В какой-то момент третьей партии китайский чемпион мог бороться за победу, однако просмотрел угрозу соперника.

Дин Лижэнь опять зевнул. Разбор болезненного поражения чемпиона мира в матче за титул

В поединке за мировую шахматную корону настоящие качели! Первые две партии чемпион мира Дин Лижэнь удивлял всех экспертов и захватил лидерство в матче, в то время как его молодой соперник, 18-летний претендент Гукеш Доммараджу нервничал и находился в поиске своей игры.

В третьей партии индийский штаб решил «сменить подачу» – вместо ожидаемого реванша на открытых направлениях Гукеш разыграл модную ныне схему карлсбадского варианта ферзевого гамбита.

До поры до времени чемпион мира действовал идеально – решился на рискованный манёвр слона в лагерь соперника и находил единственные ходы, которые показывал компьютер. Гукеш Доммараджу в какой-то момент снова заиграл очень нервно – ему очень хотелось отыграться, и индийский гроссмейстер пошёл на совсем не свойственные своей манере ослабления.

Стоило в тот момент Дин Лижэню найти лишь пару точных профилактических решений, и он мог претендовать на выигрыш – фактически это могло стать крахом мечты его визави! Но в решающий момент китайский шахматист внезапно просмотрел единственную важную угрозу соперника и совершил непоправимый зевок, которыми он грешит после завоевания короны.

Слон чёрных в итоге заблудился и погиб, а в цейтноте чемпиона индийский претендент добился победы серией энергичных ходов. Счёт – 1,5:1,5!

Доммараджу Гукеш (Индия) — Дин Лижэнь (Китай)

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Третья партия

После трёх партий в матче предусмотрен первый выходной, который очень важен для обоих соперников. Участники поединка обменялись сокрушительными ударами, и пока динамика матча очень напоминает «качели» в поединке годичной давности между Дин Лижэнем с россиянином Яном Непомнящим. И претендент, и чемпион понимают, что шансы есть – соперник действует совсем не идеально! Это не матч с непогрешимым Магнусом Карлсеном! Но все достижения сводят на нет собственные досадные ошибки…

Впрочем, Гукеш впервые обыграл действующего чемпиона мира с классическим контролем и преодолел важный психологический барьер. Слово за Дин Лижэнем, который после перерыва будет играть белыми фигурами – стартовая фора упущена, и надо вновь бороться за инициативу в матче.