Кто станет новым чемпионом мира по шахматам? Грандиозная битва за титул начинается! LIVE

Сегодня, 25 ноября в Сингапуре начнётся главное событие 2024 года в шахматах — матч за титул чемпиона мира. Действующий обладатель шахматной короны китайский гроссмейстер Дин Лижэнь будет отбиваться от вундеркинда из Индии Гукеша Доммараджу.

Первая партия матча начнётся в 12:00 мск. Гукеш, согласно результатам проведённой во время церемонии открытия жеребьёвки, получил белые фигуры и сделает первый ход в этом знаковом противостоянии.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию первой партии матча, а также всех последующих, плюс расскажет обо всём самом интересном, что будет происходить как на игровой доске, так и за её пределами.

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