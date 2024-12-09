Китайский чемпион уступает в счёте. Ему необходимо выиграть партию на заказ.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Дин Лижэню нужно срочно спасаться! LIVE

Сегодня, 9 декабря, в Сингапуре продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Статус лучшего на планете оспаривают действующий чемпион Дин Лижэнь (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия). После 11 партий претендент ведёт — 6,0 на 5,0.

12-я партия начнётся в 12:00 мск. Белыми фигурами сыграет Дин Лижэнь.

В минувшее воскресенье индийский гроссмейстер сделал широкий шаг к победе. Он всю партию терзал чемпиона и вынудил того проиграть партию в один ход. Гукеш впервые за весь матч вышел вперёд, а ведь шахматистам осталось провести всего-то три партии с классическим контролем.

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