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Российский шахматист Алексей Гребнев стал двукратным чемпионом мира, кто он такой, где завоевал титул

«Я играл за сборную России, хоть и под флагом ФИДЕ». Русский шахматист стал чемпионом мира
Андрей Шитихин
Российский шахматист Алексей Гребнев
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Алексей Гребнев во второй раз в карьере стал сильнейшим в категории U18. Но цель – успехи на взрослом уровне.

Для 18-летнего тольяттинца Алексея Гребнева текущий год складывается очень успешно. После «Аэрофлот Опен» он получил звание гроссмейстера, летом сыграл в Суперфинале чемпионата страны, а совсем недавно стал двукратным чемпионом мира среди шахматистов в категории U18. В интервью «Чемпионату» Алексей рассказал, каково играть, будучи фаворитом, поделился мнением на тему скорой смерти классических шахмат и назвал гроссмейстера, за которого будет болеть в чемпионском матче в Сингапуре.

«Соперники настраивались, бились в партиях со мной»

— В прошлом году ты завоевал свой первый титул в этой категории. Тогда сложнее было или сейчас?
— В Бразилии было сложнее. В том году я просто выходил на партии легко, добивался побед и за тур до финиша обеспечил себе титул. Сейчас такое ощущение, что соперники настраивались более серьёзно, бились в партиях со мной. Да и ответственность всё-таки немного давила. Одно дело, когда тебя особо никто не знает, а другое — когда ты рейтинг-фаворит и от тебя ждут только побед. Хотя я понимал, что объективно посильнее других ребят. Да и в целом про расклады и рейтинги стараюсь не думать, а сосредоточен на том, чтобы показывать хорошие качественные шахматы.

— С игровой точки зрения какой момент был самым сложным?
— Да я в 1-м туре не смог выиграть – слишком быстро играл, немного расстроился. Но затем раскатился, всё хорошо пошло. Меня удивил Алдияр Ансат из Казахстана, который выиграл много партий. Казалось бы, я всех обыгрываю, однако и он тоже. Пришлось до конца на максимум выкладываться, но у меня за весь турнир плохих позиций не было. Волновался лишь перед последней партией, хотя играл белыми и нужно было всего лишь сделать ничью, чтобы гарантировать победу. Но началась партия, и волнение ушло.

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— Как акклиматизацию перенёс? Ты же только на Филиппинах отыграл на чемпионате Азии, потом в Бразилии, разница в часовых поясах огромная.
— На Филиппинах, честно говоря, мне было сложнее. Дело в том, что привычнее всё равно жить по московскому времени. Туры на чемпионате Азии начинались то ли в пять, то ли в шесть утра, и для шахматистов, которые в подавляющем большинстве совы, встать в такое время – уже подвиг. А играть — тем более. В Бразилии же туры начинались в 21:00 по Москве, это вполне привычно и комфортно для меня.

«С читерами сталкивался в онлайне, вживую – нет»

— Античитерские меры какие-то принимались на турнире?
— В зал можно было войти только через рамки металлоискателя, а после каждого тура был выборочный досмотр. Я попал на этот досмотр после партии 5-го тура: попросили снять кофту, осмотрели детектором, и всё. А, ещё была задержка в 15 минут в трансляции партии.

— Недавно на турнире в Испании украинца Кирилла Шевченко с поличным поймали – он телефон в туалете спрятал, в Бразилии ничего подобного не было?
— Нет, турнир без скандалов прошёл.

Алексей Гребнев на чемпионате мира

Алексей Гребнев на чемпионате мира

Фото: FIDE

— Ты сталкивался с шахматными мошенниками?
— В интернете наверняка это было, а в живых шахматах – нет. Когда сталкиваешься с таким в онлайне, проигрывать неприятно, конечно. Но что сделаешь?

— Что изменило в твоей жизни звание гроссмейстера, которое ты получил после весеннего «Аэрофлот Опен»?
— Понимаете, звание гроссмейстера само по себе почётно. Конечно, сейчас гроссмейстеров стало намного больше, чем раньше, но всё равно их не так много. Меня стали чаще приглашать на турниры.

— В нынешнем году ты играл в Суперфинале чемпионата России. Никому не проиграл, но и никого не обыграл. Насколько ты уже чувствуешь себя в таких компаниях своим?
— На том турнире были люди, с которыми я, если честно, опасался играть. Но их было совсем немного. А с остальными пытался бороться.

