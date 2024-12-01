Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Кто же сделает рывок к победе? LIVE

В воскресенье, 1 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего игрока оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После пяти партий счёт равный — 2,5 на 2,5 очка.
Начало шестой партии — в 12:00 мск. Белыми фигурами сыграет Дин Лижэнь.
Начало матча выдалось бурным. В первой партии китайский чемпион чёрными фигурами наказал соперника за неосторожность, а уже в третьей был вынужден капитулировать под натиском индийца. Но, обменявшись победами, шахматисты будто бы решили успокоить игру и делают быстрые ничьи. Что будет дальше?
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Дин Лижэнь на пресс-конференции признался, что просто не заметил выигрыш:
«Я не видел идею Лc8-c5 и Крf8-g8-h7-g6, и не понимал, что здесь у меня большой перевес».
«Я старался как мог, но почему-то получилась ничья».
После бурного старта шахматисты будто бы решили успокоить игру, подсушить, поэтому в двух последних партиях зрители увидели быстрые ничьи. Вчера у китайского чемпиона был шанс поиграть на победу, но он не разобрался в позиции и пошёл на мировую. Ничейный результат стал очевиден ещё до наступления 40-го хода.
Добрый день, уважаемые поклонники шахмат. Мы начинаем онлайн-трансляцию шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Сегодня белые фигуры возьмёт в свои руки китаец Дин Лижэнь.