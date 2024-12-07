Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Развязка совсем близко! LIVE

Сегодня, 7 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего на планете оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После девяти партий счёт равный — 4,5 на 4,5 очка.

10-я партия начнётся в 12:00 мск. Белыми сыграет Дин Лижэнь.

Гроссмейстеры выдали бурное начало матча и обменялись победами ещё перед первым выходным, но после него была серия из шести ничьих. Впрочем, побеждать кому-то всё равно придётся, ведь развязка уже близка: осталось сыграть всего пять классических партий.

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