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Шахматы, матч за звание чемпиона мира — 2024: невероятное спасение Дин Лижэня в седьмой партии — разбор

Феноменальная оборона Дин Лижэня. Только настоящий чемпион мог так спасти партию!
Дмитрий Кряквин
Дин Лижэнь
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Китайский гроссмейстер оказался в тяжелейшем положении, но сумел выкрутиться.

Седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам – 2024 стала настоящим разочарованием для индийского претендента Гукеша Доммараджу. Он впервые за весь чемпионский матч сумел по-настоящему доставить проблемы чемпиону мира Дин Лижэню из Китая. Загнал соперника в цейтнот, переиграл в миттельшпиле и заставил перейти в тяжёлый эндшпиль. Индиец всё делал прекрасно, и эта партия должна был стать настоящим бриллиантом в короне нового чемпиона мира Гукеша Доммараджу. Её ещё долго показывали бы детям и учили бы на ней подрастающее поколение.

Все эмоции и сюжетные повороты седьмой партии:
Дин Лижэнь спасся каким-то чудом! Невероятная партия матча за звание чемпиона мира
Live
Дин Лижэнь спасся каким-то чудом! Невероятная партия матча за звание чемпиона мира

Но внезапно всё пошло не по плану! После контроля вместо волнующегося и перепроверяющего себя по 10 раз китайского гроссмейстера внезапно возник неубиваемый и несокрушимый Дин Лижэнь образца 2023 года, времён матча с Яном Непомнящим. Индия уже собиралась праздновать, но чемпион мира собрался и просто феноменальной обороной спас пол-очка!

Китайский шахматист совершил бросок короля в самое сердце позиции белых, и оказалось, что противник ничего не может с этим поделать! Король собственными силами уничтожил самые опасные проходные противника и вернулся обратно. Просто королевская игра этим самым королём!

Гукеш Доммараджу (Индия) — Дин Лижэнь (Китай)

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Седьмая партия

Впервые в текущем матче мы увидели партию-марафон, и этот поединок – неприятный сюрприз для индийского штаба. Мало того, что Гукеш не смог довести свой перевес до победного, так ещё и снова после первого матча публика увидела Дин Лижэня в оптимальной форме, способного держать напряжение по много часов подряд. Проведя цепкую, упорную оборону, сделав целую серию единственных ходов, действующий обладатель титула показал, что отлично готов к поединку и проигрывать не собирается.

Половина матча сыграна. Но впереди ещё семь партий и самое интересное!

Китайский чемпион сильно давит на претендента:
Я сказал ничья — будет ничья! Как Дин Лижэнь действует на нервы своему сопернику
Я сказал ничья — будет ничья! Как Дин Лижэнь действует на нервы своему сопернику
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