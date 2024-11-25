Кто станет новым чемпионом мира по шахматам? Грандиозная битва за титул начинается! LIVE

Сегодня, 25 ноября в Сингапуре начнётся главное событие 2024 года в шахматах — матч за титул чемпиона мира. Действующий обладатель шахматной короны китайский гроссмейстер Дин Лижэнь будет отбиваться от вундеркинда из Индии Гукеша Доммараджу.
Первая партия матча начнётся в 12:00 мск. Гукеш, согласно результатам проведённой во время церемонии открытия жеребьёвки, получил белые фигуры и сделает первый ход в этом знаковом противостоянии.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию первой партии матча, а также всех последующих, плюс расскажет обо всём самом интересном, что будет происходить как на игровой доске, так и за её пределами.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.
Ну и сразу же — главный вопрос. Кто победит? Дин или Гукеш?
Если вы не уследили за тем, кто, когда и с кем играет, то мы подскажем.
Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем всех любителей шахмат в нашей онлайн-трансляции. Первый ход будет сделан буквально через час, но имя нового чемпиона мы узнаем только через три недели. Это будет очень интересно, непредсказуемо и мощно. Оставайтесь с нами!