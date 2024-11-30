Матч за титул чемпиона мира по шахматам — 2024. Претендент нокаутирует чемпиона? LIVE

В субботу, 30 ноября, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам – 2024. Статус лучшего игрока оспаривают действующий чемпион мира Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). По итогам четырёх сыгранных партий счёт равный — два на два очка.
Пятая партия начнётся в 12:00 мск. Белыми сыграет Гукеш.
18-летний индийский гроссмейстер играл белыми уже дважды в матче, и обе партии получились результативными. В первый день он пошёл в авантюрную атаку, утратил инициативу и уступил. А во второй мощно давил и вынудил Дина просрочить время. Вероятно, Гукеш будет атаковать и в этот раз!
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Гукеш дал сопернику шах, и Дин думает. Есть три разумных варианта, чем перекрыть линию атаки, и китайский чемпион пытается выбрать лучший из них.
Дин Лижэнь впервые серьёзно задумался. Даже волосы взлохматил!
Первые семь ходов очень быстро делают гроссмейстеры. Пока на доске позиции, игравшиеся ранее десятки, сотни и тысячи раз.
Гукеш неожиданно играет 3exd5… Не самый яркий атакующий ход от Гукеша. Может, индиец рассчитывал на то, что Дин не ожидал от него ничего подобного?
Поехали! Французская защита на доске.
Дин Лижэнь вышел к доске первым. Гукеш задерживается.
Главный вопрос утра. Какой получится пятая партия?
Вообще, для Дина очень важно сохранять душевное равновесие. С ментальным здоровьем у него есть серьёзные проблемы, которые сам чемпион мира открыто признавал.
Ничья в четвёртой партии, кажется, обоим гроссмейстерам пришлась по душе. На пресс-конференции после партии Дин Лижэнь улыбался. А улыбка китайского гроссмейстера — словно из Красной книги, зверь редкий!
Дин Лижэнь улыбается после партии
Фото: FIDE / Eng Chin An
Добрый день, дорогие поклонники шахмат. Мы начинаем онлайн-трансляцию пятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Сегодня белые фигуры в руки возьмёт Гукеш Доммараджу. А в этом противостоянии каждая партия, в которой индиец делает первый ход, получается результативной!