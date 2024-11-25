Такой первой партии в матчах за шахматную корону не было 18 лет. Дин Лижэнь удивил всех!

Шахматный мир в шоке! В первой партии сражения за мировую корону случилось просто невероятное. Явный аутсайдер с видимой лёгкостью повёл в счёте!

Перед началом матча на первенство мира в Сингапуре между чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем и претендентом из Индии Гукешем Доммараджу 18-летний вундеркинд из страны-родины шахмат казался явным фаворитом. На протяжении последнего года Гукеш крушил один турнир за другим, привёл свою команду к победе на Олимпиаде и брал трофей за трофеем.

В это же время Дин Лижэнь на протяжении 300 дней подряд просто не мог выиграть партию в классику! Проваливался снова и снова, хотя в последнее время и перестал проигрывать всё под ноль, как в начале года.

Перед поединком болельщиков чемпиона подбодрила новость – его символ удачи, тренер-секундант на победном матче с россиянином Яном Непомнящим гроссмейстер Рихард Раппорт (Венгрия) снова в деле.

Раппорт прилетел и немедленно начал творить чудеса, как и год назад. В первой партии по жребию белые выпали Гукешу. Индийские гроссмейстеры из сборной в предстартовых интервью говорили, что Доммараджу собирается просто разорвать своего соперника. 1.е2-е4 и только вперёд, на мат!

Можно было ожидать, что Дин будет защищаться в своей репертуарной испанской партии, где он отбивался от натиска Непомнящего. Но нет, похоже, что по совету Раппорта китайский чемпион, пока 18-летний соперник не освоился в новом качестве, не сумел справиться со своими нервами и мандражирует, взял да и вызвал огонь на себя!

Была разыграна Французская защита – дебют древний, но с репутацией прекрасного контратакующего оружия. Гукеша не надо было просить дважды – он тут же пошёл вперед! Но, похоже, что Дин этого только и ждал! Он легко погасил атакующий порыв шахматного д’Артаньяна, забрал все его пешки и выиграл!

Гукеш Доммараджу (Индия) — Дин Лижэнь (Китай)

Матч за звание чемпиона мира — 2024. Первая партия

Впервые с 2010 года матч на первенство мира стартовал с результативной партии, а не с ничьей! Такого не случалось даже в поединках Магнуса Карлсена.

Результат обескураживающий, но Гукеш – молодой тореадор и не намерен сдаваться. Похоже, что нас ждёт настоящая мясорубка!