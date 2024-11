«Меня дважды лечили». У чемпиона мира по шахматам большие проблемы с психикой

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь сейчас бьётся с Гукешем Доммараджу за шахматную корону в Сингапуре. Но ещё пару месяцев назад казалось, что матча за звание чемпиона мира может и не быть.

Всё дело в психике Дина. После предыдущего титульного матча с Яном Непомнящим у китайского гроссмейстера возникли серьёзные проблемы.

«Корона слишком тяжёлая»

Матч за звание чемпиона мира в апреле 2023 года дался Лижэню непросто. Ещё во время турнира было заметно, что с состоянием Дина не всё в порядке: периодически гроссмейстер «зависал» и проявлял признаки нервного тика.

Дин Лижэнь Фото: FIDE

После матча пути Непомнящего и Лижэня разошлись. После некоторой паузы россиянин вернулся к выступлениям, а китаец пропал. Он не разговаривал с прессой и снимался с турниров. В одном из последних своих интервью перед исчезновением Дин говорил о тяжести бремени чемпиона.

«Корона слишком тяжёлая. Я не люблю давать интервью, потому что приходится думать, что говорить, а что не говорить. Публичность, внимание СМИ – это всё то, чего я не хочу», – говорил Лижэнь на приёме в Китае.

Никаких вестей о Дине не было на протяжении семи месяцев. На основе поведения китайца и слов после чемпионского матча многие фанаты и гроссмейстеры предположили, что у обладателя шахматной короны ментальные проблемы. Были даже слухи, что Лижэнь лежит в психиатрической клинике.

В январе 2024 года Дин неожиданно вернулся и заявился на Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее. Этот турнир стал первым для шахматиста за полгода.

«Я потратил много времени на выздоровление. Это были психологические, а не физические проблемы. Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем два или три месяца назад», – признался китаец, подтвердив теории болельщиков.

Тогда же он рассказал, что думал о завершении карьеры, но решил остаться.

«Лижэнь сломлен навсегда»

Возвращение чемпиона мира прошло не слишком гладко. Первую часть турнира он выглядел неважно, но к концу сумел собраться. В итоге Дин занял невысокое для чемпиона мира девятое место среди 14 участников.

Следующий турнир Лижэнь провёл в конце мая в Ставангере. Буквально перед началом соревнований Магнус Карлсен высказал своё беспокойство:

«Я боюсь, что Дин Лижэнь сломлен навсегда. С момента чемпионства он плохо выглядел в тех турнирах, в которых принимал участие. Я надеюсь, что он вернётся на свой уровень, но совсем не уверен в этом. То, что случилось с ним после чемпионского матча, показывает, насколько тяжёлым является это соревнование. Прошло уже больше года, но никаких признаков восстановления нет», — делился мнением Карлсен.

Китайский гроссмейстер не оставил эти слова без ответа.

«Он пытался изложить правду и сказал то, что чувствует. После чемпионского матча мне действительно было очень тяжело, поначалу я был измотан. Потом я заболел. Сейчас могу сказать, что вылечился от болезни, но всё же моя сила не вернулась на прежний уровень», – пояснил Лижэнь.

Вот только турнир обернулся для чемпиона мира настоящей катастрофой. Лижэнь стал последним среди шести участников, набрав всего семь очков. Дин потерпел четыре поражения подряд и зевнул мат в матче с Магнусом Карлсеном! А ведь китаец говорил, что «не хочет стать последним».

Тот самый зевок китайского шахматиста: Чемпион мира Дин Лижэнь зевнул мат в партии с Магнусом Карлсеном на турнире в Ставангере

После турнира Лижэню пришлось объясняться. Тогда-то гроссмейстер подробно рассказал, что происходило с ним в последний год.

«У меня были некоторые проблемы, это правда. Я был измотан, но всё равно не мог нормально спать. Это привело к депрессии. Меня дважды лечили в клинике. К счастью, сейчас всё постепенно налаживается. Шахматы изматывают психически, а если ты не можешь нормально спать, это смертельно опасно. По крайней мере, сейчас мне удалось сократить приём таблеток с четырёх в день до одной.

Наверное, я был таким крутым до того, как у меня начались проблемы с психикой. Вот почему я вдруг проявил эмоции. Сейчас я пытаюсь снова стать более уравновешенным. Сейчас у меня есть врач, который помогает мне психологически. Я обсуждаю с ним самые разные вещи. У меня нет ментального тренера, как у игроков в настольный теннис, который готовит тебя к тем вещам, которые имеют отношение к игре», — заявил Дин.

«Он не похож на себя прежнего»

На фоне такого заявления у болельщиков и шахматистов возник вопрос – а будет ли Лижэнь готов сыграть в новом чемпионском матче?

«Он не похож на себя прежнего. В какой-то момент его начинает потряхивать, и очень тяжело видеть, что с твоим противником что-то не так. Сложно не сопереживать ему и не разделять его боль», – высказался Хикару Накамура.

«Для меня по-прежнему стоит вопрос: а будет ли Дин Лижэнь играть в чемпионском матче?! Потому что вот сейчас смотрю его выступление в Ставангере и не могу сказать, что он изменил игру в лучшую сторону. Думаю, если такая же тенденция сохранится, для меня очевидно, что он не захочет играть этот матч. Но если захочет, то при нынешней форме я не думаю, что у него много шансов», – делал свой прогноз Ян Непомнящий.

Тем не менее никакого отказа от Лижэня не последовало.

В сентябре 2024 года китаец принял участие в шахматной Олимпиаде. В одном из туров Дин должен был сойтись с претендентом Гукешем Доммараджу. Вот только Лижэнь решил избежать поединка, воспользовавшись правом замены. Своё решение чемпион мира никак не комментировал. На том турнире сборная Китая в итоге заняла четвёртое место.

Лишь в ноябре Дин начал высказываться о предстоящем матче. И прогнозы чемпиона мира на свой счёт были не слишком оптимистичными.

«Гукеш сейчас в отличной форме. Он был лучшим игроком на шахматной Олимпиаде. Очевидно, что я буду аутсайдером в этом матче. Но надеюсь, что смогу измениться и по крайней мере дать ему бой, чтобы замедлить его напор и получить шансы на победу. Перед матчем за звание чемпиона мира я вернусь в режим максимальной нагрузки. Мы будем выкладываться по полной и играть много тренировочных партий, чтобы привыкнуть к позициям и новым идеям. Надеюсь, вы увидите меня таким, каким я был на последнем чемпионате мира. Я очень боюсь проиграть, надеюсь, этого не случится. Многие всё ещё поддерживают меня. Так что я обязан показать, что заслуживаю этой поддержки», – говорил Лижэнь Take Take Take.

На титульном матче Дин всё-таки появился. После трёх партий счёт равный – 1,5:1,5. Но вопрос о психологическом состоянии Дин Лижэня пока остаётся открытым. Скажется ли этот фактор на игре, пока непонятно.