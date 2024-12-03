Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Кажется, у Дина проблемы. LIVE

Сегодня, 3 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего игрока оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После шести партий счёт равный — 3,0 на 3,0 очка.
Седьмая партия начнётся в 12:00 мск. Белыми сыграет Гукеш.
Начало матча получилось бурным: в первой и третьей партиях соперники обменялись победами, однако после первого выходного зрители увидели три подряд ничьих. При этом Гукеш скорее склонен играть на результат, но китайский чемпион пока не даёт ему развернуться и местами сильно сушит игру.
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Дин Лижэнь потратил уже 15 минут. Явно ход ладьёй оказался для него большим сюрпризом.
А Дин вообще хорошо себя чувствует сегодня? Со стороны кажется, что у него какие-то проблемы.
На седьмом ходу Гукеш делает нестандартный ход Лe1 в стандартной позиции. Возможно, это и есть сюрприз от индийского претендента.
Защита Грюнфельда на доске.
Дин Лижэнь задумался уже на втором ходу. Ну что такое, чемпион?!
А вот и настоящий первый ход от Гукеша: 1.Кf3.
На партию никто не опоздал. Гукеш, как обычно, медитирует. Дин, как обычно, принял страдальческий вид. Гроссмейстеры ждут окончания торжественных церемоний: скоро выйдет кто-то из сингапурских министров, чтобы сделать символический первый ход.
За семь минут до старта партии игровой зал пуст.
До начала партии 15 минут. Главный вопрос дня!
Перед выходным Дин и Гукеш выдали умопомрачительную партию. Китайский чемпион мира во что бы то ни стало хотел сделать ничью, а индийский претендент — отбивался. Но чемпион своей цели добился.
Добрый день, дорогие поклонники шахмат. Мы начинаем онлайн-трансляцию седьмой партии матча за звание чемпиона мира — 2024. После второго выходного борьба за шахматную корону начинается заново!