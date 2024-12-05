Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. А дебютная «бомба» будет? LIVE

Сегодня, 5 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего на планете оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После восьми партий счёт равный — 4 на 4 очка.

Девятая партия начнётся в 12:00 мск. Белыми сыграет Гукеш.

Несмотря на то что в последних партиях гроссмейстеры делят очки, борьба очень напряжённая. Например, в восьмой партии шансы на победу по очереди обретали оба шахматиста. Есть ощущение, что индиец имеет лучшую дебютную подготовку, поэтому сегодня мы вправе ждать большого сюрприза.

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