Чемпиону мира срубили флаг в матче за корону. Почему это сенсация и что это вообще значит?

В среду, 27 ноября, в Сингапуре прошла третья партия матча за звание чемпиона мира по шахматам – 2024. И мало кто мог ожидать подобной развязки: действующий обладатель шахматной короны китаец Дин Лижэнь не просто проиграл Гукешу Доммараджу из Индии, но просрочил время!

В самой по себе победе индийского гроссмейстера белыми нет ничего удивительного, но вот то, как именно он добился успеха, может повлиять на дальнейшие расклады всего поединка. Как минимум с ментальной точки зрения – прецеденты, когда на матчах такого уровня один из гроссмейстеров просто-напросто не успевает сделать ход, если и были, то давным-давно.

Срубить флажок — что это значит?

Если вы не следите за матчем Дин Лижэнь – Гукеш Доммараджу, то сейчас самое время включаться. Потому что такая развязка – это сенсация!

В третьей партии индийский претендент играл белыми и после дебюта сумел добиться небольшого преимущества. Китайский чемпион впоследствии имел возможность выравнять игру, однако допустил несколько ошибок подряд. А дальше закопал себя настолько, что банально не успел сделать 37-й ход. Лижэнь просрочил время, так что партия автоматически завершилась его поражением. Конечно, у Дина и так была крайне сложная ситуация, поэтому, доберись даже он до контрольного 40-го хода, вернуть упущенное едва ли было бы возможно. И всё-таки, когда действующему чемпиону мира «рубят флаг» в матче, где он защищает свой титул, – это запоминается надолго.

Поясним, о чём идёт речь. В любых спортивных соревнованиях по шахматам есть контроль времени. Его ввели в шахматах ещё в XIX веке по двум причинам. Во-первых, чтобы хоть как-то можно было планировать сроки проведения партии. Во-вторых, чтобы не давать слабым игрокам затягивать партию в ожидании ошибок соперника от банальной усталости.

Впервые контроль времени ввели во время матча между Даниэлем Гарвицем и Иоганом Левенталем в 1853 году. Каждый игрок должен был тратить на ход не более 10 минут, а время измерялось обычными песочными часами. Забавно, что тогда о поражении по времени речи не шло – за просрочку времени просто наказывали денежным штрафом.

Многое изменило изобретение английского шахматиста-любителя Брайта Уилсона. Он создал и запатентовал специальные шахматные часы, с двумя спаренными часовыми механизмами, из которых в конкретный момент времени работал только один. В 1883 году на Лондонском международном турнире они были применены в первый раз. К началу XX века часы обрели узнаваемый облик с двумя циферблатами в едином корпусе и кнопками для переключения механизма после хода. А главное – с символическим «флажком», который поднимался, когда времени оставалось мало, и резко падал, когда оно заканчивалось. Отсюда и шахматные фразеологизмы: «игра на флажке» или «срубить флаг», то есть игра на последних секундах и досрочно прекратить игру из-за окончания запаса времени.

Старые шахматные часы с циферблатом Фото: РИА Новости

Флагов больше нет, но правило осталось

Конечно, современные шахматные партии проводятся уже с электронными часами, где никакого флага как такового нет. Но само выражение «срубить флаг» настолько укоренилось, что используется и сейчас.

При появлении цифр 0:00 на современных электронных часах появляется специальная индикация, показывающая, что партия окончена. И клавиша со стороны игрока, просрочившего время, становится неактивной. Именно это мы увидели в третьей партии чемпионского матча: Дин Лижэнь попытался было сделать последний ход на секундах и нажать кнопку, но не успел.

Дин Лижэнь просрочил время Фото: кадр из трансляции

В матче Гукеша и Лижэня каждому игроку в каждой партии даётся 120 минут на первые 40 ходов и 30 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 41-го. Действующий чемпион мира неправильно распорядился своим временем и в концовке имел 20 секунд на шесть последних ходов до контроля. Это даже для быстрых шахмат мало, а уж если говорить о классике, то совсем ничтожно.

Шахматные историки в ближайшее время наверняка вспомнят, когда в последний раз чемпион мира умудрялся просрочить время при защите титула, но есть ощущение, что такого не было уже лет 40-50.

А вообще в матчах за корону такое, кажется, в последний раз случалось в далёком уже 1993 году, когда британцу Найджелу Шорту не хватило времени в противостоянии с Гарри Каспаровым* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. — Прим. «Чемпионата»). Так что мы определённо увидели неординарное событие!