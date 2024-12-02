Франция без Дюпона — больше не первая. Как стартовала Мировая серия по регби-7

1 декабря в Объединённых Арабских Эмиратах завершился первый этап Мировой серии по регби-7 сезона-2024/2025. После летней Олимпиады в Париже составы многих сборных сильно обновились: кто-то из игроков завершил карьеру, а кто-то взял перерыв. Женская сборная Австралии, одержавшая победу в прошлом сезоне, но уступившая сборной США в «бронзовом» матче Парижа (12:14), в Дубай привезла пять дебютанток.

Женский турнир стартовал с сенсационного поражения серебряных медалисток из Канады. Япония была сильнее со счётом 40:5. После первого игрового дня без поражений шли сборные Австралии и Новой Зеландии.

Женская сборная Австралии по регби-7 Фото: Izhar Khan/Getty Images

В матче за бронзу этапа сошлись две европейские команды: сборные Великобритании и Франции. Обе не слишком удачно выступили в Париже и были настроены на реабилитацию в глазах собственных болельщиков. Команды до этого встречались на групповом этапе в первый день (тогда сильнее оказались британки – 14:12). Счёт в матче за третье место открыли француженки, они же занесли и вторую попытку, но обе не реализовали. Британки начали отыгрываться, но даже две жёлтые карточки для их соперниц и численное преимущество в два человека на поле не помогли им заработать очки. Регбистки из Франции прекрасно сыграли в защите и контролировали мяч до последнего. Итоговый счёт – 15:12 в пользу Франции.

В финале ожидаемо сошлись Австралия и Новая Зеландия. На недавнем подведении итогов года World Rugby, прошедшем 24 ноября в Монако, австралийка Мэддисон Леви с третьего раза получила награду как лучший игрок в дисциплине регби-7. И на первом же этапе Мировой серии бросилась доказывать, что не зря: за два дня Леви занесла 15 попыток, одну из которых – в финале. С первых секунд поединка за золото австралийки бросились атаковать, занесли две попытки и реализовали их. Вторую, кстати, занесла и реализовала младшая сестра Мэддисон Леви – Теаган. Обе команды занесли по четыре попытки, но австралийские бьющие были точнее – 28:24.

Регби-7. Мировая серия

Результаты первого этапа. Женщины



Матч за 11-е место. Фиджи – Испания – 5:22

Матч за девятое место. Китай – Бразилия – 17:24

Матч за седьмое место. Япония – Канада – 24:22

Матч за пятое место. США – Ирландия – 17:7

Матч за третье место. Великобритания – Франция – 12:15

Финал. Новая Зеландия – Австралия – 24:28 Матч за 11-е место. Фиджи – Испания – 5:22Матч за девятое место. Китай – Бразилия – 17:24Матч за седьмое место. Япония – Канада – 24:22Матч за пятое место. США – Ирландия – 17:7Матч за третье место. Великобритания – Франция – 12:15Финал. Новая Зеландия – Австралия – 24:28

В мужской части турнира внимание к себе приковывала сборная Франции, которой предстояло играть без Антуана Дюпона, выигравшего золото Олимпиады и вернувшегося в классическое регби. Несмотря на достойное выступление, джокера вроде Дюпона действующим чемпионам как Мировой серии, так и Олимпиады не хватило. Зато приятно удивили их соседи-испанцы. Впервые в истории команда смогла добраться до финала, в полуфинале одолев новозеландцев (19:14). Но в финале чуда не случилось, и сборная Фиджи завершила первый этап Мировой серии без единого поражения.

Второй этап пройдет в южноафриканском Кейптауне 7 и 8 декабря.