Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Дин Лижэнь сломлен? LIVE

В пятницу, 29 ноября 2024 года, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего игрока мира оспаривают действующий чемпион мира Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). По итогам трёх сыгранных партий счёт равный — 1,5 на 1,5 очка.

Четвёртая партия начнётся в 12:00 мск.

Гукеш, потерпев неожиданное поражение в первой партии, играя белыми фигурами, смог собраться и вернуть себе контроль над ситуацией. В третьей партии он вынудил Дина просрочить время и, сравняв счёт в матче, определённо обрёл психологическое преимущество.

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