Гаут Гаут поставил на уши всю Австралию и не только.

16-летний бегун из Африки бьёт один рекорд за другим. В мире растёт новый Усэйн Болт?

Мир лёгкой атлетики в возбуждении. Всех разрывает парень, которому прочат лавры Усэйна Болта. Он набегает на финиш словно ракета!

Побил рекорд, который держался 56 лет

Австралиец Гаут Гаут на национальных юношеских школьных соревнованиях в Брисбене пробежал 100-метровку за 10,04. С ума сойти! Это четвёртый результат в истории в категории до 18 лет в мире.

Это произошло в полуфинале, когда на треке дул ветер в спину (+3,4 м/с). В решающем забеге он выдал 10,17 (+0,9 м/с), и это тоже весьма недурно. Со второй попытки Гауту засчитали рекорд Австралии в возрасте до 18 лет.

Гаут Гаут Фото: Cameron Spencer/Getty Images

«Я уже давно гнался за этим национальным рекордом. Подумал, что у меня получилось в полуфинале, но там был сумасшедший попутный ветер. Поэтому сейчас я просто справился с задачей», – сказал Гаут Athletics Australia.

Затем Гаут выступил и на 200 м. В полуфинале показал 20,38, а финал пробежал за 20,04. Сказать, что это круто, – ничего не сказать.

Ему удалось побить и взрослый рекорд страны, который держался 56 лет и был установлен ещё Питером Норманом (20,06). Теперь перед Гаутом стоит время легенды – Усэйна Болта, который в 2004 году показал 19,93 в категории до 18 лет. Есть ощущение, что Гаут может дотянуться и до него.

Три года назад Болт говорил так: Усэйн Болт: в этом поколении нет парней, которые могли бы побить мои рекорды

Сразу после сумасшедшей 100-метровки спринтер рассказал, что уже в январе будет тренироваться с Ноа Лайлзом. Неплохо так для 16-летнего парня, да?

«В январе я поеду за границу, чтобы тренироваться с Ноа Лайлзом и его тренером Лэнсом Брауманом. Надеюсь, я смогу отобраться на чемпионат мира в Токио. Если нет, то просто буду заканчивать школу».

Но школа отошла на второй план. На 200-метровке он точно отобрался на взрослый ЧМ, который пройдёт в сентябре 2025-го в Токио.

Заинтересованы в нём и крупные бренды. Adidas уже подписал профессиональный контракт со спортсменом. И это только начало.

Семья Гаута родом из Южного Судана

Вообще, парень родом из Южного Судана. За несколько месяцев до рождения парня, в 2006 году, его родители переехали в Квинсленд. В детстве спринтер гонял мяч и считал своим кумиром Криша. Но пошёл другой дорогой.

То, что в лёгкой атлетике Гаут всерьёз и надолго, стало ясно два года назад. Тогда ещё 14-летний парень пробежал сотку за 10,57. В 14 лет! А с 2023 года австралийский бегун не даёт никому себя обыграть на турнирах до 18 и до 20 лет, постепенно приближаясь ко взрослым рекордам.

Гаут Гаут Фото: Cameron Spencer/Getty Images

У парня сумасшедшее желание стать лучшим на планете.

«Что меня мотивирует? Хм, думаю только олимпийская золотая медаль, которую я выиграю для Австралии. Я буду первым в истории спринтером из Австралии, кому это удалось. Эта мысль не даёт мне спать по ночам», – сказал он в интервью ABC Sport.

Кажется, мы знаем, кто будет главной звездой сборной Австралии на домашней Олимпиаде в 2032 году. На тот момент Гауту исполнится 24 года. Но нет никаких сомнений, что уже в Лос-Анджелесе этот вундеркинд будет обыгрывать многих титулованных. Возможно, и Ноа Лайлза.

Да здравствует новый король?