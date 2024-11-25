«Это не детская игра». Что говорят о матче Дин Лижэня и Гукеша за звание чемпиона мира?

В Сингапуре сегодня, 25 ноября, будет сыграна первая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. В битве умов, тактик и характеров сойдутся индийский гроссмейстер, победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу и чемпион китаец Дин Лижэнь.

Что говорят об этом противостоянии?

«Мы хорошо подготовились»

Накануне матча прошла пресс-конференция. Оба игрока рассказали, насколько важен был процесс подготовки. Китаец готовил дебютные линии, а индиец не стал делиться подробностями.

«С момента, когда я отобрался на матч, постоянно держал в голове вопрос подготовки. Я и моя команда подготовились настолько хорошо, насколько могли. Со мной приехали Гжегож Гаевский (секундант индийского шахматиста) и другие члены моей команды. Мы проделали большую работу, теперь лишь осталось грамотно воспользоваться её плодами», – сказал Доммараджу на пресс-конференции.

«У него крепче нервы»

За мгновения до начала титульного матча мир замер в предвкушении. Мнений о раскладах и победителе столько, что в них волей-неволей можно запутаться. Ясно одно – явного фаворита нет.

Гроссмейстер Сергей Шипов выделяет Гукеша, подчёркивая, что в нём больше энергии.

«Шансы на победу, на мой взгляд, таковы: 60 на 40 в пользу Гукеша. Он в свои 18 более выносливый, терпеливый и стойкий. У него больше энергии и крепче нервы. То, что показывал молодой индиец на двух Олимпиадах и на турнире претендентов — это однозначно чемпионский уровень. Так что есть все предпосылки для успеха. А когда Дин показывал чемпионский класс в последний раз? Только на тай-брейке в Астане. Последние полтора года в его исполнении — сплошная депрессия и упадок.

Ещё важно учесть гигантское давление, которое сейчас направлено на 18-летнего парня. Все ждут от него победы! Такая ответственность может задавить кого угодно. Будет ли матч результативным? Это зависит от старта матча. Если кто-то быстро откроет счёт, то матч станет таким же весёлым и кровавым, как бойня в Астане. А вот если несколько партий на старте закончатся миром, то стратегия «главное — не проиграть!» станет основной в матче. Но 14 ничьих, конечно, не получится. Не та броня, не те защитники, как в 2018-м», — написал Шипов в социальных сетях.

А если дело дойдёт до тай-брейка, то...?

«Там я поставлю на Дин Лижэня, ведь Гукеш в быстрых шахматах и в блице, мягко говоря, не впечатляет. Но это далёкая и маловероятная перспектива», – добавил Шипов.

За кого болеет Магнус?

Похоже, что место в другом лагере нашёл Магнус Карлсен. Норвежский чемпион решил поддержать китайца Лижэня.

«Это будет очень трудный матч для Дина, но надеюсь, что он сможет найти радость в нём. Он может дать хороший бой, потому что фантастический шахматист и замечательный человек, и надеюсь, что у него всё получится», — приводит слова Карлсена Straits Times.

Американский шахматист Уэсли Со в своих прогнозах об исходе матча за титул был лаконичен.

«Я болею за Дина. Он мой давний друг. Он примерно моего возраста и очень милый человек», — приводит слова Со телеграм-канал «Левитов о шахматах».

Чемпион мира по блицу 2021 года француз Максим Вашье-Лаграв также на стороне более опытного спортсмена.

«Честно говоря, я ни за кого не болею, но в то же время было бы неплохо, если бы старшее поколение, которое я тоже представляю, продолжило побеждать!»

«Это не детская игра»

Гукешу 18 лет. И он уже стал самым молодым в истории претендентом на мировое первенство. Но возраст может сыграть с индийцем злую шутку. С таким мнением выступил портал News365Times.

«Матч за звание чемпиона мира по шахматам — это не детская игра, и это самое большое испытание для Гукеша, которому 18 лет. Он показал зрелость, выходящую за рамки его возраста, чтобы пробиться, и масштабность того, чего он достиг, достаточно велика, чтобы оказать на него давление. Он андердог из-за того, что сделал.

Гукеш выглядит равнодушным ко всему вокруг и никогда не выглядит подавленным ситуацией. Даже для такого человека, как он, это событие будет большим… В какой-то момент это осознается, и мысль об этом может повлиять на выступление.

Разговоры, которые велись до сих пор, возможно, не в интересах Гукеша. Ему уже пророчили звание чемпиона, хотя нет причин предсказывать результат. Это ставит юношу под давление, а не снижает его. Делает его аутсайдером против игрока на 14 лет старше, который преодолел экстремальные трудности, прежде чем выиграть титул в прошлом году», – говорится в материале портала.

Сколько бы мнений ни было, все сходятся в одном – будет битва! Имя сильнейшего узнаем уже совсем скоро. Ну а пока вы – читатели «Чемпионата» — можете сделать свой прогноз касательно победителя матча за титул чемпиона мира.

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