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Шахматы, матча за звание чемпиона мира — 2024, Дин Лижэнь — Гукеш Доммараджу: онлайн-трансляция седьмой партии 3 декабря 2024

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Кажется, у Дина проблемы. LIVE
Михаил Чесалин
Дин Лижэнь
Комментарии
Почти половина дистанции позади, а счёт равный. Дин Лижэню пора что-то предпринимать!

Сегодня, 3 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего игрока оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После шести партий счёт равный — 3,0 на 3,0 очка.

Седьмая партия начнётся в 12:00 мск. Белыми сыграет Гукеш.

Начало матча получилось бурным: в первой и третьей партиях соперники обменялись победами, однако после первого выходного зрители увидели три подряд ничьих. При этом Гукеш скорее склонен играть на результат, но китайский чемпион пока не даёт ему развернуться и местами сильно сушит игру.

Для отображения последних сделанных в партии ходов необходимо обновлять страницу. Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.

Live Михаил Чесалин

Дин Лижэнь потратил уже 15 минут. Явно ход ладьёй оказался для него большим сюрпризом.

12:10 Михаил Чесалин

А Дин вообще хорошо себя чувствует сегодня? Со стороны кажется, что у него какие-то проблемы.

12:06 Михаил Чесалин

На седьмом ходу Гукеш делает нестандартный ход Лe1 в стандартной позиции. Возможно, это и есть сюрприз от индийского претендента.

12:03 Михаил Чесалин

Защита Грюнфельда на доске.

12:02 Михаил Чесалин

Дин Лижэнь задумался уже на втором ходу. Ну что такое, чемпион?!

12:00 Михаил Чесалин

А вот и настоящий первый ход от Гукеша: 1.Кf3.

11:59 Михаил Чесалин

На партию никто не опоздал. Гукеш, как обычно, медитирует. Дин, как обычно, принял страдальческий вид. Гроссмейстеры ждут окончания торжественных церемоний: скоро выйдет кто-то из сингапурских министров, чтобы сделать символический первый ход.

11:54 Михаил Чесалин

За семь минут до старта партии игровой зал пуст.

11:47 Михаил Чесалин

До начала партии 15 минут. Главный вопрос дня!

11:04 Михаил Чесалин

Перед выходным Дин и Гукеш выдали умопомрачительную партию. Китайский чемпион мира во что бы то ни стало хотел сделать ничью, а индийский претендент — отбивался. Но чемпион своей цели добился.

Разбор 6-й партии матча за звание чемпиона мира:
Я сказал ничья — будет ничья! Как Дин Лижэнь действует на нервы своему сопернику
Я сказал ничья — будет ничья! Как Дин Лижэнь действует на нервы своему сопернику
11:03 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие поклонники шахмат. Мы начинаем онлайн-трансляцию седьмой партии матча за звание чемпиона мира — 2024. После второго выходного борьба за шахматную корону начинается заново!

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