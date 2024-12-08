Ошибка, которая погубила чемпиона. Разбор поражения Дин Лижэня в матче за корону

Первые 10 партий матча за звание чемпиона мира по шахматам – 2024 в Сингапуре посрамили прогнозы скептиков. Заранее похороненный всеми чемпион мира Дин Лижэнь на равных бился с могучим молодым претендентом Гукешем Доммараджу. Казалось даже, что сыграй где-то китайский гроссмейстер более амбициозно – он уже мог бы вести в счёте против юного индуса. Но 11-я партия обернулась для чемпиона катастрофой.

Именно в этой партии вылез давний недуг Дин Лижэня, который терзал его весь год после победы в матче с россиянином Яном Непомнящим – тяжёлые, невероятные одноходовые зевки в тот момент, когда Дин находился под напряжением. И которого раз за разом не выдерживал.

Когда китайский гроссмейстер вдруг на ровном месте зевнул коня – вспомнилось, как он зевнул мат в партии против экс-чемпиона мира Магнуса Карлсена, в партии, которую имел все основания не проиграть.

Вот и сейчас Дин Лижэнь неплохо играл, действовал с выдумкой, заставлял корпеть своего соперника и вдруг… сдался фактически в один ход!

Гукеш Доммараджу (Индия) — Дин Лижэнь (Китай)

Матч за звание чемпиона мира — 2024. 11-я партия

Всё, это конец? Остаётся всего три партии! Неужели 18-летний Гукеш Доммараджу станет новым и самым молодым чемпионом мира в истории шахмат? Нет, я бы так легко не списывал со счетов Дин Лижэня. Сколько раз его хоронили в матче с Непомнящим! Нервный сбой, утечка подготовки, зевки в цейтноте, отставание в счёте. И вдруг на самом финише китаец воскрес, заиграл в бисову силу, и корона так и не вернулась в Россию…

Разумеется, в матче произошёл резкий крен на индийскую сторону, и теперь Гукеш снова находится в статусе главного фаворита, ведя в счёте 6:5. Но решающая битва в сингапурском противостоянии ещё впереди!