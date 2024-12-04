Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Сегодня будет «договорняк»? LIVE

Сегодня, 4 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего на планете оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После семи партий счёт равный — 3,5 на 3,5 очка.

Начало партии в 12:00 мск. Белыми фигурами сыграет Дин Лижэнь.

Седьмая партия, сыгранная накануне, получилась самой энергозатратной и сложной для обоих шахматистов. И Дин, и Гукеш оказывались в серьёзном цейтноте, причём индийский претендент был расстроен тем, что владел преимуществом, но не реализовал его. Не исключено, что после такой схватки гроссмейстеры пойдут на относительно быструю мировую, особенно с учётом того, что белый цвет сегодня у обычно не обостряющего Дина.

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