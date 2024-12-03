Феноменальная оборона Дин Лижэня. Только настоящий чемпион мог так спасти партию!

Седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам – 2024 стала настоящим разочарованием для индийского претендента Гукеша Доммараджу. Он впервые за весь чемпионский матч сумел по-настоящему доставить проблемы чемпиону мира Дин Лижэню из Китая. Загнал соперника в цейтнот, переиграл в миттельшпиле и заставил перейти в тяжёлый эндшпиль. Индиец всё делал прекрасно, и эта партия должна был стать настоящим бриллиантом в короне нового чемпиона мира Гукеша Доммараджу. Её ещё долго показывали бы детям и учили бы на ней подрастающее поколение.

Но внезапно всё пошло не по плану! После контроля вместо волнующегося и перепроверяющего себя по 10 раз китайского гроссмейстера внезапно возник неубиваемый и несокрушимый Дин Лижэнь образца 2023 года, времён матча с Яном Непомнящим. Индия уже собиралась праздновать, но чемпион мира собрался и просто феноменальной обороной спас пол-очка!

Китайский шахматист совершил бросок короля в самое сердце позиции белых, и оказалось, что противник ничего не может с этим поделать! Король собственными силами уничтожил самые опасные проходные противника и вернулся обратно. Просто королевская игра этим самым королём!

Гукеш Доммараджу (Индия) — Дин Лижэнь (Китай)

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Седьмая партия

Впервые в текущем матче мы увидели партию-марафон, и этот поединок – неприятный сюрприз для индийского штаба. Мало того, что Гукеш не смог довести свой перевес до победного, так ещё и снова после первого матча публика увидела Дин Лижэня в оптимальной форме, способного держать напряжение по много часов подряд. Проведя цепкую, упорную оборону, сделав целую серию единственных ходов, действующий обладатель титула показал, что отлично готов к поединку и проигрывать не собирается.

Половина матча сыграна. Но впереди ещё семь партий и самое интересное!