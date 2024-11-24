Противостояние было равным, а один из иранцев даже ушёл с ковра во время схватки.

Российские борцы неожиданно проиграли матчевую встречу Ирану. Что пошло не так?

Мощный турнир «Борцовская лига Поддубного» (PWL-7) в конце ноября собрал в Москве сборные России и Ирана – титанов мировой борьбы. Команды провели матчевые встречи в греко-римской и вольной борьбе.В первый день турнира, 22 ноября, выступали борцы греко-римского стиля, и со счётом 5:5 (21:19) сильнее оказались иранцы. На следующий день на ковёр вышли борцы-вольники. И вновь неудача – 5:5 (54:52) в пользу Ирана.

Почему же россияне не смогли победить?

Реванш Мамедова

В матче борцов вольного стиля до поры до времени всё шло по плану.

Начинали с самого лёгкого веса – до 57 кг. Там победу со счётом 3:0 над Али Момени одержал Ахмед Идрисов. Следующим на ковёр вышел олимпийский чемпион Токио-2020 и неудачник ЧМ-2024 Заур Угуев. Он разгромил 22-летнего Резу Момениджудада. Счёт – 5:1.

Заур Угуев Фото: uww.org

Дальше – вес до 65 кг. Там сражался Шамиль Мамедов, которому по разным причинам так и не удалось попасть в олимпийский Париж минувшим летом. Его первое появление на международном турнире не могло закончиться поражением. Важно было доказать, что не зря рвался на Игры!

Судьба дала россиянину в соперники серебряного призёра ОИ-2024, чемпиона мира – 2022 Рахмана Амузадхалили. В первой половине встрече Шамиль вёл пассивную борьбу, но сумел набрать первые очки и выравнять положение дел. А к концу первого периода вольник обеспечил для себя комфортное преимущество. Заходы за спину почти гарантировали триумф – 6:2.

Вторая половина встречи шла под диктовку Мамедова. Амузадхалили пытался сократить отставание, но тщетно. Шамиль выстоял и принёс России третью победу – 10:7.

Мамедов был очень близок к Олимпиаде-2024: Борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпиаде в Париже

Возвращение чемпиона

Дальше зрители стали свидетелями возвращения на ковёр олимпийского чемпиона – 2020 и трёхкратного чемпиона мира Заурбека Сидакова (до 74 кг). Появления россиянина ждали с особым трепетом. А недопуск на Олимпиаду и слухи о переходе в UFC только подогрели интерес. Последний раз Заурбек боролся на международном турнире больше года назад на ЧМ-2023.

На PWL-7 Сидакова ждал Амир Яздани. Россиянин не мелочился и сразу начал атаковать. Первый период закончился со счётом 3:0. А потом Заурбек показал мастер-класс по защитным действиям. Иранец прошёл в пятку, но россиянин сумел увернуться. Разгром со стороны россиянина – 12:1.

Камбэк по-ирански

Казалось бы, всё складывалось очень хорошо, но через час стало ясно, что Сидаков этим вечером добыл последнюю победу для России.

В весе до 79 кг близок к триумфу был серебряный призёр ЧМ-2024 Магомед Магомаев, но Махди Юсефи был сильнее и выиграл со счётом 7:5.

Разочаровал болельщиков и подающий надежды Ибрагим Кадиев (до 86 кг). Он навязывал свою борьбу двукратному чемпиону мира Камрану Гасемпуру, но рассыпался во второй части схватки, и иранец победил – 5:2.

Напряжение в Москве достигло предела, когда в весе до 92 кг сошлись Амирхоссейн Фирузпур и Магомед Курбанов. По ходу поединка иранская сторона была крайне недовольна судейством и подала челлендж, который не удовлетворили. В итоге Амирхоссейн даже покинул ковёр. Но спустя время вернулся и довёл схватку до победы со счётом 5:4.

Всё нормально?

Настрой иранцев на победу в Москве стал очевиден к схватке в весе до 97 кг – между Бады-Маадыр Самданом и Моджтабом Голейджем.

Россиянин проиграл досрочно, и всё решала последняя схватка в супертяжёлом весе. Но и там Россия была в невыгодном положении.

Цвета иранского флага отстаивал Амир Хоссейн Заре – двукратный призёр Олимпиады (серебро Парижа-2024 и бронза Токио-2020). А сверхсложная задача побеждать выпала на долю серебряного призёра ЧР-2024 Шамиля Мусаева. И он с ней, увы, не справился. Досрочная победа иранского чемпиона принесла общий успех в матчевой встрече – 5:5 (54:52).

Амир Хоссейн Заре Фото: uww.org

Российские болельщики, разумеется, были недовольны. Некоторые сетовали на тренерскую работу, другие недоумевали из-за состава команды.

Ответ дал главный тренер сборной по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов:

«Такие матчевые встречи нужны. Мы будем их проводить чаще. Наша главная цель – чемпионаты Европы и мира, Олимпийские игры. Если бы стояла задача выиграть любой ценой, то боролись бы все первые номера. Естественно, будем собирать тренерский штаб и личных тренеров и проведём комплексную работу», – сказал Гацалов для YouTube-канала Meta Fight.

Прямо сейчас российские борцы не торопясь вступают в новый олимпийский цикл. Следующий большой турнир – Гран-при Ивана Ярыгина. А уже в 2025 году начнётся погоня за новыми международными титулами.