Кто фаворит в чемпионском матче Дин Лижэнь — Гукеш? Разбор партий претендентов на корону

Индийский гроссмейстер выглядит мощнее. Но это не значит, что борьбы не будет.

В понедельник, 25 ноября, в Сингапуре стартует матч на звание чемпиона мира по шахматам! К нашему огромному сожалению, впервые за последние годы он пройдёт без российского шахматиста – лучший российский игрок Ян Непомнящий после двух подряд триумфов в кандидатских турнирах в этот раз не прошел сито отбора. И в поединке за мировую корону сразятся чемпион мира Дин Лижэнь (Китай) с претендентом Гукешем Доммараджу (Индия).

Шахматный турнир претендентов – 2024 завершился победой 17-летнего Гукеша – это удивительный случай в современной истории. Сейчас индийцу уже 18, но в декабре он может стать самым молодым чемпионом мира всех времён и народов (причём, что забавно, 18-м по счёту, начиная с Вильгельма Стейница в XIX веке), побив все мыслимые и немыслимые рекорды.

Дин Лижэнь после победы в матче на первенство мира с Непомнящим в 2023 году долгое время находится на спаде и по рейтингу вылетел даже из мировой двадцатки – такого в истории никогда не случалось. Гукеш же закрепил свой успех в летнем претендентском турнире отличным выступлением на первой доске во Всемирной Олимпиаде 2024 года – Доммараджу буквально разорвал первую доску, а Индия ожидаемо победила в командном зачёте.

А очень сильный Китай на Олимпиаде тянул на дно их чемпион мира. Дин Лижэнь выглядел беспомощным, сначала никого не мог победить, а потом и вовсе уступил в матче с Вьетнамом. В итоге не выиграл ни одной партии!

Дисциплина в Китае сурова, и с главного матча Олимпиады с Индией чемпиона мира попросту сняли! Но не помогло и это – в результате китайцы остались без медали. Однако ещё больше китайских болельщиков оказалось разочаровано мировое сообщество! Дин Лижэнь и Гукеш Доммараджу почти не играли между собой, и тут главная дуэль года сорвалась.

Тем не менее за этим решением мог стоять практический и трезвый расчёт, присущий восточным шахматистам. Дин Лижэнь, с учётом его крайне слабой игры в последнее время, и его ближний круг со спортивным руководством Китая наверняка с большим беспокойством ждали результатов претендентского-2024 в Торонто – с одними игроками из мировой элиты китаец играл всю жизнь весьма неплохо, а с другими – намного хуже. Например, тем же молодым Рамешбабу Прагнанандхе (ещё одному гению, сверстнику Гукеша из Индии) и чуть более старшему Алирезе Фирудже (иранцу из Франции) он проиграл почти все последние партии.

Дин Лижэнь Фото: FIDE

Однако судьба по итогам претендентского послала Дин Лижэню настоящий подарок. Его соперник по матчу – неопытный, ещё не имеющий опыта матчевой борьбы юноша. Да, очень талантливый и яркий, но тот, кого Дин Лижэнь (в отличие от Прага и Фируджи) обыгрывал дважды. Чёрными!

Оба раза это случилось на одном из самых престижных супертурниров современности, где обычно выступают почти все сильнейшие – в Вейк-ан-Зее в 2023 и 2024 годах. В 2023-м Дин готовился к старту чемпионской битвы с Непомнящим и откровенно провалился – проиграл победителю и хозяину поля Анишу Гири, Прагнанандхе и даже своему тренеру-секунданту Рихарду Раппорту (Румыния). Но при этом выиграл у Гукеша – тому было непросто.

Гукеш Доммараджу Фото: FIDE

В Вейк-ан-Зее 2024 года Гукеш Доммараджу уже блистал, хотя в итоге проиграл тай-брейк за первое место китайцу Вей И, однако всё равно сделал большую заявку на будущее. А Дин Лижэнь с нулями от Непомнящего, Прагнанандхи и Фируджи снова барахтался в нижней половине таблицы, но единственным его достижением стала победа над Гукешем.

В этой партии Дин Лижэнь показал, что, какой бы ни оказывалась его форма – он всё равно один из сильнейших атакующих игроков в мире, блестящий мастер инициативы, которому удавалось огорчить всех суперигроков, включая даже лидера мирового рейтинг-листа экс-чемпиона мира Магнуса Карлсена. Гукеш в партии затеял игру с огнём, за которую сурово поплатился.

Гукеш Доммараджу (Индия) — Дин Лижэнь (Китай)

Вейк-ан-Зее — 2024

Разумеется, в матче за мировую корону Гукеш со своей командой постарается выстроить мудрую стратегию, которая ограничит атакующие возможности Дин Лижэня. Индийский шахматист прекрасно считает варианты (что отмечал тот же Карлсен), но в последних турнирах явно делал ставку на непробиваемость и жёсткую игру, позволившую ему закрепиться в элите.

Он лишь раз в цейтноте уступил Фирудже на претендентском турнире, блистал на Олимпиаде, а осенью на Еврокубке проиграл российскому гроссмейстеру Дмитрию Андрейкину, однако в остальных партиях продолжал оставаться непробиваемой скалой. На супертурнире в Сент-Луисе индийский вундеркинд вообще сделал все ничьи – в том числе в матче с Дин Лижэнем. Это была их третья классическая партия – чемпион мира в США в итоге тоже провалился, но в личной дуэли против претендента попытался что-то изобразить.

Дин Лижэнь (Китай) — Гукеш Доммараджу (Индия)

Сент-Луис — 2024

Разумеется, в матче Гукеш не станет повторять экспромтов, как в Вейк-ан-Зее, и постарается держать напряжение, ожидая, что у Дина сдадут нервы, как часто случалось в последнее время. С другой стороны, если китаец сразу не посыплется, то в решающий момент даже на последнем издыхании он может превратиться в настоящего тигра, как было против Яна Непомнящего.

Гукешу ещё надо выиграть у Лижэня первую партию в жизни, что всегда является психологически непростой задачей. Да, индус недавно победил чемпиона в шахматы Фишера, но на основании этого вряд ли можно делать какие-то выводы – на Freestyle GOAT – 2024 Дин вообще проиграл всем.

Молодой претендент остаётся в этом матче большим фаворитом, но многие эксперты отмечают, что Дин Лижэнь прибыл в Сингапур в хорошем настроении, излучает уверенность в своих силах, играет в футбол и сразу сдаваться явно не собирается. Неужели мы увидим борьбу?