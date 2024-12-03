Почти половина дистанции позади, а счёт равный. Дин Лижэню пора что-то предпринимать!

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Кажется, у Дина проблемы. LIVE

Сегодня, 3 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего игрока оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После шести партий счёт равный — 3,0 на 3,0 очка.

Седьмая партия начнётся в 12:00 мск. Белыми сыграет Гукеш.

Начало матча получилось бурным: в первой и третьей партиях соперники обменялись победами, однако после первого выходного зрители увидели три подряд ничьих. При этом Гукеш скорее склонен играть на результат, но китайский чемпион пока не даёт ему развернуться и местами сильно сушит игру.

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