Я сказал ничья — будет ничья! Как Дин Лижэнь действует на нервы своему сопернику

Несмотря на внешне бессодержательные ничьи, напряжение в матче на первенство мира – 2024, который принимает Сингапур, растёт. Претендент Гукеш Доммараджу (Индия) никак не может найти свою игру, нервничает, в попытках навязать бой раз за разом принимает сомнительные решения. Чемпион мира Дин Лижэнь (Китай), напротив, спокоен и безмятежен. На пресс-конференции он заявил, что если в прошлом матче за титул с россиянином Яном Непомнящим он плакал от счастья после победы, то сейчас просто будет улыбаться, если выиграет. Такое ощущение, что каждая ничья прибавляет китайскому гроссмейстеру уверенности в завтрашнем дне.

Тем не менее по первым шести партиям бросается в глаза: после выигрыша первого поединка Дин имел прекрасные шансы в третьей партии (где в итоге зевнул фигуру), в результате неточностей соперника имел возможность получить перевес и поиграть на победу в пятой и шестой, но везде даже не пытался использовать свои шансы, железной рукой фиксируя ничью.

В шестом поединке Гукеш даже попытался уклониться от ничьей ценой большого риска. Но Дин Лижэнь ему не позволил: «Если я сказал, что ничья – значит, ничья!» И серией жёстких ходов остудил пыл соперника.

Дин Лижэнь (Китай) — Гукеш Доммараджу (Индия)

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Шестая партия

Подряд зафиксировано три ничьих, но понятно, что бесконечно так продолжаться не может. Тем более все эксперты в один голос говорят, что в случае тай-брейка все шансы на стороне действующего чемпиона мира – Гукеш Доммараджу неважно играет рапид и тем более блиц.

Понятно, что такое течение матча действует на претендента, с учётом его отсутствия опыта в борьбе за корону, несколько депрессивно. Гукешу нужна развязка, нужен выплеск энергии, нужен большой бой!

Уверен, что одна из ближайших партий подарит любителям шахмат настоящее шоу и то самое сражение, которого жаждет Гукеш. А пока счёт равный – 3:3!