Китайский чемпион оказался далеко не таким немощным, каким его видели эксперты.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Дин Лижэнь продолжит шокировать? LIVE

В Сингапуре продолжается главное шахматное событие 2024 года — матч за звание чемпиона мира. За титул сражаются действующий его обладатель Дин Лижэнь (Китай) и юный претендент Гукеш Доммараджу (Индия).

Сегодня, 26 ноября, будет проведена вторая партия чемпионского матча. Китайский чемпион сыграет белыми фигурами. Начало — в 12:00 мск.

Перед началом второй партии счёт в матче — 1:0 в пользу Дин Лижэня. Накануне Гукеш пошёл в опрометчивую атаку белыми фигурами, сделал серию неосторожных ходов и утратил инициативу, а китайский гроссмейстер наказал своего менее опытного соперника за расточительность и неосторожность.

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