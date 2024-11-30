Гукеш Доммараджу в пятой партии играет белыми фигурами. И будет атаковать!

Матч за титул чемпиона мира по шахматам — 2024. Претендент нокаутирует чемпиона? LIVE

В субботу, 30 ноября, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам – 2024. Статус лучшего игрока оспаривают действующий чемпион мира Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). По итогам четырёх сыгранных партий счёт равный — два на два очка.

Пятая партия начнётся в 12:00 мск. Белыми сыграет Гукеш.

18-летний индийский гроссмейстер играл белыми уже дважды в матче, и обе партии получились результативными. В первый день он пошёл в авантюрную атаку, утратил инициативу и уступил. А во второй мощно давил и вынудил Дина просрочить время. Вероятно, Гукеш будет атаковать и в этот раз!

Для отображения последних сделанных в партии ходов необходимо обновлять страницу. Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.