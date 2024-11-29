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Шахматы, матч за звание чемпиона мира — 2024, Дин Лижэнь — Гукеш Доммараджу: онлайн-трансляция четвёртой партии, 29 ноября 2011

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Дин Лижэнь сломлен? LIVE
Михаил Чесалин
Дин Лижэнь
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Претендент Гукеш Доммараджу после победы в третьей партии однозначно получил психологическое преимущество.

В пятницу, 29 ноября 2024 года, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего игрока мира оспаривают действующий чемпион мира Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). По итогам трёх сыгранных партий счёт равный — 1,5 на 1,5 очка.

Четвёртая партия начнётся в 12:00 мск.

Гукеш, потерпев неожиданное поражение в первой партии, играя белыми фигурами, смог собраться и вернуть себе контроль над ситуацией. В третьей партии он вынудил Дина просрочить время и, сравняв счёт в матче, определённо обрёл психологическое преимущество.

Для отображения последних сделанных в партии ходов необходимо обновлять страницу. Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.

Live Михаил Чесалин

До первого хода Дина чуть более 20 минут. Время главного вопроса!

11:34 Михаил Чесалин

В четверг шахматисты отдыхали. Какой-то информации о том, чем они занимались, нет. Но наверняка оба проводили время со своими семьями. Близкие обоих гроссмейстеров сейчас находятся в Сингапуре.

Дин Лижэнь с мамой

Дин Лижэнь с мамой

Фото: FIDE / Maria Emelianova

11:16 Михаил Чесалин

Оцените точность ходов гроссмейстеров в третьей партии. Дин Лижэнь допустил один явный зевок. Его поражение закономерно, даже если не брать в расчёт решающий цейтнот.

11:11 Михаил Чесалин

Четвёртая партия покажет, насколько крепки нервы Дин Лижэня. Он никогда не славился крепостью духа, но то, что произошло в третьей партии, может его просто подкосить. В матчах за титул чемпиона мира уже много лет не было такого, чтобы у одного из участников падал флаг. Лижэнь умудрился в такую ситуацию угодить.

Внезапное поражение может подкосить чемпиона:
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«Меня дважды лечили». У чемпиона мира по шахматам большие проблемы с психикой «Меня дважды лечили». У чемпиона мира по шахматам большие проблемы с психикой
11:07 Михаил Чесалин

Добрый день, уважаемые поклонники шахмат. Мы начинаем онлайн-трансляцию четвёртой партии матча за звание чемпиона мира. Сегодня действующий обладатель титула Дин Лижэнь сыграет белыми фигурами.

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