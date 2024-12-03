Отменить, нельзя позориться. История с Играми дружбы загнала Россию в ловушку

В начале декабря 2024 года президент России Владимир Путин поставил точку на одном из самых амбициозных спортивных проектов эпохи изоляции российского спорта – Играх дружбы. Глава государства постановил отложить их «до особого распоряжения».

Если переводить на гражданский язык с языка чиновников – в текущий исторический момент их проводить не собираются. А если и когда ситуация кардинально поменяется, то с огромной долей вероятности про них никто и не вспомнит. Получается, Томас Бах победил и Россия не смогла организовать свой аналог Олимпиады?

Было принято официальное решение: Официально Всемирные игры дружбы отложили до особого решения президента РФ

Единственный относительный успех – фиджитал-Игры в Казани

Год назад, когда стало понятно, что геополитическая напряженность с нами надолго, а значит, и восстанавливать в правах наших спортсменов никто не собирается, в России задумались над организацией собственных соревнований. В общей канве появились разговоры и о независимости в спортивном плане. Тогда ещё министр спорта Олег Матыцин много говорил о том, что активно работает с партнёрами из стран «глобального Юга», чтобы организовать соревнования равных возможностей – без какой-либо политической конъюнктуры. В планах на 2024 год стояли три важнейших старта – Игры БРИКС, Игры будущего и Игры дружбы. И если первые были проектом, стартовавшим ещё в 2019 году, уже с какой-никакой, но собственной историей, то два других турнира – полностью отечественная разработка.

Концепция Игр будущего бросала вызов нашим представлениям о спорте как таковым. Соревноваться предлагалось в фиджитал-дисциплинах – это нечто на грани спорта и компьютерных технологий. И за счёт модернистского содержания фиджитал-Олимпиада в Казани выглядела в итоге наиболее целостно и интересно. Ниша новая, никем не занятая и главное – никем не регулируемая: нет такого международного органа, который наложил бы прямой запрет на участие своих спортсменов в этом мероприятии. За исключением небольшого скандала с лишением спортивного гражданства латвийских хоккеистов всё прошло спокойно, а организаторы отчитывались о рекордных цифрах просмотров на стриминг-платформах. Верить им или нет – решайте сами, но все, кто был тогда в столице Татарстана, подтвердят – как минимум любопытство Игры будущего вызывали.

Игры БРИКС показали, что у «альтернативной» Олимпиады нет будущего

Организация Игр БРИКС представляла из себя уже куда более сложную задачу. Это мультиспортивный старт в классических олимпийских дисциплинах. Накануне, собственно, Олимпиады в Париже. Изначально было понятно, даже если не учитывать фактор «токсичности» России, едва ли кто-то из лидеров в своём виде спорта рискнёт тренировочным планом и приедет в июне в Казань. К тому же хоть Игры БРИКС придумали и не мы, до этого проводились старты в ЮАР, Индии и Китае, отношение к ним было скептическое. Ведь год назад в Дурбане южноафриканцы провели турнир всего в пяти видах спорта, да ещё и с возрастным лимитом. Наша рекордсменка мира Евгения Чикунова на фоне тех, кто приехал тогда в ЮАР, выглядела как человек с другой планеты.

Перед организаторами Игр БРИКС в Казани поставили задачу, близкую к невыполнимой – собрать рекордное количество участников, стран и видов спорта. И этот принцип, собственно, казанские Игры БРИКС и погубил.

Количество окончательно победило качество. Сколько официально было на Играх БРИКС делегаций, вам до сих пор никто не скажет. Сколько стран приехало в реальности – тем более. Литовский борец Андрюс Мажейка навсегда войдёт в историю спорта, ведь он смог выиграть медаль в татарской борьбе кореш, даже не приехав на соревнования. А ведь были ещё и грузинские самбисты, которые узнали, что их добавили в стартовые листы, у себя дома в Тбилиси. Собрать не удалось даже достаточное число российских атлетов, поэтому в мужском синхронном плавании и в прыжках в воду была уникальная ситуация – чемпион стоял на пьедестале в гордом одиночестве.

Пловцов обманом заставили ждать Игр дружбы и оставили ни с чем

Ходят слухи, что именно имиджевый провал Игр БРИКС, которые вместо того, чтобы стать геополитической спортивной победой, стали поставщиком мемов для соцсетей, заставил организаторов Игр дружбы всерьёз задуматься – а стоит ли их проводить вообще? Изначально именно на них делалась ключевая ставка в спортивном календаре. И надо сказать, что пафос, с которым о проекте рассказывала команда Олега Матыцина, имел свой эффект. Об опасности российской «альтернативы» Олимпиады заговорил даже МОК. Более того, в знаменитом пранке Томас Бах даже помолился «святым Вовану и Лексусу» чтобы Игры дружбы не состоялись. Теперь пранкерам надо всерьёз задуматься, чтобы создать своё религиозное учение – молитвы сработали. Формально Игры отложены «до особого распоряжения». Но на деле пришлось признать поражение. Создать собственную параллельную систему международного спорта не вышло.

Ситуация была тупиковой. Если бы Игры провели, как было запланировано, в сентябре 2024 года, выхлоп от них едва ли был бы серьёзнее, чем от Игр БРИКС. Но на Игры БРИКС никто такую весомую ставку всё-таки не делал, и тот позор удалось из общественной повестки исключить. Игры дружбы после этого перенесли на год. Только вот что должно измениться в 2025-м, чтобы на российские соревнования вне системы МОК приехали звёздные иностранцы? Не решаются даже «дружественные» Бразилия, Китай и Турция, так что всё свелось бы к очередной матчевой встрече Россия – Беларусь. Выделять огромные бюджетные средства на подобное шоу и платить спортсменам призовые, равные победе на классической Олимпиаде, было бы просто нелепо. А теперь вот даже в плавании, где до последнего были против нейтрального статуса, готовятся к поездке на чемпионат мира на короткой воде с выполнением всех обязательств от World Aquatics.

И у меня в связи с этим только один вопрос, а что мешало дать добро на поездку в Париж? Пловчиха Анна Егорова призналась честно, что перед ними поставили вопрос ребром – либо Олимпиада, либо Игры дружбы. С учётом того, что шансы выиграть призовые на Играх дружбы значительно выше (а за Олимпиаду изначально призовые не обговаривались вообще), и она, и вся остальная сборная — за исключением полуамериканца Евгения Сомова и своенравной Юлии Ефимовой — выбрали Игры дружбы. То есть деньги. В результате ни Игр дружбы, ни Олимпиады.