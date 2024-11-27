У российского пловца — лучший результат сезона в мире. Бородин превзошёл самого Маршана!

Российские пловцы находятся в вынужденной изоляции уже пару лет. Несмотря на это, уровень наших спортсменов не падает, что доказали атлеты на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

На турнире в Санкт-Петербурге Климент Колесников и Илья Бородин выдали лучшие результаты сезона в мире. Парни превзошли, соответственно, Питера Кётце и самого Леона Маршана. Ну какая же красота!

«Мне нужно отдохнуть»

В последние годы чемпионат России по плаванию на короткой воде был просто одним из заключительных стартов в сезоне. Но в этот раз у него был другой статус. Состязания были отборочными к чемпионату мира на короткой воде, запланированному на 10-15 декабря. Туда могут поехать и россияне.

Поэтому на турнире в Санкт-Петербурге было жарко. Сначала огня дал Климент Колесников. На старте чемпионата России призёр Олимпиады заявил, что не поедет на ЧМ на короткой воде.

«Дорогие друзья! Пока вы не раздули здесь извечные споры на фоне текущих событий, объясняю всё, чтобы не было вопросов. Я изначально планировал уделить в конце года время восстановлению, отдыху, реабилитации, психологическому состоянию. В связи с этим подготовка была построена так, что и форма сейчас не такая, чтобы рвать всех на ЧМ.

Подлечусь — и в феврале начну подготовку в более подходящем состоянии для профессионального спорта и с серьёзным настроем», – написал Климент в своём телеграм-канале.

Несмотря на своё заявление, на ЧР Колесников выглядел очень хорошо. За весь турнир пловец завоевал девять медалей: четыре личных (3 – 1 – 0) и пять в эстафетах (0 – 3 – 2). При этом Климент умудрился взять два золота за день на дистанциях 100 м комплексом и 50 м на спине. А на сотне на спине олимпийский призёр показал лучший результат сезона в мире. Колесников проплыл дистанцию за 49,29, превзойдя время Питера Кётце (49,35).

«Не делаю упор на какую-то конкретную дистанцию, плыву для себя, а там – что лучше получится. Может быть, лучше пойдет 100 комплекс, не знаю. После чемпионата возьму небольшой перерыв, это решение было принято давно, ещё после финала Кубка России в Екатеринбурге. Нужно отдохнуть, восстановиться ментально и физически, чтобы хорошо подготовиться к следующему сезону», — сказал Климент в пресс-службе Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Видимо, Колесников не совсем доволен даже такими результатами, именно поэтому решил не рисковать и не ехать на ЧМ.

Климент Колесников Фото: РИА Новости

Соперник Маршана?

Одним из героев ЧР в Санкт-Петербурге стал Илья Бородин. Пловец из Брянской области завоевал два золота на дистанциях 200 и 400 м комплексом. Но что гораздо важнее, Бородин показал лучший результат сезона в мире на 400 м комплексом. На той самой дистанции, где всех рвёт Леон Маршан.

Именно результат олимпийского чемпиона и превзошёл Илья. Россиянин преодолел дистанцию на ЧР за 3.57,67, в то время как французу в октябре на этапе Кубка мира в Инчхоне понадобилось 3.58,30.

Если смотреть на перспективу, то у Бородина точно есть шансы побороться на ЧМ за медали, а может, и за золото, вопреки гегемонии Маршана. Удивительно, что сам Илья не слишком доволен своими результатами!

«Плылось неплохо, думаю, что можно ещё поработать и улучшить время, исправить небольшие ошибки, которые сейчас обсудим с тренером. Оцениваю своё выступление на чемпионате на четвёрку. Улучшил 200 комплекс и 200 брасс, на 400 комплекс не получилось проплыть лучше, но, видимо, так надо», – пояснил Бородин пресс-службе ФВВСР.

Потенциал Чикуновой

В преддверии чемпионата мира на короткой воде отличные шансы на медали есть и у Евгении Чикуновой. Петербургская пловчиха шикарно выступила на ЧР. Евгения без проблем выиграла на всех дистанциях брассом, опередив Юлию Ефимову.

Результаты Чикуновой на ЧР спокойно позволяли бы заплыть в мировую тройку. Более того, зачастую Евгения уступала бы только звёздным Кейт Дугласс и Тан Цяньтин. И это после долгой болезни!

«Из-за болезни мне не удалось выполнить всю необходимую работу. Начала плавать буквально за полторы недели до чемпионата. Поэтому результат (1.04,07), который я показала, можно считать неплохим. Выступление в полуфинале вселило уверенность в своих силах, что я смогу в финале проплыть быстрее и, может, даже выйти из 1.04, что было бы идеально», — призналась Чикунова пресс-службе ФВВСР.

Юлия Ефимова неплохо выглядела на ЧР, взяв два серебра и бронзу, и даже выполнила норматив для отбора на ЧМ. Вот только с результатами опытной спортсменки рассчитывать на медали не приходится, максимум – на попадание в топ-6.

Новые рекорды России

Неплохие перспективы на ЧМ в Будапеште есть у Кирилла Пригоды и Савелия Лузина. Оба пловца на ЧР на короткой воде побили рекорды России: Кирилл – на 100 м брассом, Савелий – на 800 м вольным стилем.

Лузин проплыл в Санкт-Петербурге за 7.33,97. Результат победителя Пань Чжаньлэ на этапе Кубка мира в Инчхоне был 7.35,30. Это могло бы говорить о потенциальной победе на ЧМ, если бы не было Даниэля Уиффена, чей прошлогодний мировой рекорд на этой дистанции 7.20,46. Тем не менее шансы побороться за медали у Савелия есть.

У Пригоды ситуация получше. На внутреннем уровне россиянин постоянно борется с Ильёй Шимановичем, который выступает на международных стартах и берёт там медали. Где-то белорус оказывается сильнее Кирилла, где-то – наоборот.

«Илья всегда привносит интерес к нашим заплывам. Сразу меняется формат. Это становится международным стартом. То, что он — рекордсмен мира, сразу же мотивирует, подстёгивает», — высказался Пригода о соперничестве с Шимановичем «Матч ТВ».

Например, на этапе Кубка мира в Инчхоне Шиманович выиграл на 100 м брассом с результатом 56,10. На ЧР Илья стал первым, выдав 55,91. Пригода же пришёл к финишу вторым, но взял золото ЧР, с временем 55,95. А это значит, что у Кирилла точно есть возможность побороться за золото.

Все герои ЧР на короткой воде в Санкт-Петербурге уже вошли в состав сборной России на предстоящий ЧМ на короткой воде в Будапеште. Теперь осталось только получить нейтральные статусы и визы.