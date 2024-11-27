Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Сегодня будет жарко! LIVE

Сегодня, 27 ноября, в Сингапуре будет сыграна третья партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. За мировую корону сражаются её действующий обладатель Дин Лижэнь (Китай) и претендент Гукеш Доммараджу (Индия). После двух партий счёт 1,5 на 0,5 в пользу китайца.
Начало третьей партии — в 12:00 мск.
В первой партии Гукеш попытался пойти в атаку белыми фигурами, но был обескуражен ответным натиском чёрных и проиграл. Во второй индиец и китаец без долгой борьбы согласились на ничью. По всем законам жанра претендент, вновь получив белый цвет, должен показать что-то мощное из заготовленного арсенала, чтобы попытаться сравнять счёт в противостоянии.
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Что-то похожее на Карлсбадскую структуру на доске.
Гукеш, кстати, сегодня переоделся. Вчера и позавчера он играл в светлом.
На пятом ходу Дин ненадолго задумался. Позиция в целом не загадочная, но порядок ходов нестандартный, поэтому китаец решил взять паузу, чтобы не запутаться.
И поехали! Гукеш делает ход 1.d4, а уже на четвёртом ходу избирает непопулярную линию с взятием на d5.
Перед началом матча многие считали Гукеша явным фаворитом. Читатели «Чемпионата» тоже отдавали ему преимущество. А что вы скажете теперь, когда Дин вырвался вперёд уже на старте?
Если в первой партии Гукеш делал много неточностей, то во второй оба гроссмейстера играли на самом высоком уровне. Статистика точности ходов подтверждает равенство:
Вторая партия получилась куда более мирной и спокойной. Гроссмейстеры не стали долго упираться и согласились на ничью. Оно и понятно: Дину нужно зафиксировать преимущество, Гукешу — не ошибиться снова.
До старта партии ещё около часа, поэтому давайте вспомним, как складывались первые две. В первый день Дин Лижэнь перевернул все расклады и выиграл чёрными.
Добрый день, дорогие друзья. Приветствуем вас в онлайн-трансляции третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Сегодня Гукеш Доммараджу сыграет белыми. Дин Лижэнь — чёрными.