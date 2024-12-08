Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Претендент должен атаковать! LIVE

Сегодня, 8 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего на планете оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После 10 партий счёт равный — 5,0 на 5,0 очка.
11-я партия начнётся в 12:00 мск. Белыми фигурами сыграет Гукеш.
Матч постепенно близится к своему завершению. Шахматистам осталось провести лишь по две классических партии белыми фигурами. Поэтому, если какие-то ферзи в рукаве ещё остались, их пора уже ставить на стол. Гукеш просто обязан показать дебютную бомбу и рвануть в атаку!
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А вот и дебютная бомба от Гукеша. Какая необычная структура образовалась!
Всё готово к началу партии. Шахматисты в креслах, доска с фигурами перед ними. Сейчас пройдут официальные церемонии, и Гукеш сделает первый ход. Интересно, какой?
Как сложится концовка этого чемпионского матча?
После 10-й партии на пресс-конференции гроссмейстерам напомнили о том, что концовка матча всё ближе. Дин Лижэнь отреагировал философски:
Пространства для ошибок меньше. Каждое поражение будет ухудшать положение.
Гукеш же заверил, что просто будет играть в свои лучшие шахматы:
Любопытно, что вчерашняя партия оказалась одной из самых точных за всю историю титульных матчей. Компьютер оценил качество игры обоих гроссмейстеров более чем на 99%. Но борьбы-то не было!
10-я партия получилась самой мирной за весь матч. Уже после 20 ходов гроссмейстеры поняли, что на доске ничья, но были вынуждены провести за доской ещё час, чтобы найти эту ничью формально, для протокола. Ведь до 40-го хода без троекратного повторения ходов жать друг другу руки нельзя.
Здравствуйте, уважаемые поклонники шахмат. Сегодня 11-й игровой день матча за звание чемпиона мира. Гукеш возьмёт в руки белые фигуры и попытается нанести Дину решающий удар. А когда, если не сейчас? В «классику» осталось сыграть всего-то четыре партии!