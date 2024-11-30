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Шахматы, матч за звание чемпиона мира — 2024, Дин Лижэнь — Гукеш Доммараджу: онлайн-трансляция пятой партии 30 ноября 2024

Матч за титул чемпиона мира по шахматам — 2024. Претендент нокаутирует чемпиона? LIVE
Михаил Чесалин
Гукеш Доммараджу
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Гукеш Доммараджу в пятой партии играет белыми фигурами. И будет атаковать!

В субботу, 30 ноября, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам – 2024. Статус лучшего игрока оспаривают действующий чемпион мира Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). По итогам четырёх сыгранных партий счёт равный — два на два очка.

Пятая партия начнётся в 12:00 мск. Белыми сыграет Гукеш.

18-летний индийский гроссмейстер играл белыми уже дважды в матче, и обе партии получились результативными. В первый день он пошёл в авантюрную атаку, утратил инициативу и уступил. А во второй мощно давил и вынудил Дина просрочить время. Вероятно, Гукеш будет атаковать и в этот раз!

Для отображения последних сделанных в партии ходов необходимо обновлять страницу. Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.

Live Михаил Чесалин

Гукеш дал сопернику шах, и Дин думает. Есть три разумных варианта, чем перекрыть линию атаки, и китайский чемпион пытается выбрать лучший из них.

12:08 Михаил Чесалин

Дин Лижэнь впервые серьёзно задумался. Даже волосы взлохматил!

12:05 Михаил Чесалин

Первые семь ходов очень быстро делают гроссмейстеры. Пока на доске позиции, игравшиеся ранее десятки, сотни и тысячи раз.

12:03 Михаил Чесалин

Гукеш неожиданно играет 3exd5… Не самый яркий атакующий ход от Гукеша. Может, индиец рассчитывал на то, что Дин не ожидал от него ничего подобного?

12:01 Михаил Чесалин

Поехали! Французская защита на доске.

11:57 Михаил Чесалин

Дин Лижэнь вышел к доске первым. Гукеш задерживается.

11:39 Михаил Чесалин

Главный вопрос утра. Какой получится пятая партия?

11:28 Михаил Чесалин

Вообще, для Дина очень важно сохранять душевное равновесие. С ментальным здоровьем у него есть серьёзные проблемы, которые сам чемпион мира открыто признавал.

Что творилось с Дин Лижэнем в последний год:
«Меня дважды лечили». У чемпиона мира по шахматам большие проблемы с психикой
«Меня дважды лечили». У чемпиона мира по шахматам большие проблемы с психикой
11:12 Михаил Чесалин

Ничья в четвёртой партии, кажется, обоим гроссмейстерам пришлась по душе. На пресс-конференции после партии Дин Лижэнь улыбался. А улыбка китайского гроссмейстера — словно из Красной книги, зверь редкий!

Дин Лижэнь улыбается после партии

Дин Лижэнь улыбается после партии

Фото: FIDE / Eng Chin An

11:08 Михаил Чесалин

Четвёртая партия получилась не такой драматичной, как хотелось бы большинству болельщиков. Гроссмейстеры играли очень осторожно и предельно точно (оба — под 100%). Итогом стала не самая яркая ничья.

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11:06 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие поклонники шахмат. Мы начинаем онлайн-трансляцию пятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Сегодня белые фигуры в руки возьмёт Гукеш Доммараджу. А в этом противостоянии каждая партия, в которой индиец делает первый ход, получается результативной!

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