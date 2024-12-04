Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Шахматы, матч за звание чемпиона мира — 2024, Дин Лижэнь — Гукеш Доммараджу: онлайн-трансляция восьмой партии 4 декабря 2024

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Сегодня будет «договорняк»? LIVE
Михаил Чесалин
Гукеш Доммараджу и Дин Лижэнь
Комментарии
После тяжёлой схватки накануне гроссмейстеры могут начать экономить силы.

Сегодня, 4 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего на планете оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После семи партий счёт равный — 3,5 на 3,5 очка.

Начало партии в 12:00 мск. Белыми фигурами сыграет Дин Лижэнь.

Седьмая партия, сыгранная накануне, получилась самой энергозатратной и сложной для обоих шахматистов. И Дин, и Гукеш оказывались в серьёзном цейтноте, причём индийский претендент был расстроен тем, что владел преимуществом, но не реализовал его. Не исключено, что после такой схватки гроссмейстеры пойдут на относительно быструю мировую, особенно с учётом того, что белый цвет сегодня у обычно не обостряющего Дина.

Для отображения последних сделанных в партии ходов необходимо обновлять страницу. Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.

Live Михаил Чесалин

Спасшийся Дин Лижэнь после партии улыбался. А эта улыбка китайского чемпиона, как мы знаем, дорогого стоит.

Дин Лижэнь после 7-й партии

Дин Лижэнь после 7-й партии

Фото: FIDE / Maria Emelianova

11:12 Михаил Чесалин

Дин Лижэнь после партии признавался, что спасся буквально чудом.

11:11 Михаил Чесалин

Седьмая партия получилась, пожалуй, самой трудной и яркой. Гукеш добыл преимущество, загнал своего соперника в жёсткий цейтнот, но дожать так и не сумел.

Разбор седьмой партии от гроссмейстера:
Феноменальная оборона Дин Лижэня. Только настоящий чемпион мог так спасти партию!
Феноменальная оборона Дин Лижэня. Только настоящий чемпион мог так спасти партию!
11:10 Михаил Чесалин

Первая половина матча позади. После семи сыгранных классических партий счёт равный — 3,5 на 3,5 очка. Напомним, что в первой же партии Дин Лижэнь огорчил Гукеша Доммараджу. Но претендент из Индии дал чемпиону достойный ответ в третий игровой день.

11:09 Михаил Чесалин

Добрый день, уважаемые поклонники шахмат. Приветствуем вас в онлайн-трансляции 8-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Сегодня Дин Лижэнь будет играть белыми фигурами.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android