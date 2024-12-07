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Шахматы, матч за звание чемпиона мира — 2024, Дин Лижэнь — Гукеш Доммараджу: онлайн-трансляция 10-й партии 7 декабря 2024

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Развязка совсем близко! LIVE
Михаил Чесалин
ЧМ по шахматам — 2024, 10-я партия. LIVE
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Дин Лижэнь белыми фигурами постарается пробить оборону дерзкого претендента.

Сегодня, 7 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего на планете оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После девяти партий счёт равный — 4,5 на 4,5 очка.

10-я партия начнётся в 12:00 мск. Белыми сыграет Дин Лижэнь.

Гроссмейстеры выдали бурное начало матча и обменялись победами ещё перед первым выходным, но после него была серия из шести ничьих. Впрочем, побеждать кому-то всё равно придётся, ведь развязка уже близка: осталось сыграть всего пять классических партий.

Для отображения последних сделанных в партии ходов необходимо обновлять страницу. Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.

Live Михаил Чесалин

Последние шесть партий матча завершились вничью, но скучных среди них не было. Гроссмейстеры обмениваются ударами за доской, то один, то другой владеет перевесом. И даже в 9-й партии, наиболее равной из тех, что были до выходного, Гукеш мог претендовать на выигрыш.

Как сложилась предыдущая партия матча за титул?
А где инстинкт убийцы? Гукеш снова простил бедного Дин Лижэня в матче за корону
Live
А где инстинкт убийцы? Гукеш снова простил бедного Дин Лижэня в матче за корону
11:29 Михаил Чесалин

До конца матча осталось всего пять классических партий. Напряжение нарастает, но, вот например, Гукеш на это особого внимания не обращается. Наоборот, вдохновляется скорым финалом.

От того, что конец матча приближается, он становится только более захватывающим.
11:26 Михаил Чесалин

Добрый день, уважаемые поклонники шахмат. Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию 10-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Сегодня действующий чемпион мира Дин Лижэнь возьмёт в руки белые фигуры. Претендент Гукеш Доммараджу будет играть чёрными.

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