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Шахматы, матч за звание чемпиона мира — 2024, Дин Лижэнь — Гукеш Доммараджу: онлайн-трансляция 6-й партии 1 декабря 2024

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Кто же сделает рывок к победе? LIVE
Михаил Чесалин
Дин Лижэнь и Гукеш Доммараджу
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Дин Лижэнь играет белыми. Способен ли он преподнести убойный сюрприз?

В воскресенье, 1 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего игрока оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После пяти партий счёт равный — 2,5 на 2,5 очка.

Начало шестой партии — в 12:00 мск. Белыми фигурами сыграет Дин Лижэнь.

Начало матча выдалось бурным. В первой партии китайский чемпион чёрными фигурами наказал соперника за неосторожность, а уже в третьей был вынужден капитулировать под натиском индийца. Но, обменявшись победами, шахматисты будто бы решили успокоить игру и делают быстрые ничьи. Что будет дальше?

Для отображения последних сделанных в партии ходов необходимо обновлять страницу. Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.

Live Михаил Чесалин

Дин Лижэнь на пресс-конференции признался, что просто не заметил выигрыш:

«Я не видел идею Лc8-c5 и Крf8-g8-h7-g6, и не понимал, что здесь у меня большой перевес».

«Я старался как мог, но почему-то получилась ничья».
11:04 Михаил Чесалин

После бурного старта шахматисты будто бы решили успокоить игру, подсушить, поэтому в двух последних партиях зрители увидели быстрые ничьи. Вчера у китайского чемпиона был шанс поиграть на победу, но он не разобрался в позиции и пошёл на мировую. Ничейный результат стал очевиден ещё до наступления 40-го хода.

Какой получилась 5-я партия матча за титул?
Дин Лижэнь не стал играть на победу! Мгновенный просчёт от чемпиона мира по шахматам
Live
Дин Лижэнь не стал играть на победу! Мгновенный просчёт от чемпиона мира по шахматам
11:02 Михаил Чесалин

Добрый день, уважаемые поклонники шахмат. Мы начинаем онлайн-трансляцию шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Сегодня белые фигуры возьмёт в свои руки китаец Дин Лижэнь.

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