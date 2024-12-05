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Шахматы, матч за звание чемпиона мира — 2024, Дин Лижэнь — Гукеш Доммараджу: онлайн-трансляция девятой партии 5 декабря 2024

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. А дебютная «бомба» будет? LIVE
Михаил Чесалин
Гукеш Доммараджу
Комментарии
Индийский претендент играет белыми. Пришло время выкладывать лучшие домашние заготовки!

Сегодня, 5 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего на планете оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После восьми партий счёт равный — 4 на 4 очка.

Девятая партия начнётся в 12:00 мск. Белыми сыграет Гукеш.

Несмотря на то что в последних партиях гроссмейстеры делят очки, борьба очень напряжённая. Например, в восьмой партии шансы на победу по очереди обретали оба шахматиста. Есть ощущение, что индиец имеет лучшую дебютную подготовку, поэтому сегодня мы вправе ждать большого сюрприза.

Для отображения последних сделанных в партии ходов необходимо обновлять страницу. Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.

Live Михаил Чесалин

Шахматисты, кстати, уже в креслах. Выравнивают фигуры и ждут торжественных объявлений от Мориса Эшли.

11:55 Михаил Чесалин

Пока до партии есть пять минут, посмотрите это мемное видео с чилящим Дином.

11:54 Михаил Чесалин

А что делает Дин? Дин чиллит! Если что, это популярный нынче мем.

11:50 Михаил Чесалин

Дин подходит к игровому залу первым. Его секундант Рихард Раппорт не отстаёт от него ни на шаг.

11:31 Михаил Чесалин

А вы как считаете, будет сегодня победитель?

11:29 Михаил Чесалин

Гроссмейстер и комментатор Сергей Шипов считает, что девятая партия станет результативной. Об этом он написал в телеграм-канале Crestbook.

«Сегодня мы увидим девятую партию чемпионского матча. Финиш близится, а результативных партий всё нет. Думаю, это произойдёт сегодня!»

Ярое стремление Гукеша победить принесёт свои плоды. Убьёт или убьётся!
11:05 Михаил Чесалин

«Первая партия была сомнительной. В остальном я играю неплохо», — заверил вчера всех Гукеш на пресс-конференции. И стремления к победе индийскому претенденту явно не занимать. Вчера он не пошёл на ничью, даже когда стоял в позиции похуже. До конца верил в собственный выигрыш!

11:03 Михаил Чесалин

Восьмая партия получилась очень насыщенной и напряжённой. Выиграть могли оба, но в итоге эмоциональная схватка завершилась боевой ничьей.

Все сюжетные повороты 8-й партии:
Проиграли оба. Шахматисты задрожали в матче за звание чемпиона мира — 2024
Live
Проиграли оба. Шахматисты задрожали в матче за звание чемпиона мира — 2024
11:01 Михаил Чесалин

Добрый день, уважаемые поклонники шахмат. Мы начинаем онлайн-трансляцию девятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Счёт пока равный. Гукеш сегодня сыграет белыми.

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