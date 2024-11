Магнус Карлсен снова не играет за чемпионский титул. Чем же занят лучший шахматист мира?

Если вы не так часто следите за шахматами, то первый вопрос, который зададите, услышав, кто в этом году оспаривает титул чемпиона мира – почему среди них нет Магнуса Карлсена? Карлсен – уже больше чем гроссмейстер, он, вероятно, единственный в XXI веке шахматист, который сумел действительно выйти за пределы чёрно-белого мира и стать мировой знаменитостью.

Однако, будто следуя за другим шахматным гением – американцем Бобби Фишером, блиставшим в 70-х – Карлсен не стал идти по проторённой дорожке и ещё два года назад отказался защищать титул. Магнус устал от партий с классическим контролем и встречает свой 34-й день рождения, наблюдая за матчем между индийским претендентом Гукешем Доммараджу и действующим чемпионом мира из Китая Дин Лижэнем со стороны.

Так чем вообще Магнус занимается сейчас?

Развивает свою карьеру в покере

Ситуация в современных шахматах близка к фантасмагоричной. Лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен, чей статус лучшего шахматиста планеты едва ли кто-то будет всерьёз оспаривать, уже третий год подряд не играет матчи за титул чемпиона мира. Он ушёл в стиле Фишера – непобеждённым, отказавшись играть по устаревшим, на его взгляд, представлениям о шахматах от ФИДЕ. Правда, в отличие от американца, норвежец чуть более сдержан в своих оценках и возглавлять революцию не собирается. Однако его поведение красноречиво говорит об отношении Магнуса к партиям с классическим контролем, от которых уже давно веет скукой. Вот и Карлсена привлекает всё что угодно, но только не шахматная корона от ФИДЕ.

Например, покер. Без шуток – 16-й чемпион мира профессионально играет и показывает неплохие результаты. Год назад на солидном турнире в Монте-Карло, к примеру, заработал больше € 15 тыс. Покером Карлсен увлекается давно, впервые за стол он сел ещё в 20 лет. Однако профессиональная шахматная карьера требовала слишком много времени и внимания, ресурсов ещё и на покер не оставалось. Теперь же Магнус свободный художник и распоряжается своей жизнью как хочет. При этом отмечает, что сходств между шахматами и покером на самом деле не меньше, чем, казалось бы, различий. Wall Street Journal даже писал, что в перспективе Карлсен смог бы стать лучшим и в этой игре, применяя в покере шахматные стратегии. Впрочем, для норвежского гроссмейстера это скорее хобби, в котором он смог продвинуться далеко вперёд.

Вложился в футбольный проект Гарри Кейна

Ещё одно хобби Карлсена – футбол. Он ярый фанат «Реала» и активно комментирует все главные события из этого вида спорта. К примеру, недвусмысленно на своей странице в социальной сети показал, что не согласен с решением вручить «Золотой мяч» полузащитнику «Манчестер Сити» Родри, выложив фотографию вингера «сливочных» Винисиуса с соответствующим эмодзи. Заметили шахматиста и за увлечением фэнтези-футболом. По ходу сезона-2019/2020 он даже лидировал в официальном фэнтези-турнире АПЛ и в итоге финишировал 10-м среди более чем семи миллионов игроков. Кроме того, Магнус весной стал инвестором компании TOCA Football, которая занимается разработкой современных тренировочных центров для футболистов разного уровня подготовки и возраста. У компании больше 30 тренировочных центров по всей Северной Америке, а среди партнёров Карлсена по проекту – капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн. Так же, как и с покером, Магнус говорит о схожей модели успеха между шахматами и футболом и собирается продвигать собственные методики подготовки футбольных суперзвёзд.

Магнус Карлсен Фото: FIDE

И всё же про главное увлечение в жизни – шахматы – Карлсен не забывает. Он регулярно появляется на турнирах по блицу, на турнирах с нестандартными правилами, играет во «фристайл-шахматы» (недавно как раз участвовал в турнире в Сингапуре). Приехал Магнус и на шахматную Олимпиаду, поддержав тем самым сборную Норвегии. Потерял интерес норвежец именно к строгим партиям по правилам ФИДЕ. В его видении, чтобы сохранить популярность, шахматы должны меняться в угоду молодёжным трендам. Он хочет сделать из шахмат шоу и подготовил собственную почву для подобной трансформации.

Его империя Play Magnus и не думает сворачиваться. Наоборот, Карлсен мчит на полном ходу, намекая чиновникам из Международной шахматной федерации, что им не найдётся места в эпоху соцсетей и стримингов. Первую своеобразную победу он уже одержал во время пандемии коронавируса, по сути, сумев спасти вид спорта онлайн-турнирами своего имени.

Создал стриминговую платформу

Отказавшись от борьбы за шахматную корону, Карлсен всерьёз взялся за шахматы как индустрию. Так, в прошлом году он открыл сбор средств для своей новой компании Fantasy Chess и принадлежащей ей платформы Take Take Take, которая должна сделать просмотр трансляций шахматных турниров гораздо более весёлым и увлекательным. По задумке в этом приложении за шахматами следить будет так же же удобно и интересно, как за киберспортивными баталиями на привычных геймерам платформах YouTube и Twitch. И задумка нашла своих поклонников – так Take Take Take в короткие сроки удалось привлечь $ 3 млн от инвесторов. Любопытно, что среди задонативших Магнусу бизнесменов был и основатель платёжной системы PayPal Питер Тиль. Тот самый, который недавно продвигал «свободные от контроля за допингом» Exchanged Games в Австралии.

В октябре 2024 года появилось мобильное приложение Take Take Take – Follow Chess. На текущий момент у него более чем 100 тысяч скачиваний только в Google Play. Карлсен обещает амбициозный показ шахмат такими, какими ранее их ещё никто не показывал. Впрочем, проверить, насколько его слова соотносятся с делом, вы можете и сами – платформа купила права в том числе и на матч между Лижэнем и Доммараджу. На потенциальный успех проекта норвежца намекает его предыдущий стартап – Play Magnus. В 2022 году он продал проект за $ 93 млн, вложив в него за всё время только $ 13 000 за право владения контрольными 60% компании.

Вырученные средства он наверняка разделил со своей новой возлюбленной. Сейчас его сердце в руках Эллы Виктории Мэлоун, и, хотя многие связывали отказ Карлсена защищать титул чемпиона мира с нервным срывом из-за расставания с Элизабет Лоренцен Дженне, появление в его жизни Эллы Виктории отношение к шахматам ФИДЕ не изменило. Наоборот, кажется, что времени на долгие шахматные партии у него теперь ещё меньше.