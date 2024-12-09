«Похоже на чемпионат мира!» Турнир лучших российских гимнастов завершился драмой

В Москве завершился первый сезон гимнастической Премьер-лиги – турнира, в котором гимнасты-любители сражаются под знамёнами команд признанных чемпионов. И битва за трофей прошла по всем канонам спортивной драмы.

Новый турнир заслуживает того, чтобы за ним последить!

Быстрый старт

Гимнастическая Премьер-лига, созданная по инициативе Никиты Нагорного, стартовала в начале ноября и с тех пор путешествовала по разным городам России. По итогам первых двух этапов, где восемь команд соревновались между собой, были определены участники плей-офф

В конце ноября прошли полуфиналы. ГК «Львы» с капитаном Кириллом Прокопьевым обыграл «Динамо» под руководством Артура Далалояна (18:12). А «Крылатые барсы» с Даниелом Мариновым разобрались с Tavros, наставником которого был Иван Стретович (19:16).

Финал и матч за третье место прошли 8 декабря в Москве. К решающим поединкам в правилах появились некоторые новшества. Во-первых, все баллы, полученные на предыдущих стадиях, были аннулированы, поэтому гимнастам предстояло биться с нуля. Кроме того, финалистам разрешили включить в состав по одному легионеру. Так в «Крылатых барсах» появился призёр Кубка мира Асан Салимов (Казахстан), а в ГК «Львы» – двукратный призёр Олимпийских игр Артур Давтян (Армения).

Составы команд в финале гимнастической Премьер-лиги



«Крылатые барсы»: Артём Плешкин, Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Никита Андронов, Станислав Исаев, Даниэль Шаров, Иван Антонихин, а также Асан Салимов (Казахстан). Капитан –



ГК «Львы»: Максим Подсевалов, Тимур Садыков, Дмитрий Миськов, Владислав Новокшонов, Виталий Суходольский, Виктор Шувалов, а также Артём Плешкин, Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Никита Андронов, Станислав Исаев, Даниэль Шаров, Иван Антонихин, а также Асан Салимов (Казахстан). Капитан – Даниел Маринов Максим Подсевалов, Тимур Садыков, Дмитрий Миськов, Владислав Новокшонов, Виталий Суходольский, Виктор Шувалов, а также Артур Давтян (Армения). Капитан – Кирилл Прокопьев.

Драматичная развязка

Кажется, никто не ожидал, что борьба команд, состоящих в основном из гимнастов, не входящих в сборную России, будет настолько крутой.

Соревнования проходили в духе медиалиг в других видах спорта. Это означало, что, помимо привычной спортивной составляющей, зрители могли следить за закулисьем турнира: эмоциями тренеров, разговорами внутри команды. Крутую атмосферу единения создавали и ведущие, которые брали у спортсменов комментарии до и после выхода на помост.

При этом, в отличие от обычных турниров высокого уровня, гимнасты могли свободно выбегать прямо к снарядам после завершения выступления своего партнёра по команде. Это добавляло красок соревнованиям, ведь зрители могли наблюдать за искренними эмоциями спортсменов.

Команды выдали красивую борьбу. После вольных упражнений в небольшой отрыв ушли «Крылатые барсы» (4:2). На втором снаряде – коне – парни из Казани увеличили своё преимущество – 11:3. Миськов и Прокопьев выступили отлично, но Поляшов и Андронов были невероятно сильны.

На кольцах «Львы» смогли немного отыграться – 6:13. Помогли и ошибки соперников, и мощная работа Прокопьева с Давтяном. Интересно, что капитан команды из Владимира не планировал выступать на всех снарядах, однако изменил своё решение с учётом неприятного для своих партнёров счёта на табло.

«Запас в семь-восемь очков прибавлял нам уверенности, но, честно говоря, у нас проблем с этим не было. Постарался ребят угомонить, чтобы они не сильно радовались, ведь ещё не конец, а перерыв может сыграть злую штуку. Старался успокоить ребят, чтобы они не выдали всё в первой половине. Это касалось и эмоций, и физической нагрузки. У нас было преимущество, однако мы не пытались им хвастаться», – признался Даниел Маринов «Чемпионату».

«Эмоции схожи с чемпионатом мира»

После половины финала было ощущение, что «львам» не удастся отыграться. У «Крылатых барсов» был слишком большой отрыв, положение дел могло изменить лишь что-то неординарное. И это случилось! На коне Салимов не справился со сложным прыжком, Плешкин упал при приземлении. Это стоило «барсам» всего отрыва: «львы» сравняли счёт – 13:13.

А дальше началась хорошая драка. На брусьях «Крылатым барсам» удалось выйти вперёд – 17:13. Во многом отрыв казанцам помог создать опытный Поляшов. Владислав заработал для своей команды аж четыре балла, превзойдя результат Тимура Садыкова. Завершив шикарное выступление, участник Олимпиады эмоционально закричал в сторону трибун

.«Эмоции схожи с чемпионатом мира!» – заметил позже Владислав.

Права на видео принадлежат Федерации гимнастики России и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Зрителей, кстати, было немало. На трибунах были фан-сектора, которые поддерживали свои команды кричалками и флагами. А перед решающим противостоянием на перекладине болельщики включились на максимум.

На заключительный снаряд первым вышел Миськов. Дмитрий решил исполнить программу с невысокой базой, зато сделал её чисто (13,375). Его оппонент Антонихин тоже не стал рисковать (13,150). Такие результаты принесли команде из Владимира один балл. Поэтому дальше вся ответственность легла на плечи опытных Поляшова и Прокопьева.

Капитан «львов» прошёл перекладину идеально, получив 13,575. Вся команда после приземления спортсмена бросилась обнимать Кирилла. Парни даже начали качать счастливого Прокопьева на руках! Вот только и Поляшов исполнил свою программу безошибочно. Как только Владислав соскочил на маты, все из «Крылатых барсов» кинулись поздравлять гимнаста.

Права на видео принадлежат Федерации гимнастики России и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После томительного ожидания судьи поставили Поляшову 13,300. «Львы» заработали два балла, но этого не хватило для победы – 16:17. Услышав оценки, «барсы» сразу начали качать Владислава, спасшего их.

«Сейчас у меня приятное и очень сильное чувство удовлетворения. Просто настолько хорошо, что даже говорить уже тяжело. Было потрачено много сил и нервов, хотя я не выступал. Но состояние сейчас – будто сам сегодня выходил и выступал. После победы на нас всех будто килограмм радости свалился. Хочется прыгать от счастья, однако сил уже нет (смеётся). Уверен, что это запомнится надолго, если не на всю жизнь. Есть ощущение, что сегодня произошла история», – поделился эмоциями Маринов.

«Крылатым барсам» на церемонии награждения вручили огромный кубок. Бонусом стали солидные призовые. «Барсы» заработали 1,5 млн рублей, «Львы» – 900 тысяч. Tavros, занявший третье место, – 600 тыс. рублей.

Финал Премьер-лиги показал, что организаторам удалось решить немало проблем, которые были на старте. Многие команды смогли раскрутить свои каналы в социальных сетях, радуя зрителей интересным контентом, а сама лига нашла, чем заманить болельщиков на турнир. На финале, например, был аншлаг, несмотря на платные билеты. Кроме того, на трибунах были замечены топовые спортсмены: Евгений Рылов, Светлана Хоркина, Алексей Немов.

Конечно, организаторам ещё есть над чем работать. Однако хочется верить, что в России всё-таки появился крутой и интересный турнир, способный побороться за внимание зрителя даже с международными стартами.