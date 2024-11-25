«Я уже привык к поражениям». Ронни О`Салливан проводит худший сезон в карьере?

В нынешнем сезоне дела у выдающегося британского снукериста Ронни О`Салливана крайне плохи – он проигрывает один матч за другим.

Подробно о чёрной полосе Ракеты мы писали в начале ноября. Вот только с тех пор ситуация ухудшилась. Суперчемпион потерпел поражения в оставшихся турнирах 2024 года от тех, кому не проигрывал по несколько лет!

Что происходит с Ронни?

«Мой путь закончится тогда, когда я решу»

В начале ноября О`Салливан признавался, что до конца года заявился на два турнира: Champion of Champions и UK Championship.

«Я ещё посмотрю, сыграю ли на этих турнирах. Я всегда решаю за день до турнира, буду ли играть или нет. Если ты чувствуешь себя хорошо, хочешь играть и готов это сделать – тогда выступаешь. Если ты не готов – не играешь. Так что, надеюсь, я буду готов играть. Вот и всё. Сейчас я играю в снукер столько, сколько чувствую, что могу», – уточнял Ронни в интервью The Sun.

Видимо, состояние суперчемпиона было неплохим, так как на обоих турнирах снукерист появился. Правда, ничего хорошего из этого не вышло.

На Champion of Champions Ракета выбыл в первом же круге. Досаднейшее поражение англичанин потерпел от китайца Сяо Годуна, которому за всю карьеру проиграл лишь однажды в 2011 году! Ронни уверенно начал встречу, закрыв первый фрейм за 11 с половиной минут. Довольно быстро О`Салливан довёл счёт до 3:0, не дав сопернику набрать ни одного очка. До победы Ракете оставалась забрать один фрейм, но что-то пошло не так.

Сяо перехватил инициативу и уже англичанин остался без очков в следующих двух партиях (3:2). Особого сопротивления О`Салливан не оказал и в концовке матча. Это позволило Годуну одержать победу (4:3).

«Я думаю, что это моя лучшая победа в карьере, а также лучшая победа над Ронни. Прошу прощения у Ронни, что обыграл его, потому что он играл хорошо. Мне сопутствовала удача. Я не думал, что смогу выиграть, потому что в первых трёх фреймах я не забил ни одного шара. Мне повезло», – признался Годун.

Ронни же был явно зол. И во время послематчевого интервью он сразу же пресёк все разговоры о скором завершении карьеры.

«Я был на подъёме в течение 30 лет. Мой путь закончится тогда, когда я решу, что он должен закончиться.

С тех пор, как я стал профессионалом, у меня очень редко бывали средние сезоны. Возможно, у меня было несколько лет, когда я отвлекался на другие дела, из-за чего не мог сосредоточиться на снукере и пропадал. У меня точно было шесть лет, когда я слишком много веселился.

Ронни О’Салливан Фото: George Wood/Getty Images

Возможно, я выиграл несколько турниров в тот период, но когда я собран и сосредоточен, у меня обычно всё получается. Я продолжу играть и получать от этого удовольствие. Для меня это самое важное», – заявил Ракета.

«Нужно просто смириться»



Единственной надеждой О`Салливан в 2024 году оставался UK Championship, где в 2023-м Ронни взял рекордный титул. Но и тут всё пошло наперекосяк.

Суперчемпион вылетел в первом же раунде, потерпев третье поражение подряд. Неудача настигла Ракету в матче с Барри Хокинсом, которому англичанин не проигрывал с 2016 года.

Игра 1/16 финала UK Championship прошла почти по такому же сценарию, что и на Champion of Champions. Ронни бодро начал встречу, сделав брейк в 128 очков в первом фрейме. Хокинс продолжал бороться, но О`Салливан всё равно был сильнее в стартовых сессиях (4:2).

Однако седьмой фрейм полностью перевернул игру. В начале партии Ракета допустил нелепую ошибку на красном. От досады Ронни даже ударил кулаком по столу. Зато Барри собрался и сократил своё отставание до минимума – 4:3. Кажется, оплошность О`Салливана позволила Хокинсу поверить в себя и следующие два фрейма Ястреб забрал брейками в 88 и 75 очков (5:4). В решающей партии суперчемпион так и не смог вернуться в игру и позволил Барри одержать победу – 6:4.

«Прошло восемь лет с тех пор, как я его обыгрывал, так что для меня это огромная победа. Столько раз я был в таком положении против него и просто сдавался, но сегодня я не сдался. Я так горжусь тем, как собрался и как вернулся в игру. Надеюсь, это придаст мне больше уверенности», — сказал Хокинс The Guardian.

Сам Ракета в этот раз болезненно воспринял поражение.

«Барри сыграл хороший матч и заслужил победу, так что нужно отдать ему должное. Он выглядел сильнее и использовал свои шансы. К поражениям я нормально отношусь, и я к ним уже привык. Нужно просто смириться. Что есть, то есть», – подытожил О`Салливана.

У Ронни будет время для восстановления и подготовки к Мастерсу, который пройдёт в начале января. Но есть ощущение, что вряд ли что-то в состоянии суперчемпиона изменится. Похоже, нынешний сезон – один из худших в карьере выдающегося снукериста. Как минимум за последние лет десять.