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Ронни О`Салливан вылетел в первом раунде UK Championship – британский чемпион проводит свой худший сезон?

«Я уже привык к поражениям». Ронни О`Салливан проводит худший сезон в карьере?
Татьяна Постникова
Ронни О`Салливан проводит худший сезон в карьере?
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Ракета отдаёт титулы без борьбы – проигрывает в первом же круге.

В нынешнем сезоне дела у выдающегося британского снукериста Ронни О`Салливана крайне плохи – он проигрывает один матч за другим.

Подробно о чёрной полосе Ракеты мы писали в начале ноября. Вот только с тех пор ситуация ухудшилась. Суперчемпион потерпел поражения в оставшихся турнирах 2024 года от тех, кому не проигрывал по несколько лет!
Что происходит с Ронни?

Неужели Ракета на закате своей карьеры?
Ронни О’Салливан этой осенью проигрывает один матч за другим. Всё, звезда погасла?
Ронни О’Салливан этой осенью проигрывает один матч за другим. Всё, звезда погасла?

«Мой путь закончится тогда, когда я решу»

В начале ноября О`Салливан признавался, что до конца года заявился на два турнира: Champion of Champions и UK Championship.

«Я ещё посмотрю, сыграю ли на этих турнирах. Я всегда решаю за день до турнира, буду ли играть или нет. Если ты чувствуешь себя хорошо, хочешь играть и готов это сделать – тогда выступаешь. Если ты не готов – не играешь. Так что, надеюсь, я буду готов играть. Вот и всё. Сейчас я играю в снукер столько, сколько чувствую, что могу», – уточнял Ронни в интервью The Sun.

Видимо, состояние суперчемпиона было неплохим, так как на обоих турнирах снукерист появился. Правда, ничего хорошего из этого не вышло.

На Champion of Champions Ракета выбыл в первом же круге. Досаднейшее поражение англичанин потерпел от китайца Сяо Годуна, которому за всю карьеру проиграл лишь однажды в 2011 году! Ронни уверенно начал встречу, закрыв первый фрейм за 11 с половиной минут. Довольно быстро О`Салливан довёл счёт до 3:0, не дав сопернику набрать ни одного очка. До победы Ракете оставалась забрать один фрейм, но что-то пошло не так.

Уже в прошлом году у Ронни были проблемы с мотивацией:
«Снукер в беде». Почему великий Ронни О’Салливан теперь играет только за большие деньги
«Снукер в беде». Почему великий Ронни О’Салливан теперь играет только за большие деньги

Сяо перехватил инициативу и уже англичанин остался без очков в следующих двух партиях (3:2). Особого сопротивления О`Салливан не оказал и в концовке матча. Это позволило Годуну одержать победу (4:3).

«Я думаю, что это моя лучшая победа в карьере, а также лучшая победа над Ронни. Прошу прощения у Ронни, что обыграл его, потому что он играл хорошо. Мне сопутствовала удача. Я не думал, что смогу выиграть, потому что в первых трёх фреймах я не забил ни одного шара. Мне повезло», – признался Годун.

Ронни же был явно зол. И во время послематчевого интервью он сразу же пресёк все разговоры о скором завершении карьеры.

«Я был на подъёме в течение 30 лет. Мой путь закончится тогда, когда я решу, что он должен закончиться.
С тех пор, как я стал профессионалом, у меня очень редко бывали средние сезоны. Возможно, у меня было несколько лет, когда я отвлекался на другие дела, из-за чего не мог сосредоточиться на снукере и пропадал. У меня точно было шесть лет, когда я слишком много веселился.

Ронни О’Салливан

Ронни О’Салливан

Фото: George Wood/Getty Images

Возможно, я выиграл несколько турниров в тот период, но когда я собран и сосредоточен, у меня обычно всё получается. Я продолжу играть и получать от этого удовольствие. Для меня это самое важное», – заявил Ракета.

«Нужно просто смириться»


Единственной надеждой О`Салливан в 2024 году оставался UK Championship, где в 2023-м Ронни взял рекордный титул. Но и тут всё пошло наперекосяк.

Суперчемпион вылетел в первом же раунде, потерпев третье поражение подряд. Неудача настигла Ракету в матче с Барри Хокинсом, которому англичанин не проигрывал с 2016 года.

Игра 1/16 финала UK Championship прошла почти по такому же сценарию, что и на Champion of Champions. Ронни бодро начал встречу, сделав брейк в 128 очков в первом фрейме. Хокинс продолжал бороться, но О`Салливан всё равно был сильнее в стартовых сессиях (4:2).

В прошлом году Ронни феерил на UK Championship:
«Неправильно, что я №1». Ронни О'Салливан одержал рекордную победу
«Неправильно, что я №1». Ронни О'Салливан одержал рекордную победу

Однако седьмой фрейм полностью перевернул игру. В начале партии Ракета допустил нелепую ошибку на красном. От досады Ронни даже ударил кулаком по столу. Зато Барри собрался и сократил своё отставание до минимума – 4:3. Кажется, оплошность О`Салливана позволила Хокинсу поверить в себя и следующие два фрейма Ястреб забрал брейками в 88 и 75 очков (5:4). В решающей партии суперчемпион так и не смог вернуться в игру и позволил Барри одержать победу – 6:4.

«Прошло восемь лет с тех пор, как я его обыгрывал, так что для меня это огромная победа. Столько раз я был в таком положении против него и просто сдавался, но сегодня я не сдался. Я так горжусь тем, как собрался и как вернулся в игру. Надеюсь, это придаст мне больше уверенности», — сказал Хокинс The Guardian.
Сам Ракета в этот раз болезненно воспринял поражение.

«Барри сыграл хороший матч и заслужил победу, так что нужно отдать ему должное. Он выглядел сильнее и использовал свои шансы. К поражениям я нормально отношусь, и я к ним уже привык. Нужно просто смириться. Что есть, то есть», – подытожил О`Салливана.

У Ронни будет время для восстановления и подготовки к Мастерсу, который пройдёт в начале января. Но есть ощущение, что вряд ли что-то в состоянии суперчемпиона изменится. Похоже, нынешний сезон – один из худших в карьере выдающегося снукериста. Как минимум за последние лет десять.

Но есть снукерист, которому не везёт намного больше, чем Ронни:
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