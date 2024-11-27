Индийский претендент Гукеш Доммараджу белыми пойдёт в атаку. Просто не может не пойти!

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Сегодня будет жарко! LIVE

Сегодня, 27 ноября, в Сингапуре будет сыграна третья партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. За мировую корону сражаются её действующий обладатель Дин Лижэнь (Китай) и претендент Гукеш Доммараджу (Индия). После двух партий счёт 1,5 на 0,5 в пользу китайца.

Начало третьей партии — в 12:00 мск.

В первой партии Гукеш попытался пойти в атаку белыми фигурами, но был обескуражен ответным натиском чёрных и проиграл. Во второй индиец и китаец без долгой борьбы согласились на ничью. По всем законам жанра претендент, вновь получив белый цвет, должен показать что-то мощное из заготовленного арсенала, чтобы попытаться сравнять счёт в противостоянии.

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