— На тему борьбы. В Суперфинале было немало «расписных» ничьих. И 12 ходов, и 14 ходов. В том числе и с твоим участием. Вашу партию с Андреем Есипенко сложно назвать длинной.
— Бывают разные турнирные ситуации. Перед партией с Есипенко я играл с Евгением Наером. Всю партию давил, давил, а в итоге — ничья. Я расстроился, а партия с Андреем была перед выходным – ну я решил особо не упорствовать. Мы же люди, а не роботы, устать тоже можем.

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— А как ты относишься к тому «танцу коней», который продемонстрировали Ян Непомнящий и Даниил Дубов?
— Я вроде и понимаю, зачем они это сделали – они же тогда протестовали против судейских решений. Но как метод, мне кажется, не очень. Я бы так сделать не рискнул.

«Мне и без постоянного посещения зала или бассейна сил хватает»

— Ты учишься на факультете геологоразведки. Необычный выбор для шахматиста. А как удаётся совмещать учёбу и шахматы?
— Благодаря руководству Уральского государственного горного университета у меня есть возможность совмещать шахматную карьеру с получением высшего образования. За что я очень благодарен. В университете я не единственный шахматист, к нам относятся лояльно.

— В июне ты подписал контракт с Федерацией шахмат России. Что тебе даёт это соглашение?
— Я стал больше ездить на разные официальные турниры, получил возможность постоянно работать с тренером. Мы и перед прошлым чемпионатом U18, и перед только завершившимся проводили сборы с Максимом Матлаковым. Я применял некоторые идеи — и вполне успешно. В целом мне предоставляют все условия, моё дело только играть.

Алексей Гребнев

Алексей Гребнев

Фото: Этери Кублашвили, Федерация шахмат России

— Какое значение ты придаёшь физической подготовке?
— Я не так давно начал ходить в тренажёрку нашей Тольяттинской шахматной школы, когда приезжаю с турниров, чтобы общий тонус держать и выносливость немного повысить. Но для меня важно перед партией погулять – полчаса, час на свежем воздухе провести. Пока, на самом деле, мне и без постоянного посещения зала или бассейна сил хватает.

— Как относишься к предположениям, что классические шахматы скоро умрут?
— Я так не думаю. Всё дело в контроле времени. Мы вот сейчас играли с контролем 1,5 часа на 40 ходов плюс 30 минут после 40-го хода – это оптимально. А тот контроль, который был раньше, по сути, без ограничений по времени, нужно оставлять в прошлом, сейчас все слишком хорошо знают дебюты. Я сейчас основной упор делаю на «классику», и играть мне больше нравится именно в классические шахматы.

«Мне больше импонирует Дин Лижэнь»

— Гроссмейстер и комментатор Сергей Шипов после твоей победы в Бразилии написал: «Хватит, Алексей! Твой сверстник чемпионом мира среди взрослых скоро станет, а ты детей бьёшь».
— Я не виноват, что кто-то из моих сверстников не приехал в Бразилию и не играл на чемпионате мира U18. Я играл за сборную России – пусть и под флагом ФИДЕ. Но все знали, откуда мы. А титул есть титул. На самом деле, я на юниорском уровне могу теперь только в турнирах U21 играть, и всё, поэтому в любом случае буду больше взрослых турниров играть.

Алексей Гребнев

Алексей Гребнев

Фото: Этери Кублашвили, Федерация шахмат России

— То, что твой ровесник Гукеш Доммараджу пробился на такой уровень, получил право сыграть матч за звание чемпиона, тебя не удивляет? Ты сталкивался с ним на турнирах?
— Не особо. Сейчас довольно много сильных молодых шахматистов. С Гукешем я играл один раз уже довольно давно. На тот момент он был не особо сильнее, но за прошедшее время значительно вырос в плане мастерства и закрепился в элите.

— Твой прогноз на матч Дин ЛижэньГукеш Доммараджу?
— Я бы сказал, что индийский гроссмейстер – фаворит. Если он победит – молодец. Но мне больше импонирует действующий чемпион мира. Пару лет назад Дин Лижэнь практически на равных боролся с Магнусом Карлсеном, показывал выдающуюся игру. И его стиль мне нравится больше.

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— Предстоящий матч будет хоть отдалённо похож на ту перестрелку, что устроили в Астане Ян Непомнящий и Дин Лижэнь?
— Вообще не исключаю того, что будет много результативных партий.

— Ты планируешь сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке?
— Да, конечно. Во всяком случае документы на визу мне одобрили. Да и вообще пока не сталкивался с тем, чтобы меня куда-то не пустили.

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