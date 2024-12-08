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Шахматы, матч за звание чемпиона мира — 2024, Дин Лижэнь — Гукеш Доммараджу: онлайн-трансляция 11-й партии 8 декабря 2024 года

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Претендент должен атаковать! LIVE
Михаил Чесалин
Гукеш Доммараджу
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Гукеш в предпоследний раз играет белым цветом. Свой шанс нужно использовать!

Сегодня, 8 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего на планете оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После 10 партий счёт равный — 5,0 на 5,0 очка.

11-я партия начнётся в 12:00 мск. Белыми фигурами сыграет Гукеш.

Матч постепенно близится к своему завершению. Шахматистам осталось провести лишь по две классических партии белыми фигурами. Поэтому, если какие-то ферзи в рукаве ещё остались, их пора уже ставить на стол. Гукеш просто обязан показать дебютную бомбу и рвануть в атаку!

Для отображения последних сделанных в партии ходов необходимо обновлять страницу. Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.

Live Михаил Чесалин

А вот и дебютная бомба от Гукеша. Какая необычная структура образовалась!

11:59 Михаил Чесалин

Всё готово к началу партии. Шахматисты в креслах, доска с фигурами перед ними. Сейчас пройдут официальные церемонии, и Гукеш сделает первый ход. Интересно, какой?

11:31 Михаил Чесалин

Как сложится концовка этого чемпионского матча?

11:31 Михаил Чесалин

После 10-й партии на пресс-конференции гроссмейстерам напомнили о том, что концовка матча всё ближе. Дин Лижэнь отреагировал философски:

Пространства для ошибок меньше. Каждое поражение будет ухудшать положение.

Гукеш же заверил, что просто будет играть в свои лучшие шахматы:

11:15 Михаил Чесалин

Любопытно, что вчерашняя партия оказалась одной из самых точных за всю историю титульных матчей. Компьютер оценил качество игры обоих гроссмейстеров более чем на 99%. Но борьбы-то не было!

11:14 Михаил Чесалин

10-я партия получилась самой мирной за весь матч. Уже после 20 ходов гроссмейстеры поняли, что на доске ничья, но были вынуждены провести за доской ещё час, чтобы найти эту ничью формально, для протокола. Ведь до 40-го хода без троекратного повторения ходов жать друг другу руки нельзя.

Все эмоции 10-й партии чемпионского матча:
Что за издевательство над шахматами?! Чемпиону и претенденту не позволяли закончить партию
Live
Что за издевательство над шахматами?! Чемпиону и претенденту не позволяли закончить партию
11:12 Михаил Чесалин

Здравствуйте, уважаемые поклонники шахмат. Сегодня 11-й игровой день матча за звание чемпиона мира. Гукеш возьмёт в руки белые фигуры и попытается нанести Дину решающий удар. А когда, если не сейчас? В «классику» осталось сыграть всего-то четыре партии!

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