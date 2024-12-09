Разбор показательного разгрома Гукеша в 12-й партии матча за звание чемпиона мира.

Дин Лижэнь давно не играл так мощно! Китайский чемпион буквально раздавил соперника

Великие шахматисты всегда верили в магию цифр.

Ещё патриарх советской шахматной школы, шестой чемпион мира Михаил Ботвинник рассказывал, что на довоенном матче с чехословацким гроссмейстером Сало Флором не уступил сопернику место в театре, потому что Флор считал, что этот номер счастливый, а судьба матча висела на волоске.

Еще более суеверным оказался 13-й чемпион мира Гарри Каспаров* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) – тот верил в чертову дюжину, и число 13 везде в жизни ему помогало.

А вот у чемпиона мира Дин Лижэня, похоже, счастливое число – 12.

В концовке матча за звание чемпиона мира – 2024 общественность и болельщики вновь похоронили китайского гроссмейстера – он и не борется, и проиграл, уступает в счёте, а претендент Гукеш Доммараджу полон сил.

И лишь лучший российский гроссмейстер Ян Непомнящий был осторожен в прогнозах. Кому, как не ему, понимать положение дел. Ведь год назад он сам после 11-й партии вёл в матче с Дин Лижэнем со счётом 6:5.

А потом в 12-й партии проиграл. И впоследствии отдал весь матч.

Но если россиянин в своей 12-й партии боролся и обиднейшим образом зевнул, то по индийскому претенденту в очередной партии №12 Дин Лижэнь прошёлся катком – как будто у соперников были разные разряды.

Счёт в матче сравнялся – 6:6.

Дин Лижэнь (Китай) — Гукеш Доммараджу (Индия)

Матч за звание чемпиона мира — 2024. 12-я партия

За всю шахматную историю не раз в матчах на первенствах мира счёт был равным перед последними двумя партиями. В битвах Крамник – Топалов (2006), Ананд – Гельфанд (2012), Карлсен – Карякин (2016), Карлсен – Каруана (2018), Непомнящий – Лижэнь (2023) дело закончилось тай-брейком.

Исключением стал лишь Веселин Топалов, проигравший в «классику» Вишванатану Ананду. Поэтому я сильно удивлюсь, если в матче Дин Лижэнь – Гукеш Доммараджу основное время не закончится вничью.

Но матч удивительный, так что и сюрпризы возможны…