Украинский гроссмейстер сохранял за собой титул в 2002-2004 годах.
Рустам Касымджанов
Шахматист из Узбекистана был чемпионом мира по шахматам в 2004-2005 годах.
Веселин Топалов
Гроссмейстер из Болгарии побеждал в матчах за шахматную корону в 2005-2006 годах.
№14. Владимир Крамник
Российский шахматист стал первым чемпионом мира по шахматам после объединения в 2006 году. Титул он сохранял за собой до 2007 года.
№15. Вишванатан Ананд
Индийский гроссмейстер удерживал звание чемпиона мира с 2007 по 2013 год.
№16. Магнус Карлсен
Норвежский шахматист был чемпионом мира с 2013 по 2023 год. Дальше Магнус отказался участвовать в битвах за шахматную корону.
№17. Дин Лижэнь
Китаец — действующий чемпион мира по шахматам. Титул он завоевал в 2023 году.
Все чемпионы мира по шахматам. Полный список
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