Гукеш в предпоследний раз играет белым цветом. Свой шанс нужно использовать!

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Претендент должен атаковать! LIVE

Сегодня, 8 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего на планете оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После 10 партий счёт равный — 5,0 на 5,0 очка.

11-я партия начнётся в 12:00 мск. Белыми фигурами сыграет Гукеш.

Матч постепенно близится к своему завершению. Шахматистам осталось провести лишь по две классических партии белыми фигурами. Поэтому, если какие-то ферзи в рукаве ещё остались, их пора уже ставить на стол. Гукеш просто обязан показать дебютную бомбу и рвануть в атаку!

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