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Почему отменили Игры дружбы в Москве и Екатеринбурге, когда Россия сможет провести свой аналог Олимпийских игр

Отменить, нельзя позориться. История с Играми дружбы загнала Россию в ловушку
Рустам Имамов
История с Играми дружбы загнала Россию в ловушку
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Любой сценарий выглядит как поражение – и проведение соревнований, и их отмена.

В начале декабря 2024 года президент России Владимир Путин поставил точку на одном из самых амбициозных спортивных проектов эпохи изоляции российского спорта – Играх дружбы. Глава государства постановил отложить их «до особого распоряжения».

Если переводить на гражданский язык с языка чиновников – в текущий исторический момент их проводить не собираются. А если и когда ситуация кардинально поменяется, то с огромной долей вероятности про них никто и не вспомнит. Получается, Томас Бах победил и Россия не смогла организовать свой аналог Олимпиады?

Было принято официальное решение:
Официально
Всемирные игры дружбы отложили до особого решения президента РФ

Единственный относительный успех – фиджитал-Игры в Казани

Год назад, когда стало понятно, что геополитическая напряженность с нами надолго, а значит, и восстанавливать в правах наших спортсменов никто не собирается, в России задумались над организацией собственных соревнований. В общей канве появились разговоры и о независимости в спортивном плане. Тогда ещё министр спорта Олег Матыцин много говорил о том, что активно работает с партнёрами из стран «глобального Юга», чтобы организовать соревнования равных возможностей – без какой-либо политической конъюнктуры. В планах на 2024 год стояли три важнейших старта – Игры БРИКС, Игры будущего и Игры дружбы. И если первые были проектом, стартовавшим ещё в 2019 году, уже с какой-никакой, но собственной историей, то два других турнира – полностью отечественная разработка.

Концепция Игр будущего бросала вызов нашим представлениям о спорте как таковым. Соревноваться предлагалось в фиджитал-дисциплинах – это нечто на грани спорта и компьютерных технологий. И за счёт модернистского содержания фиджитал-Олимпиада в Казани выглядела в итоге наиболее целостно и интересно. Ниша новая, никем не занятая и главное – никем не регулируемая: нет такого международного органа, который наложил бы прямой запрет на участие своих спортсменов в этом мероприятии. За исключением небольшого скандала с лишением спортивного гражданства латвийских хоккеистов всё прошло спокойно, а организаторы отчитывались о рекордных цифрах просмотров на стриминг-платформах. Верить им или нет – решайте сами, но все, кто был тогда в столице Татарстана, подтвердят – как минимум любопытство Игры будущего вызывали.

Игры БРИКС показали, что у «альтернативной» Олимпиады нет будущего

Организация Игр БРИКС представляла из себя уже куда более сложную задачу. Это мультиспортивный старт в классических олимпийских дисциплинах. Накануне, собственно, Олимпиады в Париже. Изначально было понятно, даже если не учитывать фактор «токсичности» России, едва ли кто-то из лидеров в своём виде спорта рискнёт тренировочным планом и приедет в июне в Казань. К тому же хоть Игры БРИКС придумали и не мы, до этого проводились старты в ЮАР, Индии и Китае, отношение к ним было скептическое. Ведь год назад в Дурбане южноафриканцы провели турнир всего в пяти видах спорта, да ещё и с возрастным лимитом. Наша рекордсменка мира Евгения Чикунова на фоне тех, кто приехал тогда в ЮАР, выглядела как человек с другой планеты.

Как вообще прошли Игры БРИКС:
Итоговый медальный зачёт Игр БРИКС. Для России это самый успешный турнир в истории?
Итоговый медальный зачёт Игр БРИКС. Для России это самый успешный турнир в истории?

Перед организаторами Игр БРИКС в Казани поставили задачу, близкую к невыполнимой – собрать рекордное количество участников, стран и видов спорта. И этот принцип, собственно, казанские Игры БРИКС и погубил.

Количество окончательно победило качество. Сколько официально было на Играх БРИКС делегаций, вам до сих пор никто не скажет. Сколько стран приехало в реальности – тем более. Литовский борец Андрюс Мажейка навсегда войдёт в историю спорта, ведь он смог выиграть медаль в татарской борьбе кореш, даже не приехав на соревнования. А ведь были ещё и грузинские самбисты, которые узнали, что их добавили в стартовые листы, у себя дома в Тбилиси. Собрать не удалось даже достаточное число российских атлетов, поэтому в мужском синхронном плавании и в прыжках в воду была уникальная ситуация – чемпион стоял на пьедестале в гордом одиночестве.

Пловцов обманом заставили ждать Игр дружбы и оставили ни с чем

Ходят слухи, что именно имиджевый провал Игр БРИКС, которые вместо того, чтобы стать геополитической спортивной победой, стали поставщиком мемов для соцсетей, заставил организаторов Игр дружбы всерьёз задуматься – а стоит ли их проводить вообще? Изначально именно на них делалась ключевая ставка в спортивном календаре. И надо сказать, что пафос, с которым о проекте рассказывала команда Олега Матыцина, имел свой эффект. Об опасности российской «альтернативы» Олимпиады заговорил даже МОК. Более того, в знаменитом пранке Томас Бах даже помолился «святым Вовану и Лексусу» чтобы Игры дружбы не состоялись. Теперь пранкерам надо всерьёз задуматься, чтобы создать своё религиозное учение – молитвы сработали. Формально Игры отложены «до особого распоряжения». Но на деле пришлось признать поражение. Создать собственную параллельную систему международного спорта не вышло.

Подробности разговора Баха с пранкерами:
Российские пранкеры разоблачили Томаса Баха. Глава МОК действительно наговорил лишнего
Российские пранкеры разоблачили Томаса Баха. Глава МОК действительно наговорил лишнего

Ситуация была тупиковой. Если бы Игры провели, как было запланировано, в сентябре 2024 года, выхлоп от них едва ли был бы серьёзнее, чем от Игр БРИКС. Но на Игры БРИКС никто такую весомую ставку всё-таки не делал, и тот позор удалось из общественной повестки исключить. Игры дружбы после этого перенесли на год. Только вот что должно измениться в 2025-м, чтобы на российские соревнования вне системы МОК приехали звёздные иностранцы? Не решаются даже «дружественные» Бразилия, Китай и Турция, так что всё свелось бы к очередной матчевой встрече Россия – Беларусь. Выделять огромные бюджетные средства на подобное шоу и платить спортсменам призовые, равные победе на классической Олимпиаде, было бы просто нелепо. А теперь вот даже в плавании, где до последнего были против нейтрального статуса, готовятся к поездке на чемпионат мира на короткой воде с выполнением всех обязательств от World Aquatics.

И у меня в связи с этим только один вопрос, а что мешало дать добро на поездку в Париж? Пловчиха Анна Егорова призналась честно, что перед ними поставили вопрос ребром – либо Олимпиада, либо Игры дружбы. С учётом того, что шансы выиграть призовые на Играх дружбы значительно выше (а за Олимпиаду изначально призовые не обговаривались вообще), и она, и вся остальная сборная — за исключением полуамериканца Евгения Сомова и своенравной Юлии Ефимовой — выбрали Игры дружбы. То есть деньги. В результате ни Игр дружбы, ни Олимпиады.

Когда Игры дружбы перенесли, стало ясно – что-то не так:
Российский аналог Олимпиады внезапно перенесли. Это лучшее, что могло с ним случиться
Российский аналог Олимпиады внезапно перенесли. Это лучшее, что могло с ним случиться
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