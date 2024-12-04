Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Сегодня будет «договорняк»? LIVE

Сегодня, 4 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего на планете оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После семи партий счёт равный — 3,5 на 3,5 очка.
Начало партии в 12:00 мск. Белыми фигурами сыграет Дин Лижэнь.
Седьмая партия, сыгранная накануне, получилась самой энергозатратной и сложной для обоих шахматистов. И Дин, и Гукеш оказывались в серьёзном цейтноте, причём индийский претендент был расстроен тем, что владел преимуществом, но не реализовал его. Не исключено, что после такой схватки гроссмейстеры пойдут на относительно быструю мировую, особенно с учётом того, что белый цвет сегодня у обычно не обостряющего Дина.
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Спасшийся Дин Лижэнь после партии улыбался. А эта улыбка китайского чемпиона, как мы знаем, дорогого стоит.
Дин Лижэнь после 7-й партии
Фото: FIDE / Maria Emelianova
Дин Лижэнь после партии признавался, что спасся буквально чудом.
Седьмая партия получилась, пожалуй, самой трудной и яркой. Гукеш добыл преимущество, загнал своего соперника в жёсткий цейтнот, но дожать так и не сумел.
Первая половина матча позади. После семи сыгранных классических партий счёт равный — 3,5 на 3,5 очка. Напомним, что в первой же партии Дин Лижэнь огорчил Гукеша Доммараджу. Но претендент из Индии дал чемпиону достойный ответ в третий игровой день.
Добрый день, уважаемые поклонники шахмат. Приветствуем вас в онлайн-трансляции 8-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Сегодня Дин Лижэнь будет играть белыми фигурами.