Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. А дебютная «бомба» будет? LIVE

Сегодня, 5 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего на планете оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После восьми партий счёт равный — 4 на 4 очка.
Девятая партия начнётся в 12:00 мск. Белыми сыграет Гукеш.
Несмотря на то что в последних партиях гроссмейстеры делят очки, борьба очень напряжённая. Например, в восьмой партии шансы на победу по очереди обретали оба шахматиста. Есть ощущение, что индиец имеет лучшую дебютную подготовку, поэтому сегодня мы вправе ждать большого сюрприза.
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Шахматисты, кстати, уже в креслах. Выравнивают фигуры и ждут торжественных объявлений от Мориса Эшли.
Пока до партии есть пять минут, посмотрите это мемное видео с чилящим Дином.
А что делает Дин? Дин чиллит! Если что, это популярный нынче мем.
Дин подходит к игровому залу первым. Его секундант Рихард Раппорт не отстаёт от него ни на шаг.
А вы как считаете, будет сегодня победитель?
Гроссмейстер и комментатор Сергей Шипов считает, что девятая партия станет результативной. Об этом он написал в телеграм-канале Crestbook.
«Сегодня мы увидим девятую партию чемпионского матча. Финиш близится, а результативных партий всё нет. Думаю, это произойдёт сегодня!»
Ярое стремление Гукеша победить принесёт свои плоды. Убьёт или убьётся!
«Первая партия была сомнительной. В остальном я играю неплохо», — заверил вчера всех Гукеш на пресс-конференции. И стремления к победе индийскому претенденту явно не занимать. Вчера он не пошёл на ничью, даже когда стоял в позиции похуже. До конца верил в собственный выигрыш!
Добрый день, уважаемые поклонники шахмат. Мы начинаем онлайн-трансляцию девятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Счёт пока равный. Гукеш сегодня сыграет белыми.