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Шахматы, матч за звание чемпиона мира — 2024, Дин Лижэнь — Гукеш Доммараджу: онлайн-трансляция третьей партии, 27 ноября 2024

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Сегодня будет жарко! LIVE
Михаил Чесалин
Гукеш Доммараджу
Комментарии
Индийский претендент Гукеш Доммараджу белыми пойдёт в атаку. Просто не может не пойти!

Сегодня, 27 ноября, в Сингапуре будет сыграна третья партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. За мировую корону сражаются её действующий обладатель Дин Лижэнь (Китай) и претендент Гукеш Доммараджу (Индия). После двух партий счёт 1,5 на 0,5 в пользу китайца.

Начало третьей партии — в 12:00 мск.

В первой партии Гукеш попытался пойти в атаку белыми фигурами, но был обескуражен ответным натиском чёрных и проиграл. Во второй индиец и китаец без долгой борьбы согласились на ничью. По всем законам жанра претендент, вновь получив белый цвет, должен показать что-то мощное из заготовленного арсенала, чтобы попытаться сравнять счёт в противостоянии.

Для отображения последних ходов на доске необходимо обновление страницы.

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Live Михаил Чесалин

Что-то похожее на Карлсбадскую структуру на доске.

12:06 Михаил Чесалин

Гукеш, кстати, сегодня переоделся. Вчера и позавчера он играл в светлом.

12:05 Михаил Чесалин

На пятом ходу Дин ненадолго задумался. Позиция в целом не загадочная, но порядок ходов нестандартный, поэтому китаец решил взять паузу, чтобы не запутаться.

12:04 Михаил Чесалин

И поехали! Гукеш делает ход 1.d4, а уже на четвёртом ходу избирает непопулярную линию с взятием на d5.

11:38 Михаил Чесалин

Перед началом матча многие считали Гукеша явным фаворитом. Читатели «Чемпионата» тоже отдавали ему преимущество. А что вы скажете теперь, когда Дин вырвался вперёд уже на старте?

11:17 Михаил Чесалин

Если в первой партии Гукеш делал много неточностей, то во второй оба гроссмейстера играли на самом высоком уровне. Статистика точности ходов подтверждает равенство:

11:15 Михаил Чесалин

Вторая партия получилась куда более мирной и спокойной. Гроссмейстеры не стали долго упираться и согласились на ничью. Оно и понятно: Дину нужно зафиксировать преимущество, Гукешу — не ошибиться снова.

Какой была 2-я партия матча за титул?
Дин Лижэнь лидирует в матче за титул чемпиона мира. У Гукеша пока шансов нет
Live
Дин Лижэнь лидирует в матче за титул чемпиона мира. У Гукеша пока шансов нет
11:14 Михаил Чесалин

До старта партии ещё около часа, поэтому давайте вспомним, как складывались первые две. В первый день Дин Лижэнь перевернул все расклады и выиграл чёрными.

Анализ первой партии от гроссмейстера:
Такой первой партии в матчах за шахматную корону не было 18 лет. Дин Лижэнь удивил всех!
Такой первой партии в матчах за шахматную корону не было 18 лет. Дин Лижэнь удивил всех!
11:11 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья. Приветствуем вас в онлайн-трансляции третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Сегодня Гукеш Доммараджу сыграет белыми. Дин Лижэнь — чёрными.

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