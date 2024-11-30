Россиянина избрали президентом Международной федерации фехтования. Мировой спорт оттаял!

В 2022 году бизнесмену Алишеру Усманову пришлось уйти с поста. Теперь всё вернулось на свои места.

Россиянин стал главой Международной федерации фехтования (FIE).

Ещё пару лет назад такая новость могла бы быть обыденной, но в текущих мировых условиях она становится настоящей сенсацией.

Известный бизнесмен Алишер Усманов долгие годы возглавлял FIE, но в 2022 году был вынужден оставить свою должность. Однако 30 ноября 2024 года на конгрессе в Ташкенте россиянина избрали президентом FIE большинством голосов. Неужели справедливость восторжествовала?

Поворотный момент

Алишер Усманов долгие годы был боссом мирового фехтования. Впервые он возглавил Международную федерацию фехтования (FIE) в 2008 году, обыграв на выборах на тот момент действующего президента Рене Рока на пять голосов.

Впоследствии Усманов ещё трижды был переизбран на должность главы организации: в 2012, в 2016 и 2021 году. Работая в FIE, бизнесмен не забывал и о российском фехтовании. Будучи главой попечительского совета Федерации фехтования России (ФФР), Усманов неоднократно финансово помогал нашим спортсменам, покрывая зарплаты топовым специалистам. В том числе благодаря этому выросли результаты российской команды. Например, на ОИ-2012 в общем зачёте фехтовальщики из России были лишь седьмыми, а на ОИ-2016 и ОИ-2020 – первыми.

В марте 2022 года российскому бизнесмену пришлось временно приостановить свои полномочия. Как официально сообщалось, из-за санкций Евросоюза. После начала СВО на Усманова наложили ограничения страны ЕС, Великобритания, США, Япония, Канада, Австралия, Украина, Новая Зеландия и Швейцария.

С этого момента поменялось многое. Хоть россиянам и разрешили выступать на международных турнирах, из-за сложных критериев нейтральный статус не смогли получить лучшие фехтовальщики страны. Вот только и тем спортсменам, которые смогли прорваться на соревнования, не были рады. Несколько раз с участием россиян возникали скандальные инциденты. Самый известный из них – отказ украинки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой.

Видимо, такое устраивало не всех, поэтому в июле более 100 спортивных федераций написали письмо главе МОК Томасу Баху с просьбой вернуть должность Усманову. Ответа не последовало.

А в начале октября произошло ещё одно важное событие. Усманов выиграл суд у немецкого телеканала ARD, в эфире которого небезызвестный в России Хайо Зеппельт рассказал о расследовании деятельности российского бизнесмена. Немецкий журналист заявил, что обнаружил коррупционную схему FIE времён правления Усманова. Земельный суд Гамбурга признал Зеппельта и ARD виновными, назвав слова в эфире, основанные на подозрениях, недопустимыми.

Знак доверия

28 октября появилась ещё одна хорошая новость – Усманов выдвигается на пост главы FIE. Выдвижение россиянина поддержали 103 страны. Единственным соперником нашего бизнесмена будет швед Отто Дракенберг. Всё должно было решиться на заседании в Ташкенте 30 ноября.

Естественно, эту новость положительно встретили в России.

«Алишер Бурханович столько сделал для мирового фехтования, что его выдвижение на пост президента FIE — это луч надежды для всех здравомыслящих членов этой организации, для фехтовальщиков всего мира. Лично меня его решения, действия и поступки по-настоящему вдохновляют. А разве может быть иначе, когда ты видишь такое неравнодушие? Он борется за спорт, за всех нас вне зависимости от национальной принадлежности, он за честную борьбу», — сказала двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая ТАСС.

«За те годы, что Алишер Усманов был главой FIE, и российское, и международное фехтование проделало огромный путь с точки зрения организации, зрелищности. Появилось устойчивое финансирование, были привлечены лучшие сотрудники федерации, и теперь многие спортивные каналы стали показывать соревнования. После того как Усманов временно не участвовал в деятельности федерации, ситуация начала ухудшаться. Надеюсь, что у членов федерации хватит ума и дальновидности, чтобы проголосовать за его кандидатуру на пост президента. Я уверен, что он один из лучших возможных кандидатов», — поделился мнением бывший министр спорта России Павел Колобков с «РИА Новости».

От комментариев не воздержался и сам Усманов.

«Расцениваю выдвижение и поддержку моей кандидатуры на выборах президента Международной федерации фехтования (FIE) более чем 100 национальными федерациями мира как знак доверия и признания достижений международного фехтования за предыдущие 15 лет. Я благодарю каждую из 103 федераций, а также спортивных руководителей, поддержавших меня, за добрые слова в мой адрес», — пояснил бизнесмен.

Светлое будущее фехтования

30 ноября на конгрессе FIE в Ташкенте Усманова избрали новым президентом организации. Кандидатуру россиянина поддержали 120 стран, в то время как его оппонента Дракенберга – лишь 26.

«Я благодарен международной фехтовальной семье за доверие и поддержку, которые убедили меня в правильности решения баллотироваться на пост президента FIE. Хочу заверить всех в светлом будущем фехтования и его динамичном развитии. Сделаю для этого всё от меня зависящее, несмотря на имевшие в недавнем прошлом попытки очернить и оклеветать наш любимый вид спорта и сделать его ареной для отнюдь не спортивных видов борьбы.

Как известно, против меня действуют незаслуженные ограничения, которые я в настоящий момент оспариваю в суде. В связи с этим заявляю, что всегда руководствовался интересами FIE и впредь буду предпринимать все необходимые действия, чтобы избежать распространения несостоятельных с юридической точки зрения санкций, введённых в отношении меня, на FIE и её деятельность.

Я уверен, что фехтование достойно того, чтобы закрепиться на пьедестале самых популярных олимпийских видов спорта, и это достижимо уже в ближайшие годы», — цитирует новоиспечённого главу FIE РБК.

Избрание Усманова – важная история для российского спорта. Она показывает, что международные федерации начинают оттаивать с точки зрения санкций. Не исключено, что возвращение нашего бизнесмена сдвинет с мёртвой точки участие российских атлетов в соревнованиях мирового уровня. Сперва в фехтовании, а затем – и в других видах спорта.