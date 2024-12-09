Российские пловцы едут на чемпионат мира за медалями. Прорыв в эпоху санкций и запретов!

Сборная России возвращается на международные старты! 27 россиян официально допущены до участия в чемпионате мира на короткой воде в Будапеште. Причём на турнир, стартующий 10 декабря, наша команда поедет в топовом составе. А это значит, что у российской сборной точно будут медали. Расскажем вам обо всех спортсменах, которые могут принести России награды на ЧМ. И в этом списке будут не только Чикунова и Ефимова.

Чикунова — за первыми медалями

Женский брасс долгие годы был главной гордостью российского плавания. И остаётся ею до сих пор! Главная звезда сборной Евгения Чикунова пока далека от попыток штурмовать новые мировые рекорды, но конкретно в Будапеште большого героизма для победы ей, скорее всего, и не потребуется. Достаточно проплыть в свою силу, и верхняя ступенька пьедестала ей будет обеспечена.

Золото для Чикуновой, пожалуй, будет самым эмоциональным событием для всей нашей команды на турнире, поскольку к 20 годам, несмотря на неформальный статус лучшей брассистки мира, из международных побед у Евгении разве что 200 м на чемпионате Европы на короткой воде в Казани в 2021 году. Это был предпоследний крупный старт для россиян перед отстранением. Затем мы съездили в Абу-Даби на ЧМ на короткой воде, после чего с февраля 2022 года о поездках за границу только мечтали.

Евгения Чикунова Фото: РИА Новости

Трудно уйти от разговоров о том, кто, почему и зачем уговорил Чикунову отказаться от отбора на Олимпиаду, чтобы меньше чем через полгода дать добро на тот же самый нейтральный статус, но время назад не повернуть. Евгения начинает новый олимпийский цикл, и здорово, что хотя бы сейчас она сможет доказывать свой элитный статус не заочно, а на практике.

Приятно будет вновь увидеть в деле и её соперницу – звёздную Юлию Ефимову. Она до последнего пыталась отобраться на Игры в Париже, хотя против неё были и чиновники из МОК и World Aquatics, и родная федерация плавания, и даже тропический шторм. Увы, «последнего танца» на Играх не случилось, тем удивительнее наблюдать, как Ефимова даже после такого удара судьбы не потеряла мотивацию и продолжает тренироваться.

Конечно, сейчас она скорее тень своего лучшего образца. Но совсем обнулять её шансы на медали не стоит. Юлия не раз доказывала, что умеет доставать из себя последние силы и устраивать в бассейне чудо. Так почему бы напоследок ещё разок не пошуметь. Возможно, теперь-то уж в последний раз.

Будет ли Бородин бить француза?

Хоть в Будапешт по разным причинам не едут герои Олимпиады в Токио Евгений Рылов и Климент Колесников, мужская команда без медалей не останется. Один из главных претендентов на награды – Кирилл Пригода.

Кирилл Пригода Фото: РИА Новости

Пловцу после 2022 года повезло больше, чем другим. Во время изоляции у Пригоды был сильнейший соперник – Илья Шиманович из Беларуси. Последние два года россиянин и белорус по-настоящему зарубались на внутренних стартах. Вернувшись на международную арену, Шиманович стал постоянно попадать в призы на различных дистанциях брассом. Так что высокий шанс на медали теперь и у 28-летнего Пригоды. Особенно если учитывать тот факт, что в России Кирилл неоднократно обходил Илью.

Хорошие перспективы на ЧМ в Будапеште будут и у Андрея Минакова. Наш пловец в последние годы соревновался на турнирах в России, а также в студенческой лиге США (NCAA). Такой опыт помог Минакову в октябре этого года вернуться на международные турниры и взять первую медаль для россиян с 2021 года. На этапе Кубка мира на короткой воде в Инчхоне россиянин завоевал бронзу на дистанции 100 м баттерфляем. Очевидно, что и на ЧМ в Будапеште Андрей будет бороться за попадание на подиум.

Шансы на медали в Будапеште будут и у Ильи Бородина. В конце октября на чемпионате России на короткой воде 21-летний пловец выдал лучший результат сезона в мире на 400 м комплексом. Россиянин превзошёл секунды самого Леона Маршана! Понятно, что заранее вешать на Бородина корону никто не собирается, ведь сравнивать секунды в разных условиях глупо. Однако у нашего парня есть потенциал побороться со звездой ОИ-2024.

Молодёжь, способная удивить

К счастью, на перечисленных выше спортсменах медальные шансы сборной России не заканчиваются. В нашей команде есть пловцы, которые могут удивить. В основном это молодые ребята, для которых ЧМ в Будапеште будет одним из первых международных турниров на взрослом уровне.

В мужской команде к числу перспективных пловцов относится Мирон Лифинцев. 18-летний парень в России неоднократно побеждал опытного Климента Колесникова. Более того, Лифинцев летом снёс мировой рекорд на 100-метровке на спине. Достижение россиянина было официально ратифицировано World Aquatics буквально 4 декабря. На ЧМ Мирон точно попадёт в финалы в вольном стиле и на спине, а может, и поборется за медали на спине. По крайней мере, предпосылки к этому есть. На ЧР на короткой воде в конце ноября Лифинцев показывал секунды, близкие к мировым лидерам.

Наши главные надежды в женском кроле традиционно связаны с Марией Каменевой, но в её отсутствие будем верить в прогресс 19-летней Дарьи Трофимовой. Тем более что секунды на чемпионате России она показывала весьма конкурентоспособные. Так или иначе, уже сейчас понятно, что будущее у Дарьи большое. И даже если прямо сейчас она не сможет реализовать до конца свой потенциал, то как минимум получит бесценный опыт. А он на долгом пути к Лос-Анджелесу-2028 девушке ещё явно пригодится.

Исключение в этом списке молодых да ранних – Арина Суркова. 26-летняя уроженка Новокузнецка – трёхкратный бронзовый призёр чемпионата мира на короткой воде, победительница и призёр чемпионатов Европы. Суркова ранее проявляла себя прежде всего как надёжная эстафетчица. И как раз недавно World Aquatics обновила регламент допуска нейтралов. Теперь WA даёт добро и на выступление эстафетных четвёрок из России. Впрочем, и на личных дистанциях Арина в последнее время серьёзно прибавила. Особенно высокими выглядят шансы Сурковой на дистанциях 50 и 100 м баттерфляем. В хороший день равных ей найдётся немного.