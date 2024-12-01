Российская велогонщица бьёт рекорды Лиги чемпионов. Даже иностранцы в восторге!

21-летняя Алина Лысенко выиграла пять гонок подряд. Такого ещё никогда не было.

В российском велоспорте зажглась настоящая звезда. 21-летняя Алина Лысенко творит чудеса на дебютной для себя Лиге чемпионов. Молодая велогонщица не только обходит сильнейших в мире спортсменок, но и бьёт мировые рекорды. У Алины уже пять побед подряд, чего ещё не удавалось никому в истории турнира!

«Настроена показать максимум»

Лысенко всегда была талантливой спортсменкой. Долгое время Алина занималась фигурным катанием, тренировалась у Марии Бутырской и Сергея Дудакова. В 15 лет девушка была вынуждена завершить карьеру – на форме сильно сказался переходный возраст.

После ухода из спорта Лысенко начала набирать вес, и тогда отец Алины, работавший тренером на велотреке, предложил дочке просто покататься на велосипеде. 16-летнюю девушку затянуло, и в конце 2018 года она начала полноценно заниматься велоспортом. Уже в 2019 году она провела первые старты на международном уровне, а в 2021 году стала чемпионкой мира среди юниоров.

Тогда же Лысенко начала выступать на взрослом уровне, периодически заезжая в призы на российских соревнованиях. С каждым годом результаты велогонщицы становились лучше. С 2023 года Алина стала побеждать на одном турнире за другим. Редко спортсменка занимала не первое место, ещё реже – выпадала из тройки призёров. Кроме того, велогонщица периодически обновляла рекорды России на разных дистанциях.

В октябре 2024 года в жизни Лысенко произошло сразу два важных события. Первое – Алина на чемпионате России показала результат лучше, чем у рекордсменки мира. В гите на 500 м с ходу россиянка показала 26,750, в то время как рекорд Кристины Фогель – 28,970. Второе – Лысенко пригласили в Лигу чемпионов, где выступают лучшие спортсмены мира.

Перед своим дебютом на топовом турнире россиянка очень нервничала.

«Пока у меня смешанные чувства, тут и стресс, и радость — всё вместе! Атмосфера — супер, мне очень нравится. Настроена показать максимум того, на что сейчас готова!» — признавалась спортсменка Федерации велосипедного спорта России.

«День был на полном стрессе»

Было ощущение, что Алина может хорошо выступить в Лиге чемпионов, но никто явно не ожидал, что у россиянки получится настолько круто.

На первом этапе Лиги чемпионов в Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция) Лысенко стала третьей в спринте, а потом выиграла кейрин. Наша велогонщица опередила двукратного бронзового призёра ОИ-2024 Эмму Финукейн и бронзового призёра ЧМ-2022 Стеффи ван дер Пет.

«Не стало спокойнее нисколько. Не буду лукавить, этот день был у меня на полном стрессе. Многие спросили, как мне. Я даже два слова не могла связать. Мне было тяжеловато в психологическом плане, но я думаю, что с каждым этапом должно быть чуть полегче.

Перед финалом, когда пристегивались, у меня на туфле отлетела застёжка, чуть‑чуть задержался старт по моей вине. Стрессовать было некогда, старалась настроиться и показать максимум, на что я готова. Думаю, ещё немножко в плюс мне сыграло то, что меня никто не знает. Но теперь не знаю, как дальше на следующих этапах будет», — говорила Лысенко «Матч ТВ».

Алина Лысенко Фото: Пресс-служба ФВСР

Многим казалось, что победа Алины могла быть простой случайностью. Эту теорию россиянка опровергла уже на втором этапе Лиги чемпионов в Апелдорне (Нидерланды). Сначала Лысенко выиграла в спринте, а на следующий день – в кейрине. Причём в обоих гонках наша спортсменка одолела настоящих звёзд: олимпийскую чемпионку Эллесс Эндрюс, чемпионку мира — 2022 Матильду Гро, серебряного призёра ЧМ-2023 Кристину Клонан и Стеффи ван дер Пет.

После этой серии Алина возглавила спринтерский зачёт Лиги чемпионов, опередив ближайшую преследовательницу Марту Байону на 15 очков. Международный союз велосипедистов (UCI) сразу окрестил российскую спортсменку «зажигательной дебютанткой». Но даже после такой похвалы молодая велогонщица не расслаблялась.

«Обе победы дались нелегко. Но в кейрине особенно, потому что после спринта была маленькая пауза. Сейчас будет ещё один день соревнований в Апелдорне. Самое тяжёлое ещё впереди, прошло только два этапа Лиги чемпионов», — заявляла наша велогонщица.

«У меня не было такого опыта»

30 ноября на третьем этапе Лиги чемпионов в Апелдорне (Нидерланды) Лысенко продолжила свою победную серию. Сперва Алина выиграла спринт, а уже через пару часов – кейрин. Россиянка опять превзошла лучших велогонщиц мира!

Что более важно, Лысенко, выиграв пять гонок подряд, установила рекорд турнира. Ещё никто не побеждал так много! Предыдущее достижение делили Эллесс Эндрюс и Харри Лаврейсен, у которых было четыре выигранных гонки подряд. Также Алина увеличила свой отрыв в общем зачёте спринта до 29 очков!

UCI просто расплывается в комплиментах россиянке. «Царствование», «безупречный дебют», «блестящие победы», – такими словами в федерации описывают гонки Лысенко.

И даже показывая такие результаты, Алина остаётся настоящей скромницей.

«Мне одновременно радостно и непривычно от всего внимания ко мне. Для меня это опыт, и я надеюсь, что смогу переварить его. Я благодарна за эти соревнования, так как они дают мне возможность соревноваться вместе со спортивными знаменитостями, которые были на Олимпиаде и чемпионатах мира и Европы. У меня никогда раньше не было такого опыта, и для меня это всё позитивно. Что касается будущего, я не делаю никаких прогнозов. Посмотрим, как будут развиваться события», — пояснила Лысенко пресс-службе UCI.

Впереди россиянке предстоит выступить ещё на двух этапах Лиги чемпионов. Соревнования пройдут 6-7 декабря в Лондоне. И почему-то нет сомнений, что Лысенко выступит там просто превосходно!