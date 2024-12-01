Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Кто же сделает рывок к победе? LIVE

В воскресенье, 1 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего игрока оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После пяти партий счёт равный — 2,5 на 2,5 очка.

Начало шестой партии — в 12:00 мск. Белыми фигурами сыграет Дин Лижэнь.

Начало матча выдалось бурным. В первой партии китайский чемпион чёрными фигурами наказал соперника за неосторожность, а уже в третьей был вынужден капитулировать под натиском индийца. Но, обменявшись победами, шахматисты будто бы решили успокоить игру и делают быстрые ничьи. Что будет дальше?

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