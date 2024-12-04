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Лучшие российские пловцы выступят на чемпионате мира – 2024 по плаванию в Будапеште, Чикунова и Ефимова тоже поплывут!

Лучших российских пловцов пустили на чемпионат мира. Наши возвращаются после отстранения!
Татьяна Постникова
Российских пловцов пустили на чемпионат мира
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Ефимовой, Чикуновой и других сильных россиян не было на международной арене три года.

Последним крупным международным стартом для российских пловцов был чемпионат мира по плаванию на короткой воде в декабре 2021 года. Потом началась специальная военная операция, атлетов надолго отстранили.

И наконец спустя три года сильнейшие российские пловцы возвращаются. В сильнейшем составе сборная России допущена до участия на ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште!

27 российских спортсменов уже получили нейтральный статус. Хочется верить, что иных препятствий к поездке в Венгрию не возникнет.

«В такие сжатые сроки ещё никто не работал»

Новость о допуске россиян на ЧМ на короткой воде в Будапеште прогремела в конце ноября, аккурат перед стартом чемпионата России на короткой воде в Санкт-Петербурге.

Ситуация выглядела действительно сумбурной. Старт ЧМ в Будапеште назначен на 10 декабря, и буквально за пару недель пловцам предстояло не только пройти отбор, но и получить нейтральный статус, для которого нужны допинг-пробы международного тестирования и визы.

«Думаю, в такие сжатые сроки никто ещё не работал — когда за 20 дней до старта чемпионата мира 10 декабря мы получили разрешение на отборочный статус нашего турнира. Понятное дело, что многие психологически не были готовы – ни спортсмены, ни даже сама организация, которая дала разрешение. Всем приходится сейчас работать в ускоренном режиме.

Два дня прошедшего в Санкт-Петербурге чемпионата России попали на выходные, поэтому нам продлили сроки отбора, открыли систему регистрации на чемпионат мира. Спортсмены получают статусы, всё в быстром режиме. Сейчас не хватает официального приглашения, которое мы, наверное, завтра получаем и бежим за визами. Ещё многое будет зависеть от того, как будет работать посольство», – рассказывал вице‑президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Евгений Коротышкин RG.

На чемпионате России в Санкт-Петербурге не обошлось без крутых историй:
У российского пловца — лучший результат сезона в мире. Бородин превзошёл самого Маршана!
У российского пловца — лучший результат сезона в мире. Бородин превзошёл самого Маршана!

Казалось, что сделать всё в столь сжатые сроки невозможно, однако иногда чудеса случаются. 3 декабря в ФВВСР сообщили, что 27 российских спортсменов получили нейтральный статус для выступления на ЧМ. Удивительно, но удалось решить вопрос даже с международными допинг-пробами!

«Мы обсуждали эту ситуацию с World Aquatics. По приезде ребята будут протестированы, нейтральный статус можно получить, уже находясь на месте. Если бы у нас не было шансов, в World Aquatics сообщили бы об этом. Может, для кого‑то со стороны всё это выглядит сумбурно, но мы используем все шансы в нынешней ситуации и принимаем решения в диалоге с World Aquatics», – заявил Коротышкин «Матч ТВ».

Сильнейший состав

Ещё один сюрприз – в список тех 27 счастливчиков с нейтральным статусом вошли и топы. Допуск на ЧМ получила рекордсменка мира Евгения Чикунова, серебряный призёр ЧМ-2021 на короткой воде Илья Бородин, многократный призёр ЧМ Кирилл Пригода, талантливый юниор Мирон Лифинцев.

Полный список россиян, получивших нейтральный статус
Женщины: Евгения Чикунова, Елизавета Агапитова, Виктория Блинова, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Арина Суркова, Алина Гайфутдинова, Дарья Трофимова, Софья Дьякова.

Мужчины: Роман Акимов, Илья Бородин, Роман Шевляков, Александр Жигалов, Олег Костин, Павел Самусенко, Кирилл Мартынычев, Алексей Сударев, Александр Щёголев, Мирон Лифинцев, Савелий Лузин, Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Алексей Ткачёв, Дмитрий Савенко, Дмитрий Жаворонков и Егор Корнев.

Также на ЧМ в Венгрии в состав попадают Юлия Ефимова и Андрей Минаков, у которых уже есть нейтральный статус.

Минаков в этом сезоне уже взял медаль на международном турнире:
Россия снова в деле! Наш пловец добыл первую медаль на международной арене с 2021 года
Россия снова в деле! Наш пловец добыл первую медаль на международной арене с 2021 года

В списке не оказалось звёзд Олимпиады в Токио Евгения Рылова и Климента Колесникова, но оба спортсмена решили пропустить турнир по собственному желанию. Евгений даже не стал отбираться на соревнования, Климент отказался от поездки, чтобы восстановить здоровье.

Визовый вопрос

Вообще, российские спортсмены могли бы участвовать в крупных международных турнирах на протяжении последнего года, но правила допуска от World Aquatics были слишком строгими. Тогда Всероссийская федерация плавания посчитала условия неприемлемыми.

21 ноября международная федерация серьёзно смягчила правила для россиян, и ситуация изменилась. Теперь в соревнованиях могут участвовать представители ЦСКА и «Динамо», на дистанцию может быть заявлено более одного человека, а пловцы могут состязаться в эстафетах. Но что гораздо важнее — отбор на крупные турниры вроде ЧЕ и ЧМ теперь стал возможен и на внутренних стартах.

В начале октября World Aquatics уже пыталась смягчить условия:
Шум из ничего. Российских пловцов подразнили смягчением условий допуска, но всё отменили
Шум из ничего. Российских пловцов подразнили смягчением условий допуска, но всё отменили

Собственно, такое потепление и дало шанс нашим пловцам попасть на ЧМ в Будапеште.

Правда, пока рано говорить, что все спортсмены, получившие нейтральный статус, точно выступят на турнире. Пловцам ещё необходимо получить визы. В конце ноября Евгений Коротышкин сообщал, что процесс уже запущен.

«В консульстве нас заверили, Дмитрий Аркадьевич Мазепин лично подключался к этому вопросу, что к 7 декабря у нас должны быть визы. Должны успеть», – пояснил Коротышкин «Матч ТВ».

После решения консульства уже можно будет окончательно радоваться поездке наших пловцов на ЧМ. Ведь по россиянам и их медалям на международных турнирах мы все очень соскучились.

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